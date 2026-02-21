“Aprendí que el rechazo me hace más fuerte”, afirmó Madelaine Petsch sobre su camino en Hollywood

Madelaine Petsch habla sobre el rechazo y cómo tomar las riendas de su futuro (Captura de video)

Madelaine Petsch, reconocida mundialmente por su papel en Riverdale, abrió una ventana inédita a su vida personal y profesional durante una conversación en Reclaiming, el pódcast de Monica Lewinsky. Con franqueza, la actriz y productora desglosó cómo el rechazo, el acoso escolar y una educación marcada por la autonomía influyeron en la construcción de su identidad y su carrera en Hollywood.

Desde pequeña, Petsch vivió entre Estados Unidos y Sudáfrica, en una familia que promovía la libertad de elección desde el inicio. “Mis padres me dieron todos los textos religiosos y decían: ‘Si quieres leerlo, aquí lo tienes. Nosotros no te decimos en qué creer. Tienes toda la información y decides tú’”, recordó.

También mencionó su crianza con una dieta basada en plantas y la dificultad de integrarse cuando era niña: “Lo único que quería era parecerme a los demás, pero no podía haber sido más distinta. Ahora, mi cabello rojo y mis orígenes sudafricanos se ven como virtudes, aunque de pequeña fue motivo de acoso escolar”.

Autonomía y confianza como base para la independencia

La independencia se convirtió en un eje central de su crecimiento. “Irónicamente, soy una de las personas más indecisas que conozco. Pero esa libertad me llevó a anhelar independencia en mi trabajo y a acercarme a la producción”, explicó. Desde la infancia, podía tomar decisiones que otros niños no podían: “Si no quería ir a clases de danza, no tenía que ir. Había mucha confianza”. Esta autonomía, según Petsch, resultó clave al mudarse a Los Ángeles y enfrentar un entorno competitivo donde la confianza puede volverse un arma de doble filo.

La actriz Madelaine Petsch reflexiona sobre cómo el acoso escolar por su origen sudafricano y su cabello rojo marcó su infancia

La relación con su padre marcó profundamente su desarrollo emocional. La actriz describió cómo las dinámicas de manipulación psicológica en su hogar le generaron una tendencia a adaptarse al entorno y a sentirse responsable por los cambios de ánimo de los demás. “He tenido que trabajar mucho en terapia para no sentirme culpable cada vez que detecto tensión, porque de niña aprendí a buscar qué había hecho yo para provocar reacciones en mi papá. Eso me generó una ansiedad crónica”, relató.

Alcanzar la independencia económica fue determinante: “Cuando logré mantenerme sola, pude establecer con claridad: ‘Si quieren estar en mi vida, estas son mis reglas’”.

Resiliencia frente al rechazo y desafíos en la industria

En el terreno profesional, Petsch destacó la importancia de la resiliencia y la perseverancia. “Tuve más de 250 audiciones antes de conseguir el papel”, contó sobre su experiencia antes de Riverdale. Cada rechazo se transformó en una oportunidad para aprender, perfeccionarse y no abandonar su objetivo. “Rechazo tras rechazo, aprendí que todo forma parte del proceso. El rechazo me hace más fuerte”.

Madelaine Petsch critica la falta de originalidad en la industria cinematográfica y defiende la apuesta por propuestas creativas arriesgadas

Establecer límites se convirtió en una herramienta esencial en su vida adulta. “Poner límites no es excluir al otro, es decir: ‘Así me siento más segura’. Todo límite es una forma de cuidado propio y de honestidad con quienes amo”. Según narró, durante dos años nadie podía llamarla si ella no lo deseaba; ahora, la comunicación con su familia ocurre bajo sus propios términos. “Prefiero la honestidad antes que rodeos. Hablar con claridad previene conflictos”.

Ansiedad, obsesiones y el impacto de la pandemia

La salud mental es un tema que Petsch aborda sin reservas. Reveló haber atravesado episodios de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, especialmente durante la pandemia de COVID-19. “Durante 2020, mi ansiedad por el control se convirtió en un trastorno obsesivo-compulsivo muy intenso, sobre todo relacionado con la salud. Me sometí a estudios cerebrales porque sentía que algo no estaba bien. Descubrí que tenía niveles altos de ciertos metales, lo que aumentaba mi ansiedad. Traté la situación con suplementos, pero el trabajo terapéutico fue fundamental”.

El redescubrimiento de la espiritualidad le permitió a Madelaine Petsch encontrar sentido y conexión auténtica con su entorno

El vínculo entre traumas infantiles y creatividad también se manifestó en la construcción de sus personajes. “Para encarnar a una joven que actúa como acosadora, busqué su origen traumático. No creo que todos los niños con comportamientos difíciles tengan problemas en casa, pero probablemente la mayoría sí. En mi caso, convertí el dolor de mi infancia en motor para buscar autonomía y crear mis propias historias”.

Visión sobre la industria y apuesta por la originalidad

Como productora, Petsch observa la industria con una mirada crítica. “La industria se volvió muy conservadora creativamente. Hay instrucciones de los estudios: ‘¿Cuál será la próxima Stranger Things?’. Yo prefiero apostar por ideas originales, por historias que no tengan punto de comparación. El arte implica tomar riesgos. Admiro mucho el cine europeo, especialmente el griego, donde los riesgos y las mezclas de géneros ofrecen visiones frescas”.

Al cierre de la conversación en Reclaiming, la actriz reflexionó sobre su relación con la espiritualidad: “Durante un tiempo, la espiritualidad se volvió una rutina vacía. Ahora la redescubro como una fuente de sentido, de reconocimiento propio y de conexión auténtica con el entorno y las personas”.