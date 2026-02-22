Entretenimiento

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Un portavoz confirmó que el actor aparecerá en la tercera temporada de la serie de HBO

La tercera temporada de "Euphoria"
La tercera temporada de "Euphoria" marcará la última aparición de Eric Dane como Cal Jacobs tras su fallecimiento a los 53 años por esclerosis lateral amiotrófica (HBO)

La tercera temporada de Euphoria será la última aparición de Eric Dane como Cal Jacobs, tras su muerte a los 53 años debido a esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El actor completó la filmación de sus escenas antes de fallecer, lo que garantiza la continuidad de su personaje en la próxima entrega de la serie.

HBO anunció que los nuevos episodios se estrenarán el 12 de abril de 2026 a nivel global, tanto en su canal televisivo como en la plataforma HBO Max.

La muerte de Dane causó conmoción en el público y en la industria, aunque está asegurado que su arco tendrá un cierre en pantalla.

“Sí, Dane volverá a interpretar su papel de Cal Jacobs en la temporada 3 de Euphoria”, confirmó un portavoz a la revista People.

El actor completó la filmación
El actor completó la filmación de todas sus escenas en la serie, asegurando la continuidad y cierre de su personaje en la próxima entrega (HBO)

En la etapa final de su carrera, el artista enfrentó públicamente un diagnóstico de ELA.

“Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero volver al set de Euphoria la próxima semana”, expresó a People tras comunicar su estado de salud.

Eric Dane destacó que, pese a las limitaciones físicas, mantenía su disposición profesional: “Todavía tengo mi cerebro, y todavía tengo mi voz, así que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa”, afirmó durante un panel de la organización I AM ALS.

La repercusión de su fallecimiento se evidenció en las redes sociales del elenco de Euphoria.

Sydney Sweeney, intérprete de Cassie Howard, compartió un mensaje de despedida en sus historias de Instagram: “Te amaremos por siempre”, acompañado de un corazón rojo y un video de Dane dedicado a sus hijas.

El elenco y el creador
El elenco y el creador de "Euphoria", Sam Levinson, recordaron a Eric Dane como un querido amigo y profesional, expresando su tristeza por la pérdida (Instagram)

Barbie Ferreira, quien dio vida a Kat Hernandez, publicó un fragmento del último mensaje del actor en la serie documental Famous Last Words, junto a un corazón blanco.

Por su parte, el creador de la serie, Sam Levinson, dedicó unas palabras de reconocimiento al actor.

Estoy devastado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo”, expresó, según un comunicado difundido por la prensa estadounidense.

Levinson remarcó la centralidad de la familia del actor en sus pensamientos: “La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición”.

Desde su incorporación en 2019, Dane encarnó a Cal Jacobs, un empresario inmobiliario y padre de Nate Jacobs (Jacob Elordi), cuya vida personal y secretos ocuparon uno de los ejes principales del drama.

Durante su batalla con la
Durante su batalla con la ELA, Eric Dane se convirtió en un referente en la concientización y la investigación sobre dicha enfermedad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su personaje se mantuvo como figura relevante hasta el final de su participación.

Durante su enfermedad, Eric Dane se posicionó como referente en la concientización sobre la ELA en Estados Unidos.

Su representante, Melissa Bank, relató que el actor “pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su entregada esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”.

Bank explicó que “a lo largo de su lucha con la ELA, Eric se convirtió en un defensor apasionado de la concienciación y la investigación”.

“Eric usó su plataforma no para llamar la atención, sino para actuar. Desde el momento en que se unió a I AM ALS, se mostró con valentía y convicción, preguntando cómo podía ayudar a hacer crecer el movimiento”, destacó el movimiento I AM ALS.

HBO anunció que los nuevos
HBO anunció que los nuevos episodios de "Euphoria" se estrenarán el 12 de abril de 2026 (HBO)

HBO lamentó la pérdida del actor: “Estamos profundamente entristecidos por la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Fue increíblemente talentoso y HBO tuvo la fortuna de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria”.

La familia de Dane solicitó privacidad y recordó que el actor “adoraba a sus seguidores” y agradecía el apoyo recibido durante su carrera.

La próxima entrega de Euphoria permitirá a los espectadores despedirse de uno de los personajes centrales de la serie.

