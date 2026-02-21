De niño prodigio en Disney a polémicas públicas: Shia LaBeouf, el actor promesa de Hollywood que cayó en escándalos

Shia LaBeouf pasó de niño prodigio en Disney a protagonista de controversias y polémicas públicas en Estados Unidos (Disney/REUTERS)

De niño prodigio en Disney a figura señalada por controversias públicas, la trayectoria de Shia LaBeouf combinó talento precoz, traumas familiares y decisiones que opacaron una carrera en Hollywood.

Nacido en el corazón de Los Ángeles en 1986, LaBeouf creció en el entorno excéntrico de Echo Park junto a padres bohemios.

“Vengo de hippies [...] mi padre era un tipo errante recuperándose de Vietnam, y mi madre una artista excéntrica cuyos muebles colgaban del techo”, recordó Shia en una entrevista con el medio estadounidense Parade.

La familia subsistía vendiendo hot dogs y brochetas en la calle, y los conflictos solo se apaciguaban cuando actuaban juntos.

Su padre, Jeffrey LaBeouf, relató en el medio digital GEN sobre Vietnam: “La peor, la peor experiencia de mi vida”, describiendo escenas de heridos en Cam Ranh Bay.

La infancia del actor en Echo Park estuvo marcada por dificultades económicas, conflictos familiares y una educación artística poco convencional (Amazon MGM Studios)

La necesidad económica y el caos familiar llevaron a Shia a buscar su lugar en el espectáculo desde los diez años.

Consiguió un agente haciéndose pasar por su propio representante y debutó en stand-up en clubes para adultos, mintiendo sobre su edad.

La carrera de Shia LaBeouf

El salto a la actuación profesional llegó con la serie Even Stevens (2000-2003), donde se posicionó como estrella juvenil. Para ese momento, ya tenía entre 13 y 14 años.

“Mis padres decían... no puedes hacerlo hasta que seas lo suficientemente mayor para firmar tu propio contrato, así que no podía hacer nada hasta los 18 y cuando lo hice mi padre me dijo que no le importaba lo que hiciera siempre que hiciera lo que quisiera”, confesó en el podcast Even More Stevens.

Después, El misterio de los excavadores (2003) marcó su llegada al cine, aunque LaBeouf describió la experiencia como “horrible” en declaraciones a Yahoo en 2026.

El salto a la fama de LaBeouf llegó con "Even Stevens", serie juvenil que se emitió entre 2000 y 2003 (Disney Channel)

Tras Disney, LaBeouf se convirtió en protagonista de éxitos como Paranoia (2007) y Eagle Eye (2008), que recaudaron millones sin depender de franquicias.

Pero Transformers (2007-2011) lo convirtió en figura mundial, con una taquilla acumulada de USD 3.900 millones.

Sobre la saga, en el festival Tribeca de 2015 criticó: “Bumblebee nunca se siente auténtico; es solo un nombre. No puedes hacerlo real, no importa el esfuerzo, especialmente cuando el director tampoco cree en ello”.

En Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), compartió elenco con Harrison Ford bajo la dirección de Steven Spielberg.

En el festival de Cannes de 2009, reconoció los desaciertos: “La echamos a perder”, involucrando a todo el equipo en la autocrítica.

Su paso por los blockbusters contrastó luego con un viraje hacia papeles más riesgosos y artísticos en filmes como Fury (2014) y Lawless (2012).

Shia LaBeouf triunfó en películas taquilleras como "Transformers", que recaudaron USD 3.900 millones a nivel global (Paramount Pictures)

Entre sus obras más reconocidas figuran la trilogía Transformers, Indiana Jones (como Mutt Williams), Fury (2014), Nymphomaniac (2013) y Honey Boy (2019), este último basado en su propia vida y escrito por él mismo con retratos crudos sobre su propia experiencia de explotación infantil bajo el control de un padre alcohólico y violento.

Su carrera reciente incluyó títulos como God of the Rodeo (2025) y el drama independiente Fragmentos de una mujer (2020), mostrando resiliencia profesional tras los escándalos.

En Cannes 2025, su documental Slauson Rec se exhibió en la sección Classics, mostrando escenas de abuso en su escuela de actuación.

Cabe destacar que, en 2019, lo honraron en los Hollywood Awards junto a Taron Egerton.

Su inclinación hacia el arte performativo persistió, como en el estreno de Nymphomaniac (2014), donde apareció con una bolsa en la cabeza que decía “I am not famous anymore” (Ya no soy famoso).

Incluso, fuera del cine, se mostró realizando danza danza interpretativa junto a Maddie Ziegler en el videoclip de “Elastic Heart”, tema de la cantante Sia.

En "Honey Boy", el intérprete encarnó a una versión de su propio padre para la pantalla grande, con un guion escrito por él mismo en base a su infancia (Amazon MGM Studios)

¿Quiénes fueron sus parejas?

