Kathryn Hahn destaca la inclusión y la representación en su trabajo junto a Marvel

El podcast de Kid Cudi reunió al músico y a Kathryn Hahn en una charla sobre su amistad, sus carreras y su vida personal (YouTube: ‎⁨@BigBroCudi)

El episodio más reciente del podcast de Kid Cudi presentó una conversación entre el músico, actor y anfitrión estadounidense y la actriz invitada Kathryn Hahn. Grabada en el “ático de la mente”, el espacio donde transcurre el diálogo, la charla abordó recuerdos, trayectorias y momentos personales que reflejan una amistad forjada durante más de una década.

Ambos compartieron anécdotas y reflexiones sobre sus inicios, el peso de sus ciudades de origen y experiencias en el mundo del espectáculo. También hablaron de cómo equilibran la fama con la vida familiar y profundizaron en recuerdos de infancia y en su vínculo con Cleveland. El episodio incluyó menciones a proyectos como Agatha y The Studio, así como a sus hijos, las expectativas en sus respectivas carreras y deseos personales, y mostró facetas poco conocidas de ambos artistas.

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El valor de Cleveland en sus vidas

La conversación arrancó evocando el primer encuentro entre Kid Cudi y Kathryn Hahn durante un vuelo rumbo al festival Sundance. “Fue mi primer viaje al festival, llevaba una película muy personal y estaba muy nerviosa. Kid Cudi fue de lo más amable y humilde”, recordó Hahn. La ciudad de Cleveland, origen de ambos, ocupó un lugar central en su historia compartida.

Kathryn Hahn repasó su camino de Cleveland a Chicago, Nueva York y Los Ángeles, donde consolidó su carrera como actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Cleveland me formó, allí me hice Scott”, afirmó Kid Cudi, quien creció en Shaker Heights, mientras Hahn lo hizo en Cleveland Heights. “Mi madre fue profesora y consejera escolar en Cleveland Heights”, compartió la actriz. La comunidad quedó reflejada en sus palabras: “Donde crecimos era hermoso, con barrios verdes y familias cercanas. Siempre regreso por mi familia, aunque todo parece más pequeño con los años”.

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Entre bromas sobre cómo pronunciaban “Reese’s Pieces” y referencias a camisetas con el lema “Si Nueva York es una manzana, Cleveland es una ciruela”, Kid Cudi relató sus inicios en la música: “Empecé a los 18 o 19 años con batallas de freestyle y talent shows. Mi estilo no era típico en Cleveland, pero nunca me desanimé”.

Ambos coincidieron en que la cultura del Medio Oeste les enseñó a ser “genuinos y con los pies en la tierra”. “La gente de Cleveland es auténtica. Me recuerda a los actores canadienses; siempre me parecen honestos y despiertos”, opinó Hahn.

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Kathryn Hahn explicó que en The Studio construyeron a Maya como un personaje obsesionado con la cultura y las tendencias (YouTube: ‎⁨@BigBroCudi)

Inspiración y carrera artística

El diálogo exploró sus trayectorias y Hahn compartió: “No recuerdo un tiempo en que no quisiera actuar. Para mí, la actuación siempre fue libertad y la posibilidad de decir lo que quería, incluso si no podía hacerlo en la vida real”. También destacó su aprecio por Los Ángeles y su papel en Agatha: “Me enorgullece haber hecho una serie donde mujeres mayores de 40 años y jóvenes queer encuentran un espacio dentro de Marvel”.

Kid Cudi recordó su debut en How to Make It in America y cómo su experiencia en rehabilitación en 2016 impulsó su interés en la dirección y producción. Hahn elogió la creatividad detrás de The Studio y la construcción del personaje de Maya, y expresó su admiración por Cudi: “Eres un auténtico artista y eso me inspira mucho”. La actriz también rememoró su frustración por no obtener el papel de Pam en The Office y concluyó: “Me sentí devastada cuando no quedó para mí, pero ahora pienso que todo sucedió como debía”.

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Kathryn Hahn recordó la frustración por no obtener el papel de Pam en The Office y dijo que con el tiempo resignificó esa pérdida (MARVEL STUDIOS)

Sueños, retos y próximos pasos

En el bloque más personal, compartieron sueños y proyectos pendientes. “Me encantaría hacer cine de terror. Participé en The Visit y fue apenas el comienzo, pero sería emocionante explorar más ese género”, dijo Hahn, quien también reconoció que quiere aprender a tocar el piano: “Siempre he pensado que es algo inalcanzable de adulta, pero ahora me siento motivada a intentarlo”.

Kid Cudi la animó: “Solo hazlo y toma clases. Yo también quiero aprender piano, aunque encontrar el tiempo es lo complicado”. Entre bromas sobre “quién sería la primera víctima” en una hipotética película de terror juntos, ambos imaginaron futuras colaboraciones. Kathryn Hahn admitió: “Mi historia está llena de castings a los que no llegué. Perder el de The Office fue duro, pero ahora creo que todo pasó como debía”.

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En el tramo final del podcast, Kathryn Hahn reveló su colección de bolas de nieve y renovó su deseo de aprender piano (EFE/CAROLINE BREHMAN)

El lado más personal de Kathryn Hahn

La entrevista cerró con preguntas rápidas y confesiones personales. Kathryn Hahn reveló su afición por coleccionar bolas de nieve de aeropuertos y ciudades: “Tengo unas 30 o 40. Empecé a comprar una cada vez que viajaba con mis hijos pequeños”. Kid Cudi sumó una anécdota sobre la colección de imanes de su madre, quien le pide uno de cada ciudad que visita.

Al evocar películas de la infancia, Hahn eligió E.T.: “Quería usar la sudadera y volar en bicicleta por el cielo”. La actriz también mencionó a su primo George como su “hermano mayor espiritual” al llegar a Nueva York y contó que se siente “hermana mayor” para jóvenes actores como Chase y Joe Locke. Ambos coincidieron en el deseo de aprender piano y en la importancia de aprovechar el momento.

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Hahn compartió un episodio gracioso sobre un mensaje privado que se volvió público por error, generando risas entre ambos. Antes de despedirse, Kid Cudi le preguntó a quién invitaría al podcast y ella mencionó a Seth Rogen y Will Ferrell, imaginando a Ferrell entrando en personaje. El episodio concluyó con un mensaje de afecto y la complicidad que caracteriza su vínculo.