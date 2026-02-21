Tatooine, la estrella de la muerte y más allá: la guía definitiva de la cronología de Star Wars para auténticos Jedi

La guía cronológica de Star Wars permite disfrutar todas las películas y series en el orden ideal antes del estreno de The Mandalorian y Grogu

Con la expansión galáctica de la franquicia, surge una nueva herramienta para que fans y nuevos espectadores exploren las historias de Star Wars más allá de los personajes centrales, trilogías y combates emblemáticos.

De cara al estreno de The Mandalorian y Grogu, el portal especializado SensaCine presenta una guía definitiva para ver todas las películas y series disponibles en Disney+, facilitando el recorrido tanto a principiantes como a veteranos a través de trilogías, precuelas y spin-offs que conforman el universo creado por George Lucas.

El viaje comienza en la Alta República

El recorrido comienza en la época de la Alta República con The Acolyte, donde los Jedi enfrentan nuevas amenazas oscuras en el universo Star Wars (Lucasfilm Ltd)

La narrativa de Star Wars se despliega a lo largo de múltiples épocas y formatos.

El recorrido cronológico comienza en la Alta República, en The Acolyte, un periodo situado 100 años antes del Imperio, donde los Jedi ejercen como guardianes de la paz galáctica. En este contexto, una serie de asesinatos desafía su autoridad y marca el surgimiento de nuevas fuerzas oscuras.

Precuelas, guerras y el ascenso de Darth Vader

Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi asumen la protección de la reina Amidala en La amenaza fantasma, marcando el inicio de la saga (Disney)

El siguiente gran bloque corresponde a la trilogía de precuelas. La amenaza fantasma introduce a Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi como protectores de la reina Amidala, y presenta al joven Anakin Skywalker.

Una década después, en El ataque de los clones, Anakin ya es adulto y su relación con Amidala y Obi-Wan se intensifica, mientras se profundizan los conflictos que desembocarán en la guerra.

La trilogía culmina en La venganza de los Sith, donde Anakin se convierte en Darth Vader, cambiando el destino de la República y de la Orden Jedi.

La venganza de los Sith presenta la caída de la República y la conversión de Anakin Skywalker en Darth Vader (Disney)

En paralelo, la animación amplía este universo. The Clone Wars desarrolla los acontecimientos entre los episodios II y III, mostrando la guerra entre la República y los separatistas, así como el proceso que lleva a Anakin hacia el Lado Oscuro.

The Bad Batch se sitúa tras la caída de la República y sigue a un grupo de clones de élite con habilidades únicas que deben adaptarse a un nuevo orden galáctico.

Relatos paralelos y spin-offs

La expansión de la saga incluye relatos paralelos y spin-offs que enriquecen la cronología oficial.

Han Solo: una historia de Star Wars revela los orígenes del icónico contrabandista y su relación con Chewbacca durante su juventud (Jonathan Olley/Lucas Film)

Han Solo: una historia de Star Wars explora los orígenes del famoso contrabandista y su vínculo con Chewbacca en sus años de juventud. La serie Obi-Wan Kenobi se adentra en la vida del maestro Jedi durante su exilio, posterior a la caída de Anakin en el Lado Oscuro.

Entre las precuelas y la trilogía original, la narrativa se amplía con títulos como Rebels, Andor y Rogue One: una historia de Star Wars. Rebels narra las hazañas de un pequeño grupo de rebeldes que desafían al Imperio antes del surgimiento de la Alianza Rebelde.

Andor ahonda en los orígenes de la resistencia y en la figura de Cassian Andor. En Rogue One, se relata el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, acción decisiva para los acontecimientos de Una nueva esperanza.

Trilogía original y nuevas series

El personaje de Darth Vader captura a Leia Organa y desencadena la misión de rescate liderada por Luke Skywalker en Una Nueva Esperanza (©Lucasfilm Ltd./courtesy Everet)

La trilogía original constituye el eje central de la franquicia. Todo comienza con Una nueva esperanza, donde Darth Vader captura a la princesa Leia Organa y Luke Skywalker, partiendo desde Tatooine junto a Obi-Wan, se unen a Han Solo y Chewbacca para liderar un rescate fundamental que impulsa la Rebelión.

En El Imperio contraataca, los protagonistas enfrentan nuevas amenazas y descubren secretos familiares que redefinen su lucha. El retorno del Jedi concluye la confrontación contra el Imperio y sella la victoria de la Rebelión tras la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte.

La Era de la Nueva República sirve como antesala para el próximo estreno de The Mandalorian y Grogu, marcando el futuro de la saga Star Wars (Disney+ vía AP)

A partir de aquí, la cronología avanza cinco años después de El retorno del Jedi con series como The Mandalorian, Ahsoka y El libro de Boba Fett. Estas historias transcurren en una galaxia donde el Imperio ha caído y la Nueva República intenta consolidar su poder.

En este escenario, Din Djarin y Grogu se convierten en figuras clave, mientras la serie Ahsoka introduce nuevas amenazas y recupera personajes esenciales de la resistencia.

Esta etapa, conocida como la Era de la Nueva República, prepara el terreno para el estreno de The Mandalorian y Grogu y anticipa eventos determinantes para el futuro de la franquicia.

Trilogía de secuelas y propuestas experimentales

El despertar de la Fuerza introduce a Rey como la nueva heroína destinada a restaurar el equilibrio de la Fuerza

La trilogía de secuelas expande la historia varias décadas más adelante. El despertar de la Fuerza presenta a Rey como la nueva protagonista llamada a restaurar el equilibrio de la Fuerza.

Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker llevan a la Resistencia al enfrentamiento final con la Primera Orden, mientras se resuelven los destinos de Rey, Kylo Ren y el legado de los Skywalker en una galaxia alterada por viejos y nuevos conflictos.

Finalmente, la franquicia incorpora propuestas experimentales como Visions, una antología en formato de anime japonés que ofrece relatos independientes y perspectivas alternativas sobre el universo Star Wars, enriqueciendo el catálogo con estilos visuales y narrativos inéditos.

El destino de los personajes Rey, Kylo Ren y el legado de los Skywalker queda resuelto en el cierre de la trilogía

Esta guía cronológica permite a cualquier espectador recorrer el universo de Star Wars desde sus orígenes hasta las historias más recientes, integrando películas, series y producciones especiales para no perderse en la compleja línea temporal de la saga.