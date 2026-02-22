Entretenimiento

La esposa de Eric Dane rindió homenaje al actor con emotivas fotografías familiares

En redes sociales, la actriz Rebecca Gayheart recordó a la estrella de “Grey’s Anatomy” mostrando momentos cotidianos y celebraciones muy especiales

Rebecca Gayheart publicó emotivas fotos
Rebecca Gayheart publicó emotivas fotos familiares en redes sociales para honrar la memoria de Eric Dane (Instagram/@rebeccagayheartdane/AP)

Rebecca Gayheart eligió compartir una extensa colección de imágenes familiares en redes sociales para rendir homenaje a su esposo fallecido, el actor Eric Dane.

Las fotografías, publicadas en sus historias de Instagram, muestran escenas cotidianas y entrañables de Dane con sus hijas, Billie y Georgia, además de celebraciones de cumpleaños y momentos de vacaciones en familia.

Esta muestra pública de recuerdos llegó días después de la muerte de Dane, quien murió a los 53 años tras enfrentar una batalla de casi un año contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

En cada imagen, se observa la cercanía de Dane con sus hijas, las risas compartidas y la calidez de una familia unida en momentos difíciles.

La actriz no solo evocó la memoria de quien fue su pareja y padre de sus hijas, sino que también quiso agradecer el apoyo recibido por amigos y seguidores.

Una de las imágenes más
Una de las imágenes más recientes del actor junto a sus hijas Billie y Georgia. Se le observa celebrando un cumpleaños (Instagram/@rebeccagayheartdane)

“Gracias a todos”, escribió junto al enlace de la campaña de GoFundMe que busca asegurar el futuro de Billie y Georgia.

Tras la muerte de Eric Dane, sus amigos y allegados pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de la mencionada plataforma.

La iniciativa, que ya ha superado los USD 80.000 de un objetivo total de USD 250.000, tiene como fin brindar estabilidad económica a Billie y Georgia tanto en este periodo como en los años por venir.

De acuerdo con la descripción de la recaudación, Dane “se convirtió en un portavoz apasionado para la comunidad de la ELA, usando su voz y su plataforma para defender a otros pacientes y aumentar la concienciación” tras recibir su diagnóstico.

El avance rápido de la enfermedad sorprendió incluso a su entorno más cercano, lo que llevó a sus amigos a crear el fondo de apoyo.

La campaña de GoFundMe en
La campaña de GoFundMe en memoria de Dane superó los USD 80.000 para asegurar el futuro de sus hijas tras su muerte (Instagram/@rebeccagayheartdane)

El mensaje en la página enfatiza que “cualquier contribución, no importa la cantidad, ayudará a dar estabilidad en este momento tan difícil y en el futuro para las maravillosas hijas de Eric”.

La campaña recuerda que Rebecca y las niñas fueron siempre el centro de la vida del actor.

La trayectoria de Dane abarcó papeles en Grey’s Anatomy, Euphoria y también su trabajo para la investigación de la ELA.

Tras su muerte, Netflix estrenó una entrevista póstuma del actor como parte de la serie Famous Last Words, grabada confidencialmente en noviembre de 2025.

En ese episodio, Dane quiso dejar un mensaje especial a sus hijas: “Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad. Cuando enfrenten desafíos, de salud o de otro tipo, peleen. Nunca se rindan. Luchen hasta el último aliento. Esta enfermedad está llevándose mi cuerpo, pero nunca se llevará mi espíritu”.

“Luchen con cada fibra de
“Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad", expresó Eric Dane a sus hijas en un mensaje póstumo (Instagram/@rebeccagayheartdane)

Asimismo, no faltaron los momentos de humor: Eric Dane recordaba cómo asistía a partidos de vóley playa y a recitales de danza de sus hijas, y mencionó que había visto El Cascanueces en numerosas ocasiones. “Eso se hace larguísimo”, comentó con sinceridad.

El productor de la serie, Brad Falchuk, habló sobre la oportunidad de que los invitados, como Dane, pudieran expresarse sin restricciones.

Al pensar en el impacto que el mensaje tendría en Billie y Georgia, Falchuk compartió: “Ellas están de duelo y él las amaba tanto. Ellas lo amaban tanto y son simplemente una familia hermosa”.

En un momento especialmente emotivo, Dane miró a la cámara, e hizo una petición a Billie y Georgia. “Espero que no solo me escuchen. Espero que realmente me oigan”, se le escuchó decir.

Estas palabras se suman a los testimonios que dejó grabados para documentales y campañas sobre la ELA, incluyendo su trabajo en Washington D.C. para pedir más fondos destinados a la investigación.

Rebecca Gayheart destacó la unión
Rebecca Gayheart destacó la unión familiar y el apoyo recibido durante la enfermedad de Eric Dane y después de su fallecimiento (AP Foto/Kevork Djansezian)

La relación entre Rebecca Gayheart y Eric Dane estuvo marcada por etapas difíciles y también por la unión familiar.

Casados desde 2004, la pareja tuvo a Billie y Georgia en 2010 y 2011; aunque en 2018 Gayheart inició los trámites de divorcio, en marzo de 2025 pidió que se anulara la separación, pocas semanas antes de que Dane hiciera público su diagnóstico.

Durante una entrevista, Gayheart aceptó que el proceso fue “súper complicado”, aunque consideró fundamental mostrar a sus hijas que “uno está presente para la familia, pase lo que pase”.

También habló sobre su rol de madre en situaciones difíciles, reconociendo: “No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Solo me estoy presentando. Estoy aquí para ellas. Supongo que el tiempo lo dirá”.

Durante la enfermedad de Eric Dane, la familia prefirió mantener la privacidad, aunque agradecieron el respaldo de los seguidores y la comunidad.

La pareja vivió momentos difíciles,
La pareja vivió momentos difíciles, pero priorizó el bienestar de sus hijas (Instagram/@rebeccagayheartdane)

El comunicado familiar mencionó que el actor pasó sus últimos días rodeado de amigos, su esposa y sus hijas, quienes fueron “el centro de su mundo”.

