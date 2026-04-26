Economía

Ranking de precios e impacto en el bolsillo: qué porcentaje del ingreso destinan los argentinos a la nafta tras la guerra en Medio Oriente

Un relevamiento ubicó al país en el puesto 63 sobre 120 naciones en asequibilidad de combustibles. Los precios nominales locales también están a mitad de tabla

Guardar
Un automóvil plateado en una estación de servicio YPF, con un empleado cargando combustible. Las bombas y un cartel digital de precios son visibles, y una tienda Full al fondo
El impacto del precio del combustible sobre los salarios argentinos supera al de países como Rusia y Uruguay, pero se mantiene similar al de Perú y por debajo de naciones con aumentos más pronunciados (Maximiliano Luna)

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles en la Argentina subieron un 23,8%. En este contexto, la Argentina se ubicó en el puesto 63 entre 120 países en el ranking de asequibilidad de combustibles elaborado por la consultora internacional Global Petrol Prices.

El dato revela que un ciudadano promedio en la Argentina debe destinar el 2% de su ingreso mensual total para cubrir sus gastos efectivos de combustible. Este indicador contempla no solo el precio en el surtidor sino también el nivel de consumo promedio de la población.

El ranking muestra que la dinámica de asequibilidad es dispar a nivel global y está fuertemente influenciada por los niveles salariales de cada nación. Mientras que países como Bangladesh (0,2%), Irlanda (0,3%) y Noruega (0,3%) lideran el listado con el menor impacto sobre los ingresos, la Argentina se encuentra en un bloque junto a Filipinas y por encima de Rusia (1,9%) y Uruguay (2,1%).

En la comparación regional el país muestra un desempeño similar al de Perú (1,8%) e incluso al de Estados Unidos (2,1%), aunque en el país del norte la suba promedio del precio fue del 31,1 por ciento.

infografia

En un escenario internacional marcado por la volatilidad energética, países como Líbano (15,0%), Surinam (9,5%) y Malawi (9,3%) encabezan la lista de los lugares donde cargar combustible es superlativamente caro respecto a otras latitudes. Por el contrario los productores petroleros de Medio Oriente como Catar, Kuwait y Argelia logran blindar a sus ciudadanos con un impacto que no supera el 0,4% de sus ingresos mensuales.

Para la Argentina el desafío actual no radica solamente en la variación del precio internacional del barril, que al momento de cierre de esta nota flota entre los USD 99,13, sino en evitar que la combinación de aumentos internos y salarios estancados termine desplazando al país hacia los puestos más críticos del ranking de esfuerzo financiero.

Para realizar los cálculos, Global Petrol Prices utiliza datos de consumo de gasolina de la Agencia de Información Energética de EE. UU., datos del PIB del Banco Mundial y su propia recopilación internacional sobre precios de los combustibles.

Cómo está la Argentina frente a los países de la región

En el plano regional latinoamericano, la Argentina registró una suba del 23,8% en el precio de las naftas desde el comienzo del conflicto, ubicándose por encima de Chile (16,8%), Brasil (7,6%) y Paraguay (7,9%), pero por debajo de Perú (35,6%), Guatemala (34,4%) y Panamá (26,3%), según datos de Global Petrol Prices. Dos excepciones notables dentro de los países de la región fueron Colombia y Uruguay, con retrocesos en los precios del 3,1% y del 1,2%, respectivamente.

A nivel global, los saltos más pronunciados se observaron en Myanmar (100%), Filipinas (71,6%) y Malasia (52,4%), con aumentos que superan ampliamente el promedio internacional. En el caso europeo, la mayoría de las naciones experimentaron variaciones entre el 5% y el 25 por ciento.

