Así luce Millie Bobby Brown a los 22 años

Millie Bobby Brown celebra sus 22 años consolidada como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento internacional

Con solo 22 años, Millie Bobby Brown se consolidó como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento internacional. Su imagen actual refleja el éxito y la madurez de una actriz que comenzó su carrera a muy corta edad y que hoy, además de destacarse en la actuación, se ha convertido en empresaria, productora y referente de su generación.

Millie Bobby Brown cumple 22 años

La joven nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España, en el seno de una familia británica. Su aniversario número 22 marca un recorrido vital intenso y mediático, donde cada etapa de su crecimiento fue seguida de cerca por millones de seguidores en todo el mundo.

Hija de Robert y Kelly Brown, la actriz vivió en distintos países durante su infancia, trasladándose de España al Reino Unido y luego a Estados Unidos, acompañando los proyectos y el esfuerzo de sus padres para apoyar su vocación artística.

Además de actuar, Brown se destaca como productora ejecutiva y empresaria, con su marca Florence by Mills y colaboraciones internacionales de moda y belleza

Tras mudarse a Orlando, Florida, y luego a Los Ángeles, Millie Bobby Brown fue perfilando una personalidad marcada tanto por la exposición mediática como por los desafíos personales. La joven artista declaró en varias ocasiones que su familia atravesó momentos complejos y que la inestabilidad económica de su niñez influyó en su relación con el dinero, incluso después de alcanzar la fama con sus éxitos en la pantalla.

La actriz, que hoy reside en Georgia junto a su esposo Jake Bongiovi, sigue siendo una de las celebridades más seguidas y admiradas de su generación, y su cumpleaños número veintidós refuerza su estatus como ícono global.

Los comienzos de la carrera de Millie Bobby Brown

La carrera de Millie Bobby Brown comenzó de manera precoz y estuvo marcada por la perseverancia y el sacrificio familiar. Su interés por el mundo del espectáculo se manifestó desde pequeña, cuando prefería ver musicales como Chicago o Moulin Rouge en lugar de dibujos animados. Según relató su padre, Robert Brown, al Daily Mail, “ella estaba actuando desde el primer día”.

Sus padres, convencidos de su talento, la inscribieron en clases de actuación, canto y baile, lo que la llevó a participar en showcases donde fue descubierta por un agente. Al poco tiempo, la familia decidió mudarse a California en busca de mejores oportunidades para Millie, atravesando dificultades económicas severas.

La actriz, nacida en Marbella, España, logró relevancia global tras protagonizar Stranger Things y marcar tendencia en moda y negocios

A pesar de conseguir pequeños papeles en series como Modern Family y Grey’s Anatomy, la falta de roles protagónicos llevó a los Brown a regresar temporalmente a Inglaterra. Fue entonces, en una etapa de incertidumbre, cuando Millie obtuvo el papel que cambiaría su vida: el de Eleven en Stranger Things.

La actriz recordó en entrevistas con medios como Daily Mail y Elle lo duro que fue el proceso y la cantidad de sacrificios que realizó su familia para que ella pudiera cumplir su sueño.

El apoyo de sus padres y hermanos fue esencial en su carrera, con colaboraciones familiares en proyectos como la productora PCMA Productions y la participación de sus hermanos y hermanas en diversas iniciativas profesionales.

En qué películas y series actuó Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown saltó a la fama mundial interpretando a Eleven, la niña con poderes telequinéticos, en la serie de Netflix Stranger Things desde 2016 hasta 2025. Por este trabajo recibió múltiples nominaciones y premios, incluyendo reconocimientos de la Academia de Televisión y el Sindicato de Actores. Su papel en Stranger Things no solo le otorgó prestigio, sino también significativos incrementos salariales, llegando a cifras equiparables a las de compañeros como Winona Ryder, según informó Variety.

Su papel de Eleven en Stranger Things le valió múltiples premios y la catapultó como referente de su generación en la televisión mundial (REUTERS/Mario Anzuoni)

Antes de este éxito, Millie participó en producciones como Once Upon a Time in Wonderland y Intruders, y realizó apariciones en NCIS, Modern Family y Grey’s Anatomy, consolidando una base actoral en diferentes géneros y formatos. Su carrera cinematográfica despegó con Godzilla: King of the Monsters (2019) y su secuela Godzilla vs. Kong (2021), donde interpretó a Madison Russell.

Además de su faceta como actriz, Millie incursionó en la producción con la saga Enola Holmes (2020 y 2022), donde también protagonizó el papel principal. En 2024, participó como actriz y productora ejecutiva en la película Damsel, y en 2025 fue parte de The Electric State, dirigida por los hermanos Russo.

Millie Bobby Brown interpretó a Elodie en “Damsel”, el thriller de fantasía dirigido por Juan Carlos Fresnadillo y estrenado en Netflix (John Wilson/Netflix ©2024)

Su versatilidad la llevó a prestar su voz en experiencias de realidad virtual y a participar en campañas de moda y belleza, incluyendo colaboraciones con Calvin Klein, Converse y Louis Vuitton, según detalla The Hollywood Reporter.

Qué se sabe de la vida privada de Millie Bobby Brown

La vida privada de Brown estuvo expuesta desde su adolescencia, enfrentando tanto el apoyo del público como la presión mediática y el acoso en redes sociales. Desde los 12 años, tras su aparición en Stranger Things, convivió con la fama y los desafíos de crecer bajo la mirada pública. A los 14 años, fue blanco de memes con contenido homofóbico que la llevaron a cerrar temporalmente su cuenta de Twitter. También denunció la sexualización y el bullying online, sobre todo después de alcanzar la mayoría de edad, según publicó People.

Millie Bobby Brown contrajo matrimonio con Jake Bongiovi en 2024 y anunció la adopción de una niña en 2025, fortaleciendo su imagen de compromiso familiar

En el plano afectivo, la actriz inició una relación con Jake Bongiovi en 2021, comprometiéndose en 2023 y casándose en mayo de 2024 en una ceremonia privada, según informó People. En agosto de 2025, la pareja anunció el nacimiento de su primera hija, noticia que fue celebrada por sus seguidores y por su círculo íntimo, entre ellos su amigo y compañero de Stranger Things, Noah Schnapp, quien es el padrino de la niña.

Comprometida con la educación, Millie estudia online la carrera de servicios humanos en Purdue University y fue embajadora de UNICEF, siendo la persona más joven en ocupar ese rol. La actriz también ha emprendido con su propia marca de cosméticos y moda, Florence by Mills, orientada al público adolescente, y ha publicado su primera novela, Nineteen Steps, inspirada en la historia de su familia.