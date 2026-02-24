Entretenimiento

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

El actor fallecido a los 53 años reflexionó sobre su relación con la artista y la familia que formaron juntos

Eric Dane y Rebecca Gayheart
Eric Dane y Rebecca Gayheart detuvieron su divorcio tras el diagnóstico del actor. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Eric Dane falleció el 19 de febrero a los 53 años, diez meses después de hacer pública su diagnosis de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tras su muerte, Netflix publicó la última entrevista que el actor grabó como parte de la serie Famous Last Words, en la que compartió sus reflexiones sobre su vida, su carrera y su relación con la actriz Rebecca Gayheart.

Dane y Gayheart se casaron en 2004 y tuvieron dos hijas, Billie, de 15 años, y Georgia, de 14, antes de separarse en 2018. En la entrevista, Dane expresó que todavía se amamaban profundamente, pese a estar a punto de divorciarse en 2024.

En la última entrevista que
En la última entrevista que Eric Dane ofreció, destacó el amor que él y Rebecca Gayheart sentían. (Composición/Netflix)

“Solo creo que no queremos vivir juntos. Pero hay mucho amor allí. Nunca, en el momento en que la gente vea esto, me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca”, dijo.

Dane recordó cómo conoció a Gayheart, describiendo el encuentro como “tan orgánico y fortuito”. En ese momento, la actriz estaba comprometida con otra persona. Dane relató que le dijo a una amiga de la actriz: “Me voy a casar con esa chica”.

Sin embargo, la amiga dudó de sus palabras y le respondió: “De ninguna manera, ella nunca va a romper con su prometido. Se van a casar. Han estado juntos desde los 15 años”.

Eric Dane supo que se
Eric Dane supo que se casaría con Rebecca Gayheart en cuanto la vio. (Instagram/Rebecca Gayheart)

Cuatro años después, Dane cumplió lo que había anticipado: “Me casé con ella. Sabía que quería pasar el resto de mi vida donde se supone que debía suceder”, agregó.

Tras 14 años de matrimonio, Rebecca Gayheart presentó la solicitud de divorcio en febrero de 2018. Siete años después, en marzo de 2025, pidió que se desestimara la petición.

En sus redes sociales, Gayheart compartió su gratitud por el apoyo recibido tras la muerte de Dane: “No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Realmente nos están sosteniendo durante este momento difícil”, dijo.

Rebecca Gayheart agradeció todas
Rebecca Gayheart agradeció todas las muestras de apoyo por la muerte de Eric Dane.

Asimismo, acompañó el mensaje con una foto de un memorial a la luz de las velas en honor al actor. También compartió fotos antiguas de Dane con sus hijas y tributos de familiares y amigos.

Dane anunció públicamente su diagnóstico de ELA en abril de 2025. Tras su fallecimiento, la familia emitió un comunicado en el que señaló que el actor “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor apasionado de la conciencia y la investigación, determinado a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma batalla. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño”, expresaron.

Poco antes de la muerte del artista, Rebecca Gayheart comentó en el podcast Broad Ideas cómo ha guiado a sus hijas durante la enfermedad de su padre.

Rebecca Gayheart afirmó que intenta
Rebecca Gayheart afirmó que intenta ser una guía para sus hijas. (Instagram/Rebecca Gayheart)

“Él es nuestra familia. Es su padre. Mostramos apoyo a las personas sin importar qué. Intento aprender de esto y ser un ejemplo de cómo afrontar algo así, que es realmente difícil. No sé si lo estoy haciendo bien o mal; solo estoy presente y tratando de estar para ellas. Supongo que el tiempo lo dirá””, dijo,

Asimismo, subrayó que su relación con el actor era “súper complicada”, ya que habían estado separados durante ocho años y las niñas vivían con ella de forma permanente.