Su relación más estable fue con Mia Goth, a quien conoció en 2012 durante el rodaje de Nymphomaniac. Se casaron en 2016 y se separaron en 2018, aunque persistieron rumores de reconciliación.

Ambos comparten un hijo en la actualidad y, solo hace unos días, se reportó que se separaron discretamente en 2025.

En diálogo con el podcast Real Ones en 2022, LaBeouf confesó: “Mi pareja Mia Goth ‘me salvó la vida’, y prometo ‘enmendar’ muchos años por venir”.

Con FKA twigs (2018-2019), la relación terminó en una demanda por abuso resuelta en 2025. En el mismo pódcast, admitió: “Lastimé a esa mujer” y “he hecho daño a muchas otras personas”.

Otras parejas del actor fueron Megan Fox, Isabel Lucas, Carey Mulligan y Margaret Qualley, quien puso fin al vínculo tras la denuncia de FKA twigs.

Las relaciones de LaBeouf se describieron como turbulentas y marcadas por manipulaciones recíprocas.

Shia LaBeouf y Mia Goth se convirtieron en padres luego de una larga relación que data desde 2018. Según nuevos reportes, la pareja se separó en 2025 (The Image Direct/The Grosby Group)

El reciente altercado público de Shia LaBeouf

Por otro lado, los incidentes legales se multiplicaron: detención en Nueva York (2014) por interrumpir una función de Cabaret y proferir insultos homofóbicos; en Georgia (2017) por ebriedad; y el más reciente, durante el Mardi Gras 2026 en Nueva Orleans, por agredir a una persona queer y a una drag queen, repitiendo insultos homofóbicos.

Jeffrey Damnit, uno de los afectados en el reciente altercado, relató que LaBeouf intentó golpearlo “mientras gritaba: ‘Eres un puto maricón’”.

Más tarde, en un video grabado tras la detención, LaBeouf lo miró desde la parte trasera de un vehículo y repitió: “Maricón”. En la grabación, Damnit le respondió: “Sigue llamándome maricón”.

Consultado por mensaje de texto, Nathan Thomas Reed, también víctima y quien se identifica como queer, declaró: “Quiero que se sepa que él estaba llamando a la gente maricón”.

Reed confirmó que ese insulto lo incluyó a él. Un informe policial preliminar recogió que LaBeouf fue escuchado decir: “Estos maricones me metieron en la cárcel, soy católico”, aunque esa frase no figuró en la declaración jurada ante el tribunal.

Damnit también relató que LaBeouf le repetía: “Podría matarte”. Los presentes y el personal del bar debieron inmovilizar al actor hasta la llegada de la policía y los paramédicos.

La reciente detención en Nueva Orleans por agresión y lenguaje homofóbico durante Mardi Gras reavivó reclamos sobre intolerancia y conducta violenta del artista (X/@thecampaignbook)

Tras ser liberado rápidamente, Shia LaBeouf fue visto bailando en Bourbon Street con los papeles de su liberación en la boca y collares de Mardi Gras.

“Dios los bendiga, chicos, el Mardi Gras es increíble”, y remarcó que lo mejor de la fiesta era “la gente interesante que había conocido”, dijo a un periodista de la cadena local WAFB.

Damnit expresó su indignación: “Estuvo en la cárcel menos tiempo del que yo dormí esa noche”. Y añadió: “Es vergonzoso para mí que un actor de Hollywood venga y avergüence a toda la industria del entretenimiento”.

El presidente del New Orleans Pride Center, Kyle DeVries, alertó: “Cuando una persona famosa ataca a comunidades ya tan atacadas, puede dar permiso a otros para hacer lo mismo”, alertó el presidente del New Orleans Pride Center, Kyle DeVries.

La audiencia judicial de LaBeouf será el 19 de marzo, en un caso que podría derivar en cargos por delito de odio según la ley de Luisiana (Joel C Ryan/Invision/AP)

Además, solicitó que los colegas de LaBeouf exigieran consecuencias: “Me gustaría ver que sus compañeros en Hollywood le pidan cuentas por cualquier acusación comprobada. Quienes tienen el poder de decidir si consigue un papel o si su próximo proyecto recibe fondos deben exigir un cambio público antes de que eso ocurra”.

El abogado Michael Kennedy, amigo de Damnit, opinó: “Da un mensaje equivocado que alguien famoso pueda venir a nuestra celebración y aterrorizar a otros asistentes sin consecuencias reales. Eso es inaceptable”.

Damnit también sugirió que el sindicato de actores debía analizar si Shia LaBeouf representaba un riesgo laboral: “En cualquier otro trabajo, eso pasaría”.

La audiencia judicial del artista de Hollywood está programada para el 19 de marzo, mientras la comunidad discute si se le imputarán cargos por delito de odio según la legislación de Luisiana.