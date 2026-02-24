Entretenimiento

Al estilo Bridgerton: así fue la fiesta temática de Millie Bobby Brown por sus 22 años

La estrella de “Stranger Things” festejó su cumpleaños con una lujosa fiesta en SoHo

Guardar
Millie Bobby Brown evocó el
Millie Bobby Brown evocó el glamour de la corte francesa y el estilo de la regencia en su fiesta de cumpleaños (Instagram: milliebobbybrown)

Corsés, perlas, bloomers y una estética que remitía tanto a la corte francesa del siglo XVIII como al imaginario romántico de la alta sociedad que popularizó la serie Bridgerton. Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta temática que dio que hablar.

La actriz, que cumplió años el 19 de febrero, reunió a amigos, familiares y colegas en una velada privada y exuberante en Nueva York que se celebró el viernes 20. El evento privado se organizó en el restaurante Maison Close, ubicado en el barrio de SoHo.

El código de vestimenta elegido se reveló recién este lunes, cuando Millie mostró orgullosa su atuendo “de época, con un toque sexy”.

La actriz de Stranger Things lució un corsé rosa pálido adornado con perlas en forma de lágrima y volados en las mangas. La prenda se completaba con shorts de estilo bombachos con volantes, medias altas de encaje y un cinturón desmontable con aplicaciones de perlas y exagerados panniers laterales, un guiño a la moda cortesana del siglo XVIII.

La temática de la fiesta
La temática de la fiesta también recordaba a la figura de la reina María Antonieta (Captura: Instagram)

En cuanto a accesorios, Bobby Brown vistió un collar choker de perlas en capas, pendientes colgantes a juego, zapatos satinados con cordones y un recogido decorado con plumas. En distintos momentos de la noche, Brown incluso sumó una corona de terciopelo y una imponente peluca blanca adornada con perlas, cintas lilas y plumas rosadas.

Tales fotografías, que hacían recordar a la figura de la reina María Antonieta, fueron compartidas por la página de Instagram de Florence by Mills, marca de belleza de la actriz.

“En su era 22”, se lee en la descripción de las fotos. La compañía la llamó “La reina Flo de nuestros corazones”.

Las perlas, plumas y encajes
Las perlas, plumas y encajes marcaron la estética de una noche que rápidamente se volvió viral en redes sociales. (Instagram: milliebobbybrown)

Según información de los tabloides locales, el festejo reunió a un grupo reducido de amigos cercanos de la actriz. A su lado estuvo su esposo, Jake Bongiovi, con quien se casó en mayo de 2024 y celebró una segunda ceremonia en la Toscana en septiembre del mismo año.

Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, se sumó al dress code con una chaqueta oscura de jacquard y una camisa blanca con cuello fruncido, en sintonía con la ambientación de época.

Entre los invitados también se encontraban compañeros clave de Stranger Things: David Harbour, quien interpretó a Jim Hopper —el padre adoptivo del personaje de Brown en la serie—, y Jamie Campbell Bower, recordado por su rol como el villano Vecna.

Jake Bongiovi acompañó a su
Jake Bongiovi acompañó a su esposa durante toda la celebración, sumándose al dress code con un look de época.(Instagram: milliebobbybrown)

El director y productor Shawn Levy, pieza fundamental del éxito de la ficción de Netflix, también se sumó a la fiesta, al igual que los amigos Whitney y Conner Leavitt, la creadora de contenido Elena Taber y varios miembros de la familia de la actriz, incluidos su madre y sus abuelos.

Millie Bobby Brown había dado inicio a los festejos por su cumpleaños el 19 de febrero, cuando publicó una fotografía que la retrataba en la playa junto a su hija adoptiva.

“22. Agradecida por mi esposo, mi hija, por mi familia y amigos, por todos mis animales. Soy muy bendecida. Gracias por los mensajes de cumpleaños”, escribió en dicho post.

“Agradecida por mi esposo y
“Agradecida por mi esposo y mi hija”, escribió Brown en un posteo previo a la fiesta (Instagram: milliebobbybrown)

Actualmente, la joven actriz inicia una nueva etapa en su carrera artística tras el cierre definitivo de Stranger Things, la ficción en la que muchos de sus fans la vieron crecer. Ahora, como madre de familia, celebra la llegada de nuevas ofertas laborales y su faceta como productora y empresaria.

Temas Relacionados

Millie Bobby BrownJake BongioviStranger ThingsEntretenimiento

Últimas Noticias

La hija de David Bowie recordó que fue llevada lejos de su casa meses antes de que el cantante muriera

Alexandria “Lexi” Jones publicó un video en el que relató que fue enviada a un programa de rehabilitación

La hija de David Bowie

¿Marvel encontró a su nuevo Wolverine? La respuesta de Daniel Radcliffe tras la ola de rumores

En medio de especulaciones y expectativas en aumento, el actor británico decidió responder a quienes lo posicionaban como posible sucesor de Hugh Jackman

¿Marvel encontró a su nuevo

“Heated Rivalry”: la casa donde se filmó el final de la primera temporada abre sus puertas al público

La propiedad ubicada en Ontario, estará disponible a partir de marzo para rentarse

“Heated Rivalry”: la casa donde

Hospitalizan en Tenerife al rey Harald de Noruega por un cuadro de infección y deshidratación

La hospitalización del monarca coincide con el momento más delicado para la Casa Real noruega, marcada por escándalos familiares y pérdida de respaldo social

Hospitalizan en Tenerife al rey

Más allá del reality: cómo Winnie Harlow transformó el rechazo inicial en una carrera global y un mensaje de inclusión

La modelo canadiense desafió los límites de la telerrealidad y convirtió los obstáculos en oportunidades, consolidando su presencia en las grandes pasarelas e impulsando el debate sobre la representación auténtica en la moda

Más allá del reality: cómo
DEPORTES
Prestianni se entrenó en el

Prestianni se entrenó en el Bernabéu antes del duelo ante Real Madrid: los gestos del Benfica tras la denuncia de Vinícius

Juega en el Círculo Polar Ártico y el plantel medita antes de cada partido: Bodo Glimt, el equipo que sacó al Inter de la Champions

Instituto sorprende y vence a San Lorenzo en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura

La demanda que sacude al tenis mundial: consumió carne contaminada, la sancionaron por doping y reclama USD 20 millones

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

TELESHOW
Mauro Albarracín recordó en Infobae

Mauro Albarracín recordó en Infobae en Vivo su paso por Sinaloa en México: “Ahí los chicos sueñan con ser narcos”

La emoción de Topa por el primer día de clases de su hija Mitai: “El tiempo vuela demasiado rápido”

“Pura vida”: el video del espectacular salto en paracaídas de María Susini y la inesperada reacción de Facundo Arana

Andrea del Boca se quebró en llanto en su primer día en Gran Hermano: “Anoche soñé como que estabas acá”

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay decretó la emergencia sanitaria

Uruguay decretó la emergencia sanitaria por gripe aviar tras detectar el virus H5 en la fauna silvestre

Irán amenazó a los estudiantes tras cuatro días de protestas: no tolerará ataques a los símbolos del régimen islámico

Tras la tensión diplomática, Francia dijo que el embajador de Estados Unidos se comprometió a no intervenir en los asuntos internos

Sin machos ni obreras: así es la increíble colonia de hormigas japonesas donde todas pueden ser reina

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente