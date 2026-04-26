Sociedad

Salvaje ataque en Misiones: siete perros mordieron a un niño dentro de su casa y terminó con múltiples heridas

El hecho ocurrió en una vivienda de Posadas cuando la jauría sorprendió al menor, que terminó con lesiones en el rostro, espalda y torso. Los vecinos lograron rescatarlo y lo llevaron al hospital

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El niño permanece bajo observación médica en el Hospital Pediátrico de la ciudad
El niño permanece bajo observación médica en el Hospital Pediátrico de la ciudad

La tranquilidad de la tarde del sábado en la ciudad de Posadas, Misiones, terminó con un trágico episodio cuando un niño de 7 años terminó gravemente herido tras ser atacado por una jauría dentro de su propia casa. El hecho involucró a siete perros y rápidamente activó un importante operativo para salvarle la vida.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí. El menor, que en ese momento se encontraba solo, fue sorprendido por los animales y terminó con heridas de gravedad en el rostro, hombro y espalda.

El medio regional Primera Edición rescató que, por los gritos desesperados del niño, los vecinos reaccionaron a tiempo y lograron intervenir antes de que escale a algo más grave. Una vez que lograron ingresar a la propiedad, ahuyentaron a los perros y pudieron rescatar al pequeño, que presentaba múltiples heridas.

La urgencia de la situación llevó a que el niño fuese trasladado primero al Hospital “Dr. Ramón Madariaga”. Allí, el diagnóstico médico determinó que resultaba necesario derivarlo al Hospital Pediátrico para una atención más especializada, debido a la complejidad de las lesiones y su corta edad. El estado de salud del menor permanece reservado y se encuentra bajo estricta observación profesional.

En el hospital, efectivos de la Unidad Regional I se entrevistaron con la madre del niño, identificada como Eliana S. D., de 30 años, quien confirmó la magnitud de las heridas y la decisión médica de trasladar a su hijo a un centro pediátrico.

Las autoridades policiales trabajan en el lugar con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque y determinar las circunstancias en que el niño quedó sin supervisión adulta, además de establecer el origen y la tenencia de los perros que protagonizaron el episodio.

Por el momento, la investigación judicial avanza sobre estos ejes, mientras el menor permanece internado y recibe los cuidados necesarios para estabilizar sus heridas. Todo el procedimiento se desarrolla bajo la supervisión de los profesionales médicos y la intervención de la policía local, que realiza las pericias para esclarecer los hechos.

Un hombre murió por una mordida cuando intentó intervenir en una brutal pelea entre sus tres perros

Un Bull Terrier atigrado y blanco con expresión agresiva, mostrando los dientes, de pie en un patio adoquinado con macetas y herramientas de jardín.
La autopsia confirmó que la mordedura del bull terrier le seccionó la arteria femoral y causó una muerte casi inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grave suceso conmocionó a Puerto Madryn, ciudad de la provincia de Chubut, cuando un hombre de 65 años, identificado como M.D., perdió la vida tras ser atacado por su propio perro, de raza bull terrier, cuando peleaba contra otras mascotas de la familia.

El episodio se produjo sobre la calle Espora, durante la tarde del viernes 17 de abril, alrededor de las 19:00. Todo comenzó cuando al menos tres perros de la misma familia iniciaron una violenta pelea entre ellos, lo que provocó una situación de tensión dentro de la vivienda.

En el primer intento por controlar el conflicto, los hijos del grupo familiar consiguieron separar a los animales, según indicó el medio local Diario Jornada. Sin embargo, la calma duró poco.

Minutos después, el abuelo de los jóvenes decidió intervenir. Fue en ese momento cuando uno de los perros lo atacó, y le asestó una mordedura en el muslo izquierdo. A pesar de la gravedad de la agresión, la víctima logró ingresar al interior del domicilio por sus propios medios.

Por la profusa hemorragia, su situación se tornó irreversible. Pocos minutos después, sufrió una descompensación severa y murió antes de que pudiera recibir asistencia médica de emergencia.

El sábado por la mañana, surgieron los primeros datos de la autopsia, los cuales aportaron detalles clave sobre la causa del fallecimiento. De acuerdo con la información de ADN Sur, el informe pericial reveló que la mordedura le seccionó la arteria femoral, provocando una hemorragia masiva. La pérdida de sangre resultó letal, y la muerte se produjo en cuestión de minutos tras la lesión.

La fiscal de turno, Ivana Berazategui, asumió la coordinación de las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho. Personal policial y de criminalística se presentó en el lugar del incidente para recolectar testimonios y realizar las pericias correspondientes.

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