La vez que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint por poco protagonizan un remake de ‘El Mago de Oz’: “Una mala idea”

Daniel recordó que en plena filmación de ‘Harry Potter’, le ofrecieron interpretar a un “León Cobarde que sabía karate”

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y
Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson fueron considerados para una adaptación poco convencional de "El mago de Oz". (Créditos: AP. Captura de video)

Daniel Radcliffe reveló que, durante su etapa en la saga de Harry Potter, recibió junto a Emma Watson y Rupert Grint una propuesta para protagonizar una nueva versión de El Mago de Oz.

El actor de 36 años compartió la anécdota en el programa Hot Ones, donde conversó con el conductor Sean Evans.

Al ser consultado sobre las propuestas más inusuales que ha recibido a lo largo de su carrera, el actor recordó lo que describió como “una de las peores ideas que he escuchado”.

“Durante Harry Potter, alguien se acercó a nosotros y, creo, nos dijo que querían elegirnos a los tres, a mí, a Emma y a Rupert, para un remake de El Mago de Oz, donde Emma sería Dorothy”, explicó.

Emma Watson había sido considerada
Emma Watson había sido considerada como Dorothy para la nueva cinta de "El Mago de Oz". (WARNER BROS)

En ese momento, los tres intérpretes atravesaban uno de los períodos de mayor exposición pública de sus carreras. De acuerdo con Radcliffe, el proyecto contemplaba una reinterpretación de los personajes clásicos.

“No recuerdo qué iba a ser Rupert, y solo recuerdo que yo iba a ser el león, pero además sabía karate”, señaló. El actor añadió que su versión del personaje sería “como un León Cobarde que daba patadas de karate”, lo que le pareció algo muy malo para retratar en el cine.

“Recuerdo que tenía como 14 o 15 años y pensé: ‘No sé mucho sobre el mundo, pero esta es una mala idea y no debería hacerse’”, comentó. El proyecto finalmente no avanzó y no se concretó ninguna producción con ese enfoque.

La película original de 1939, dirigida por Victor Fleming y producida por MGM, fue protagonizada por Judy Garland en el papel de Dorothy y Bert Lahr como el León Cobarde. Con el paso del tiempo, el largometraje se consolidó como uno de los musicales más conocidos del cine estadounidense.

Judy Garland protagonizó la cinta
Judy Garland protagonizó la cinta original de 'El Mago de Oz' en 1939. (Captura de video)

En años recientes, el universo de Oz fue retomado en el cine con la adaptación del musical Wicked, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, en una producción dividida en dos partes.

Lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”

Daniel Radcliffe confirmó a la revista People que ha conversado con sus excompañeros de reparto Emma Watson y Rupert Grint sobre el reinicio televisivo de Harry Potter que prepara HBO.

Según explicó, han hablado acerca de lo “surrealista” que resulta observar a nuevos intérpretes infantiles iniciar el mismo recorrido que ellos comenzaron años atrás.

“[No hemos tenido] una gran comunicación sobre la serie específicamente. Es una de esas situaciones en las que creo que todos sabemos cómo se sienten los demás, porque también lo estamos sintiendo”, afirmó.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe y
Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson hablaron sobre ver a nuevos actores en los papeles que los lanzaron a la fama. (EFE/Daniel Deme)

Añadió que, al ver las imágenes del nuevo elenco, su reacción instintiva es querer abrazarlos, una impresión que, dijo, comparten principalmente los tres protagonistas originales.

Radcliffe, Watson y Grint interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la franquicia cinematográfica “Harry Potter”, compuesta por ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

La nueva versión televisiva de HBO eligió a Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron.

