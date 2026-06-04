El estremecedor relato de Sharon Stone: las lesiones ocultas que revelaron una brutal agresión

Durante años, la estrella de Hollywood convivió con dolores físicos sin conocer el origen real de sus lesiones.(Captura de video)

Una brutal agresión física permaneció envuelta en el misterio durante una década. Eso fue lo que le ocurrió a Sharon Stone, la estrella de Bajos instintos, quien explicó que solo tomó conciencia del ataque cuando un examen médico sacó a la luz un cúmulo de lesiones que habían permanecido ocultas durante años.

La actriz, de 68 años, compartió su historia durante una reciente entrevista en el pódcast The Person Who Believed in Me, conducido por el periodista David Begnaud. Según relató, durante mucho tiempo convivió con secuelas físicas relacionadas con una agresión que la dejó inconsciente.

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“No sé cuánto puedo contar sobre esto. Me atacaron por la espalda”, relató la actriz. Según explicó, tras el incidente despertó desorientada en su vivienda sin recordar qué había sucedido.

“No supe realmente lo que me había pasado hasta diez años después, porque desperté. Estaba inconsciente en el suelo. Los dos sofás estaban de lado, la mesa de centro estaba por todas partes, prácticamente volcada, y todo lo que había sobre ella estaba esparcido por el piso. No sabía cómo había llegado allí”, recordó.

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Aunque afirma estar convencida de quién la atacó, la actriz decidió no revelar públicamente el nombre de esa persona.(Captura de video)

El descubrimiento que cambió todo

Durante años, Stone convivió con fuertes dolores en el cuello y los hombros. Buscando una explicación para esas molestias, acudió a una clínica especializada en cuello y columna en Marina del Rey, California. Fue allí donde recibió una noticia inesperada.

La actriz contó que los médicos le realizaron radiografías y otros estudios antes de un procedimiento que inicialmente estaba destinado a tratar lo que parecía ser artritis. Sin embargo, los resultados revelaron algo mucho más grave.

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“El médico entró y me dijo: ‘No vamos a poder hacer esta cirugía’”, recordó. Confundida, preguntó qué estaba ocurriendo. Entonces recibió una explicación que la dejó impactada.

“Me dijo: ‘Toda tu caja torácica está fracturada y volvió a soldarse con cicatrices. Está claro que fuiste atacada y que lo que te ocurrió fue un delito grave’”, relató.

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Un especialista encontró fracturas antiguas en su caja torácica que, según explicó, eran compatibles con un ataque violento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según Stone, el especialista le indicó que existía un protocolo para informar este tipo de hallazgos a las autoridades. La actriz explicó que sufrió un ataque de pánico tras escuchar el diagnóstico y que el personal médico intentó ayudarla a procesar lo ocurrido.

Durante la entrevista, Begnaud le preguntó directamente quién creía que había sido el responsable del ataque. Aunque Stone dejó claro que tiene una sospecha firme, optó por no revelar públicamente su identidad.

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“No voy a decirlo públicamente, pero sí voy a decir que lo denunciamos e hicimos todo lo que teníamos que hacer”, afirmó.

“Tuve la oportunidad de presentar cargos. Pero, como habían pasado diez años y soy una figura pública, decidí no hacerlo”, señaló.

Stone aseguró que está “bastante segura” de quién la atacó, aunque reconoció que un proceso judicial habría sido complejo después de tanto tiempo.

“Tenía suficientes pruebas circunstanciales para presentar algún tipo de caso, pero no quería que ese fuera mi legado”, explicó.

Cuando Begnaud le preguntó si la agresión estaba relacionada con violencia doméstica, la actriz respondió únicamente: “No estoy en libertad de decirlo”.

Sharon Stone señaló que no quería que este episodio traumático terminara definiendo su legado público (REUTERS/Annegret Hilse)

La violencia que sufrió en su infancia

Las impactantes revelaciones sobre la agresión física no fueron las únicas confesiones difíciles que Stone compartió durante la conversación.

La actriz también recordó los episodios de violencia física que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Joseph Stone. Aunque aseguró que con el tiempo desarrollaron una relación cercana, explicó que durante años vivió situaciones traumáticas.

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“Era más duro conmigo que con mi hermano menor. Finalmente lo enfrenté cuando tenía 14 años, porque golpeaba”, contó. “Sí, me tiraba por las escaleras y luego se quitaba el cinturón. Entonces venía una verdadera paliza”.

Según la actriz, el punto de quiebre llegó cuando decidió enfrentarlo directamente durante la adolescencia. Recordó que bajó las escaleras lentamente y le dijo que, si necesitaba golpearla para sentirse hombre, lo hiciera de una vez, pero que ella nunca volvería a quererlo.

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“Lloró. Y nunca volvió a golpear a nadie. Se acabó”, afirmó.

De acuerdo con Stone, aquel enfrentamiento marcó un antes y un después en la relación con su padre, quien dejó de ejercer violencia física y comenzó a construir con ella un vínculo mucho más cercano.

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