Song Kang y el sueño que cumplió en el oscuro universo de “Dulce hogar”: “Fue un primer paso muy significativo”

Song Kang, protagonista de "Dulce hogar", regresa a un universo de monstruos en la segunda temporada de la serie coreana. Aquí comparte con Infobae cómo fue su experiencia de vuelta al set de rodaje.

Con una comprensible sinceridad, Song Kang cree que, si estuviera en el lugar de Cha Hyun Soo, no tendría el instinto altruista de entregarse a las autoridades para que ellos experimenten una posible cura con su organismo. “Me escondería”, dice sin pensarlo mucho. “Quiero vivir”. A tres años desde su primera entrega, el actor retorna a las pantallas con la segunda temporada de Dulce hogar (Sweet Home), la serie coreana que presentó una terrorífica historia de supervivencia entre los habitantes de un complejo de apartamentos.

La ficción, dirigida por Lee Eung Bok (Goblin), se basa en un webtoon que lidia con diversos temas humanos mientras despliega un extraño fenómeno: por alguna misteriosa razón, las personas han comenzado a convertirse en monstruos. Sin embargo, hay algunos infectados que logran mantener bajo control su naturaleza aniquiladora. Uno de ellos es el estudiante Hyun Soo, cuyo paradero era desconocido hacia el final de la primera temporada. Ese cliffhanger dejó a los fans con ansias de más, y esas expectativas esperan ser cumplidas en los nuevos capítulos que ingresan a Netflix este 1 de diciembre.

La primera temporada de "Dulce hogar" se estrenó en 2020, y culminó distanciándose del final del webtoon original en el que se basa. (Créditos: Netflix)

Previo al estreno, Infobae conversó con Song Kang en una rueda de prensa para medios de Latinoamérica. “En la segunda temporada, sin duda vamos a ver VFX o CG mejorados, se van a añadir un montón de personajes nuevos y diferentes, y cada uno de esos personajes va a aportar a la historia. Y, por supuesto, la fuerza y los poderes de Hyun Soo serán aún mayores. Así que eso también va a ser muy entretenido”, asegura en la videollamada que nos conecta con Corea del Sur.

La expansión del universo de Dulce Hogar no es metafórica. La narrativa trasciende al desolado edificio, y ahora el campo de batalla es la ciudad. “Cuando cambian las reglas del mundo, se desdibuja la línea entre humanos y monstruos”, indica la premisa del show. En este contexto, quienes están en la cuerda floja son precisamente aquellos infectados que han resistido la transformación completa. En el tráiler, un irreconocible Sang Wook (Lee Jin Wook) desafía al protagonista. “¿Crees que te aceptarán como uno de ellos? ¡Te cortarán en pedazos!”, grita amenazante.

En 2021, se confirmó que la historia se ampliaría con una segunda y tercera entrega. (Créditos: Netflix)

Por los duros temas que expuso en su primera parte (y que vuelven a cuestionarse en en los próximos episodios), Song Kang opina que Dulce hogar es más que solo un cuento terrorífico. “Es una serie que lidia con la naturaleza humana. Y en el marco de un thriller de monstruos, puedes encontrar varios elementos filosóficos en la historia”.

Sed de acción en “Sweet Home”

¿Qué ha pasado con Hyun Soo tras los eventos de Green Home? La madurez del personaje fue algo que el protagonista entendió tras muchas conversaciones con el director. Si bien él luce “como un niño” en la primera temporada; ahora intentó que su forma de hablar y su personalidad fuese más adulta.

Cuando cambian las reglas del mundo, se desdibuja la línea entre humanos y monstruos. Aún no es el fin. (Créditos: Netflix)

En ese sentido, el actor considera que fue una ventaja haber filmado las temporadas 2 y 3 en simultáneo. “Pude sumergirme en el personaje mucho más cuando hacía escenas con una gran carga emocional. A veces esa emoción se te queda grabada y perdura durante un largo periodo. Fue una experiencia nueva”.

En los últimos cuatro años, Song Kang ha trabajado casi sin descanso. La exitosa serie de romance Love Alarm (2019) fue su trampolín a la fama internacional y desde entonces llegó una oportunidad tras otra. Así nació su apelativo, “el hijo de Netflix”, pues muchos k-dramas suyos son distribuidos en este sitio de streaming. Al escuchar ese sobrenombre, el actor deja escapar un gesto de sorpresa y lo recibe con gratitud.

El universo distópico de "Dulce Hogar" enfrenta a humanos y monstruos. (Créditos: Kim Jeong Won/Netflix)

Dulce hogar, universo del que se aleja temporalmente, deja un recuerdo significativo en este punto de su vida. “Siempre había soñado con hacer un k-drama de thriller o de monstruos. Así que me siento muy afortunado de haber podido cumplir mis sueños tan pronto en mi carrera, y creo que ha sido un primer paso muy significativo para mí, por eso siempre estaré agradecido con el director”, reflexiona. “También me sentía así cada día en el set. Todos los días. El hecho de poder filmar me hacía sentir muy agradecido”.

La temporada 2 de Sweet Home o Dulce hogar llegará a Netflix el 1 de diciembre.