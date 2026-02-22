Entretenimiento

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La imagen divulgada muestra la expresión afectada del actor luego de suscitarse el incidente

Shia LaBeouf fue detenido durante el Mardi Gras por una pelea en un bar del French Quarter (REUTERS/Mark Blinch)

La foto policial de Shia LaBeouf se difundió ampliamente después de que las autoridades de Nueva Orleans la publicaran tras su arresto por una pelea durante el Mardi Gras.

En la imagen, el actor aparece cabizbajo y con un gesto sombrío, lo que evidencia el impacto del episodio que lo condujo brevemente a prisión y reactivó la discusión sobre su comportamiento y sus antecedentes legales.

La detención de LaBeouf ocurrió en la madrugada del martes, mientras celebraba el Mardi Gras en la ciudad.

Según el informe policial, el actor, de 39 años, fue arrestado y trasladado a la Orleans Parish Prison tras verse implicado en una confrontación física en un bar.

La policía le imputó dos cargos de agresión simple relacionados con el altercado.

La foto policial del actor tras su arresto en Nueva Orleans se viraliza y reactiva el debate sobre su conducta (Orleans Parish Sheriff's Office)

El reporte detalla que LaBeouf no solo empleó la violencia física, sino que también dirigió insultos homofóbicos a dos hombres presentes.

Uno de los hombres agredidos, Jeffrey Damnit, conocido en la escena de Nueva Orleans por sus presentaciones en drag y su frecuente visita desde Los ángeles, relató a The Guardian que llevaba maquillaje, sombra de ojos y lápiz labial en el momento del incidente.

Damnit describió el comportamiento del actor como “una completa bofetada para cualquier persona de la cultura alternativa”.

Sostuvo que la fiscalía debería valorar cargos por crimen de odio, amparándose en la legislación estatal que permite agravar las penas cuando la víctima es atacada por su sexo o género, entre otras características.

Damnit manifestó su inquietud ante la posibilidad de que LaBeouf eluda consecuencias serias por ser una persona famosa: “Debido a su fama, si sale sin una consecuencia seria, cualquiera que lo admire pensará que está bien hacer lo mismo”.

LaBeouf enfrenta dos cargos de agresión simple e insultos homofóbicos, según el informe policial de Nueva Orleans (X/@thecampaignbook)

Además, advirtió sobre la normalización de este tipo de ataques: “Pensarán que se puede llamar a alguien ‘maricón’, golpearlo varias veces, pasar la noche gratis en la cárcel y volver a la fiesta al mediodía”.

La policía indicó que LaBeouf gritó en reiteradas ocasiones la palabra “maricones” (censurada como “m——es” en el informe) mientras lanzaba golpes y, aun en presencia de los agentes, continuó profiriendo insultos.

El informe policial consigna que el actor exclamó: “Estos m——es me metieron en la cárcel. Soy católico”, frase registrada de forma literal en el expediente del caso.

El altercado se inició en el R Bar, próximo al reconocido French Quarter.

Según los documentos judiciales, LaBeouf intentó golpear al encargado del bar cuando este trató de expulsarlo.

Testigos y documentos judiciales afirman que LaBeouf lanzó insultos y golpes incluso en presencia de la policía (REUTERS/Danny Moloshok)

Ya en el exterior, el actor habría golpeado a Damnit en la parte superior del cuerpo y, posteriormente, regresó para agredir a Nathan Thomas Reed, de 34 años, a quien también habría dirigido insultos homofóbicos.

Reed, quien se identifica como queer, declaró que no pretendía pelear con LaBeouf, pero igualmente fue agredido, resultando con una posible dislocación de nariz.

Testigos lograron retener a LaBeouf hasta la llegada de la policía y los paramédicos, quienes lo trasladaron primero al hospital y luego a la cárcel.

Tras ser liberado sin necesidad de pagar fianza, el actor fue visto nuevamente en Bourbon Street participando de las celebraciones.

Diversos videos y testigos lo registraron con collares de Mardi Gras y bailando, con los papeles de su excarcelación en la boca.

El historial legal del artista incluye incidentes similares previos, con antecedentes de violencia e insultos (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Cuando un periodista de The Guardian intentó entrevistarlo en su residencia, LaBeouf respondió de manera hostil: “Lárgate de aquí, p*rra tonta”.

Acto seguido, gritó: “Sí, soy Shia LaBeouf”, cerrando el encuentro con gestos despectivos hacia la prensa.

El historial legal de LaBeouf incluye antecedentes similares.

En 2017, durante un arresto por alteración del orden en Savannah, Georgia, fue grabado mientras acusaba a la policía de racismo.

En 2014, en Nueva York, insultó a un agente con un término homofóbico al ser detenido por interrumpir una función en Broadway.

Mia Goth, exesposa de LaBeouf, habría sugerido ayuda profesional debido a problemas de alcohol y convivencia (Reuters)

En el ámbito personal, fuentes cercanas confirmaron que LaBeouf y su esposa, Mia Goth, se separaron hace aproximadamente un año, aunque la ruptura se mantuvo en reserva hasta ahora.

Goth, madre de la hija que comparte con el actor, habría sugerido que él busque ayuda profesional por su consumo de alcohol, especialmente tras este último incidente.

Según reportes de TMZ, la policía fue llamada varias veces a la residencia de la pareja antes de que optaran por la separación definitiva.

El proceso judicial contra LaBeouf permanece abierto, con una audiencia preliminar programada para el 19 de marzo en la corte criminal de Nueva Orleans.

