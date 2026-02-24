Entretenimiento

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Las estrellas juveniles han sido convocadas como pareja romántica en una nueva serie coreana

El final de "Love Alarm"
El final de "Love Alarm" dejó a muchos fans con el corazón roto, al no ver juntos a los personajes interpretados por Song Kang y Kim So Hyun (Créditos: Netflix)

Una nueva historia de “romance por contrato” podría propiciar uno de los reencuentros más esperados entre los fans de k-dramas: la reunión de Song Kang y Kim So Hyun, quienes en el pasado fueron protagonistas de Love Alarm.

Se trata de White Scandal, una nueva serie en desarrollo cuyo guión se basará en un popular novela web. La trama, según informaron medios locales, sigue la historia de Ji Eun Seol, una ex actriz infantil que cayó en desgracia tras asumir la culpa por los crímenes cometidos por su hermano mayor. Incapaz de renunciar a su sueño de convertirse en una figura relevante del entretenimiento, Eun Seol se reinventa trabajando como road manager mientras intenta reconstruir su vida profesional y personal.

El conflicto llega cuando Eun Seol se encuentra con Dan Yi Hyuk, el hombre en el centro del escándalo que destruyó su carrera. Yi Hyuk es descrito como la mayor estrella de Corea del Sur y el hijo ilegítimo del poderoso NB Group, cuya vida está entrelazada con el pasado turbulento de Eun Seol.

Portada de la novela web
Portada de la novela web "White Scandal" (Redes sociales/Naver)

Para cumplir con los últimos deseos de su madre y escapar de la sucesión familiar, Yi Hyuk decide entablar una relación contractual con Eun Seol. Dicha decisión abre la puerta a una serie de tensiones, revelaciones y sentimientos.

La adaptación del webtoon recae en la pluma de Kim Ga Eun, guionista de Call It Love. El director a cargo será Kim Chul Gyu, conocido por su trabajo en La flor del mal.

El regreso de una dupla favorita

Según dichos informes, Song Kang ha recibido la oferta para interpretar a Dan Yi Hyuk, mientras que Kim So Hyun estaría en conversaciones para dar vida a Ji Eun Seol. Ambos están evaluando los papeles tras recibir propuestas formales de sus respectivas agencias.

Song Kang evalúa regresar al
Song Kang evalúa regresar al romance televisivo tras completar su servicio militar obligatorio (Foto: Instagram @songkang_b)

Song Kang, de 31 años, cuenta con varios proyectos en su portafolio. Algunos títulos destacados son Love Alarm (2019–2021), Sweet Home (2020–2024), Nevertheless (2021) y My Demon (2023–2024). En el medio, se le ha apodado como “El hijo de Netflix” por la gran exposición internacional que le dieron muchos de sus trabajos para dicha plataforma. Su carrera contempló una pausa para cumplir con el servicio militar obligatorio: se alistó en abril de 2024 y fue dado de baja en octubre de 2025.

Por su parte, Kim So Hyun (26) construyó su carrera desde la infancia. Debutó en pantalla en 2006 y luego fue parte de las series Who Are You: School 2015 (2015), The Emperor: Owner of the Mask (2017) y River Where the Moon Rises (2021). Es conocida como uno de los talentos femeninos más versátiles en Corea con una transición exitosa de actriz infantil a protagonista adulta.

Kim So-hyun es una de
Kim So-hyun es una de las actrices más versátiles de su generación, con una carrera iniciada en la infancia. (PEACHY)

Si aceptan, será la primera vez en cinco años que estos dos actores vuelvan a compartir pantalla como protagonistas desde su paso por Love Alarm (Netflix), una producción que trascendió fronteras y se volvió un fenómeno global.

Love Alarm se ambientaba en un universo donde una app notifica si alguien dentro de un rango de 10 metros siente atracción por el usuario. En ese contexto, la trama giraba en torno a Kim Jojo y el triángulo amoroso con Hwang Sun-oh y Lee Hye-yeong. La audiencia siguió con tanta intensidad el desarrollo del relato que hubo una fuerte polarización del público tras revelarse la decisión final de Jojo en la segunda temporada.

Muy aparte del intenso debate, la carrera de ambos actores tuvo un impulso notable después de ese proyecto.

Antes de White Scandal, Song Kang también tiene en marcha otro proyecto significativo: Four Hands, un drama musical en el que interpreta a un prodigio del piano en la Korea Arts High School. Su estreno está programado para la segunda mitad de 2026 en tvN. Esta producción marcará su regreso a la pantalla tras el servicio militar.

