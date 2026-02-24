Al estilo Bridgerton: así fue la fiesta temática de Millie Bobby Brown por sus 22 años

Millie Bobby Brown evocó el glamour de la corte francesa y el estilo de la regencia en su fiesta de cumpleaños (Instagram: milliebobbybrown)

Corsés, perlas, bloomers y una estética que remitía tanto a la corte francesa del siglo XVIII como al imaginario romántico de la alta sociedad que popularizó la serie Bridgerton. Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta temática que dio que hablar.

La actriz, que cumplió años el 19 de febrero, reunió a amigos, familiares y colegas en una velada privada y exuberante en Nueva York que se celebró el viernes 20. El evento privado se organizó en el restaurante Maison Close, ubicado en el barrio de SoHo.

El código de vestimenta elegido se reveló recién este lunes, cuando Millie mostró orgullosa su atuendo “de época, con un toque sexy”.

La actriz de Stranger Things lució un corsé rosa pálido adornado con perlas en forma de lágrima y volados en las mangas. La prenda se completaba con shorts de estilo bombachos con volantes, medias altas de encaje y un cinturón desmontable con aplicaciones de perlas y exagerados panniers laterales, un guiño a la moda cortesana del siglo XVIII.

La temática de la fiesta también recordaba a la figura de la reina María Antonieta (Captura: Instagram)

En cuanto a accesorios, Bobby Brown vistió un collar choker de perlas en capas, pendientes colgantes a juego, zapatos satinados con cordones y un recogido decorado con plumas. En distintos momentos de la noche, Brown incluso sumó una corona de terciopelo y una imponente peluca blanca adornada con perlas, cintas lilas y plumas rosadas.

Tales fotografías, que hacían recordar a la figura de la reina María Antonieta, fueron compartidas por la página de Instagram de Florence by Mills, marca de belleza de la actriz.

“En su era 22”, se lee en la descripción de las fotos. La compañía la llamó “La reina Flo de nuestros corazones”.

Las perlas, plumas y encajes marcaron la estética de una noche que rápidamente se volvió viral en redes sociales. (Instagram: milliebobbybrown)

Según información de los tabloides locales, el festejo reunió a un grupo reducido de amigos cercanos de la actriz. A su lado estuvo su esposo, Jake Bongiovi, con quien se casó en mayo de 2024 y celebró una segunda ceremonia en la Toscana en septiembre del mismo año.

Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, se sumó al dress code con una chaqueta oscura de jacquard y una camisa blanca con cuello fruncido, en sintonía con la ambientación de época.

Entre los invitados también se encontraban compañeros clave de Stranger Things: David Harbour, quien interpretó a Jim Hopper —el padre adoptivo del personaje de Brown en la serie—, y Jamie Campbell Bower, recordado por su rol como el villano Vecna.

Jake Bongiovi acompañó a su esposa durante toda la celebración, sumándose al dress code con un look de época.(Instagram: milliebobbybrown)

El director y productor Shawn Levy, pieza fundamental del éxito de la ficción de Netflix, también se sumó a la fiesta, al igual que los amigos Whitney y Conner Leavitt, la creadora de contenido Elena Taber y varios miembros de la familia de la actriz, incluidos su madre y sus abuelos.

Millie Bobby Brown había dado inicio a los festejos por su cumpleaños el 19 de febrero, cuando publicó una fotografía que la retrataba en la playa junto a su hija adoptiva.

“22. Agradecida por mi esposo, mi hija, por mi familia y amigos, por todos mis animales. Soy muy bendecida. Gracias por los mensajes de cumpleaños”, escribió en dicho post.

“Agradecida por mi esposo y mi hija”, escribió Brown en un posteo previo a la fiesta (Instagram: milliebobbybrown)

Actualmente, la joven actriz inicia una nueva etapa en su carrera artística tras el cierre definitivo de Stranger Things, la ficción en la que muchos de sus fans la vieron crecer. Ahora, como madre de familia, celebra la llegada de nuevas ofertas laborales y su faceta como productora y empresaria.