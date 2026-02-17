Shia LaBeouf fue arrestado después de un altercado en Nueva Orleans

Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras un presunto altercado físico durante las celebraciones de Mardi Gras (REUTERS/Danny Moloshok)

En la madrugada del martes, Shia LaBeouf fue arrestado tras un presunto altercado físico durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, confirmaron fuentes de Variety.

El incidente tuvo lugar poco después de la medianoche, a las afueras de un bar ubicado en el famoso French Quarter, donde el actor de Transformers tuvo que ser atendido por paramédicos.

Según el portal TMZ, un testigo aseguró que LaBeouf fue “escoltado fuera de un bar cercano por razones desconocidas”, y el enfrentamiento se produjo después de ese episodio.

Las autoridades locales informaron que el intérprete enfrenta “dos cargos por simple agresión”, según consta en los registros judiciales consultados por el medio estadounidense.

La carrera de LaBeouf ha estado marcada por varios episodios de comportamiento errático y conflictos legales.

Entre los antecedentes más notorios se encuentra la demanda presentada por la cantante FKA Twigs, quien lo acusó de “agresión sexual, maltrato y causar angustia emocional”. Este litigio se resolvió en julio del año pasado.

Durante los días previos al arresto, Shia LaBeouf fue visto en varios bares del barrio Uptown, donde empleados y clientes relataron episodios de conducta inusual.

En el bar Ms Mae’s, el portero Robert Skuse afirmó que el actor llegó “en estado ebrio y algo beligerante” y, en medio del bullicio del desfile Bacchus, intentó llamar la atención preguntando: “¿Sabes quién soy?”.

El personal decidió pedirle que se retirara tras intentar desempeñarse como “cantinero de celebridad”.

La bartender Kyle Catarouch recordó que LaBeouf insistía en pagar con tarjeta a pesar de la política de solo efectivo. Ella le respondió: “¿Por qué no vuelves a cavar hoyos?”, en alusión a una de sus películas más conocidas.

Otros testigos relataron que el actor fue visto en el club Dos Jefes, donde, según un asistente, “era más ruidoso que todos y daba instrucciones de actuación a una chica en la barra”.

La copropietaria del bar 45 Tchoup, Deb Shatz, aseguró: “Sí, estuvo aquí y estaba totalmente tranquilo. Vino dos veces: el fin de semana anterior y el viernes”.

Aunque algunos empleados de bares describieron la presencia del actor como problemática, uno de ellos, que prefirió el anonimato, llegó a declarar: “Está aterrorizando la ciudad”. Otros, en cambio, lo percibieron de buen humor y accesible con quienes le solicitaban fotos.

Según quienes coincidieron con él durante el Mardi Gras, LaBeouf habría estado alojándose en un alojamiento de lujo en Uptown, cerca de los desfiles más concurridos. El personal de Brothers III Lounge también confirmó que el actor visitó ese emblemático local durante el fin de semana festivo.

Hasta el momento, los representantes de Shia LaBeouf no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre su comportamiento durante el carnaval ni sobre las circunstancias de su detención.

Historial legal de Shia LaBeouf: arrestos y demandas civiles

A lo largo de casi dos décadas, Shia LaBeouf ha acumulado múltiples antecedentes legales, principalmente relacionados con arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores, así como demandas civiles por abuso.

Los episodios más relevantes se registraron entre 2007 y 2026, casi siempre vinculados a problemas de adicción al alcohol.

Entre los casos más notorios destaca el arresto en 2007 por allanamiento en una farmacia de Chicago, que terminó con los cargos retirados.

Un año después, enfrentó una orden de arresto por no comparecer a corte tras fumar en un lugar prohibido, resuelta con una multa de USD 500 y el retiro de cargos.

Ese mismo año, fue detenido por conducir bajo influencia del alcohol (DUI) tras un accidente, pero no resultó culpable.

La demanda de FKA Twigs en 2020 por abuso, maltrato y transmisión de ETS por parte de Shia LaBeouf se resolvió de forma extrajudicial en 2025 (AP Photo)

En 2014, LaBeouf fue arrestado en Nueva York por conducta desordenada y acoso en un teatro. Se declaró culpable de desorden público, buscó tratamiento para el alcoholismo y varios cargos fueron desestimados.

En 2017, la policía lo detuvo en Savannah, Georgia, por ebriedad pública y desorden; recibió un año de probation, una multa de USD 1.000 y debió asistir a terapia por ira y abuso de sustancias.

Un nuevo incidente en 2020 lo llevó a enfrentar cargos por agresión y robo menor, pero completó un programa de desviación y los cargos fueron desestimados.

Finalmente, en 2026, fue arrestado en Nueva Orleans durante el Mardi Gras por dos cargos de agresión simple tras una pelea.

En el terreno civil, la demanda presentada por FKA Twigs en 2020 acusó al actor de agresión sexual, maltrato físico y angustia emocional durante su relación, además de aislamiento y transmisión intencional de una ETS. El caso se resolvió de manera privada en julio de 2025.