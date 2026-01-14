“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

El esperado regreso de Euphoria está cada vez más cerca y el adelanto de su temporada tres lo confirma (HBO)

El regreso de Euphoria ya tiene fecha confirmada. La cadena HBO anunció que la esperada tercera temporada se estrenará el domingo 12 de abril, con nuevos episodios cada semana en horario nocturno.

El primer avance oficial muestra los cambios más radicales que atravesarán los personajes en esta nueva etapa.

El tráiler presenta un salto temporal de cinco años desde el final de la segunda temporada.

Las imágenes iniciales muestran a Zendaya como Rue, lejos de casa, en México y aún enfrentada a las consecuencias de su deuda con Laurie.

(HBO)

Rue expresa en la apertura del tráiler que, años después de la secundaria, no sabía si la vida era como la imaginaba y, sin embargo, por primera vez empezaba a tener fe.

La protagonista queda entre Laurie y este nuevo personaje, enfrentando una lucha por su destino.

Rue afirma en uno de los momentos clave del tráiler que cuando haces un trato con el Diablo, no hay vuelta atrás.

La premisa de esta temporada, según detalló Sam Levinson a Deadline, sigue a un grupo de amigos de la infancia que afrontan la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal, fuera del ámbito escolar.

(HBO)

El salto temporal sitúa a los protagonistas en la adultez y los enfrenta a nuevos desafíos.

El reparto habitual permanece casi sin cambios: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly y Chloe Cherry regresan a sus papeles. En esta ocasión, Kelly y Cherry pasan a ser regulares.

Además, se suman figuras como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Natasha Lyonne.

Las historias de los personajes principales avanzan por caminos complejos. Sydney Sweeney como Cassie y Jacob Elordi como Nate siguen juntos y están comprometidos.

(HBO)

La boda promete ser una noche inolvidable, aunque la relación enfrenta dificultades por las actividades de Cassie en OnlyFans. Nate reclama en el tráiler que trabaja todo el día mientras su prometida se exhibe en internet.

Hunter Schafer interpreta a Jules, quien estudia arte y, según relató Sam Levinson en Londres, enfrenta el miedo a la responsabilidad y el deseo de convertirse en pintora.

Alexa Demie como Maddy se traslada a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos, donde observa cómo muchas jóvenes recurren al sugar dating para sobrevivir.

Maude Apatow como Lexi se desempeña como asistente de una showrunner, papel interpretado por Sharon Stone.

(HBO)

Uno de los elementos destacados de la temporada es la historia de Ali Muhammed.

Colman Domingo, en diálogo con Deadline durante la alfombra roja de los Globos de Oro, anticipó que su personaje tendrá una trama más profunda y afirmó que será una temporada devastadoramente hermosa, épica, capaz de romper el molde de la televisión y que se sentirá más como cine que televisión.

En el plano técnico, la temporada se filmó con película Kodak en 35 mm y en 65 mm, convirtiéndose en la primera serie narrativa en utilizar de forma extensa este último formato.

Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév colaboraron con Kodak para crear este nuevo estándar visual, que busca mostrar el paso de los personajes hacia un mundo más amplio.

(HBO)

La producción finalizó en Los Ángeles, impulsada por un incentivo fiscal de USD 19,4 millones del estado de California. El rodaje comenzó en febrero de 2025 y concluyó en noviembre del mismo año.

La tercera temporada, compuesta por ocho episodios, será probablemente la última, según confirmó la responsable de drama de HBO, Francesca Orsi, a Deadline.

El elenco también enfrenta ausencias notables. Barbie Ferreira (Kat) anunció su salida en 2022 debido a diferencias creativas. Por otro lado, Storm Reid, quien interpretaba a la hermana menor de Rue, tampoco regresa.

La muerte de Angus Cloud en 2023, quien dio vida a Fezco, conmocionó al equipo y dejó un vacío en la historia original.

Entre los nuevos antagonistas destaca Adewale Akinnuoye-Agbaje, quien interpreta a un peligroso narcotraficante que complica aún más la vida de Rue.

(HBO)

La música de la temporada también evoluciona, con la incorporación de Hans Zimmer junto a Labrinth para la banda sonora.

Euphoria es una creación de Sam Levinson, basada en la serie israelí homónima de Ron Leshem y Daphna Levin. La producción ejecutiva cuenta con figuras como Drake y Adel “Future” Nur entre sus responsables.