Un cartel digital de precios en una estación Shell muestra 'Super $20.19', 'V-Power Nafta $22.99' y 'V-Power Diesel $23.99' bajo un techo amarillo y rojo
El ranking de Global Petrol Prices ubica a la Argentina en el puesto 63 de asequibilidad de combustibles, con un 2% del ingreso mensual destinado a la compra de nafta (Maximiliano Luna)

En la Argentina, el rol de la petrolera de mayoría estatal YPF resultó determinante para el equilibrio del mercado local. Tras el estallido del conflicto bélico, la petrolera que controla más de la mitad del mercado, adoptó la política de diferir el impacto del precio internacional del crudo en los valores de surtidor, medida que luego fue replicada por otras petroleras del país. El objetivo principal fue limitar un efecto inflacionario adicional y contener la caída del consumo de la nafta Súper, que se acentuó sobre todo en el interior del territorio nacional.

De hecho, el pasado 20 de abril se registró, por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, una leve baja en los precios de algunos combustibles vendidos en estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el índice semanal de EcoGo. El informe muestra que la última suba semanal fue de apenas 0,76%, una variación menor frente al promedio de las semanas anteriores, donde se llegaron a observar saltos de hasta 23% acumulado en apenas mes y medio.

El seguimiento realizado por Infobae en las principales cadenas de estaciones del país —Axion, Shell y YPF— reveló ligeras disminuciones y estabilizaciones en la semana del 13 al 20 de abril. En Axion, por ejemplo, la nafta Súper bajó de $2.089 a $2.069 y Quantum Diesel X10 pasó de $2.399 a $2.439, mientras que otros productos mantuvieron valores estables. Shell redujo la nafta Súper a $2.019 y la V-Power Nafta a $2.299, en tanto que la V-Power Diesel descendió a $2.399. En YPF, la nafta Súper cayó a $1.976 y el Infinia Diesel a $2.308, mientras que la variante Infinia subió levemente a 2.226 pesos por litro.

Temas Relacionados

combustiblesnaftasueldosalarioranking mundialmedio orienteguerraconflictoestrecho de ormuzypfnafta súperúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto rinde hoy un sueldo medio en Argentina: cuánto compra de distintos productos y la diferencia desde que asumió Milei

La evolución de los ingresos frente a los precios dejó resultados dispares según de qué se trate se trate. Sal, asado, boleto de colectivo y otros bienes y servicios en la balanza. El caso de los trabajadores informales

Cuánto rinde hoy un sueldo medio en Argentina: cuánto compra de distintos productos y la diferencia desde que asumió Milei

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de USD 100 mil a 20 años

Las diferencias de tasas y plazos se traducen en una amplia dispersión en la cuota inicial, que va desde menos de $760.000 hasta más de $1,3 millones.

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de USD 100 mil a 20 años

Entre la góndola, el delivery y el living: mapa del consumo argentino esperado para el Mundial de Fútbol

Según una encuesta, el entusiasmo por la selección impulsará la demanda y el consumo en el hogar, suerte de fuerza centrípeta opuesta al efecto centrífugo del “Factor Messi”, que actúa como imán de turismo emisivo y flujo de dólares hacia el exterior

Entre la góndola, el delivery y el living: mapa del consumo argentino esperado para el Mundial de Fútbol

¿Qué va a pasar con la inflación?: factores estacionales y estabilidad cambiaria impulsan la moderación en el segundo trimestre

El freno en la suba de la carne, la menor incidencia de la educación y la estabilidad del tipo de cambio favorecen la desaceleración del índice de precios, mientras se atenúan los efectos de aumentos de meses previos

¿Qué va a pasar con la inflación?: factores estacionales y estabilidad cambiaria impulsan la moderación en el segundo trimestre

No solo petróleo, gas y fertilizantes: la Guerra en Medio Oriente también disparó el precio mundial del pistacho

Además de Israel, el conflicto enfrenta a EEUU e Irán, origen del 83% de la producción mundial, cuyo comercio también pasa por el Estrecho de Ormuz. En Argentina, en los últimos años se puso de moda, por creaciones gastronómicas y sus propiedades de alimento funcional

No solo petróleo, gas y fertilizantes: la Guerra en Medio Oriente también disparó el precio mundial del pistacho
DEPORTES
El descargo de Esteban Andrada tras su gravísima agresión a Pulido en Zaragoza-Huesca: la histórica sanción a la que se expone

El descargo de Esteban Andrada tras su gravísima agresión a Pulido en Zaragoza-Huesca: la histórica sanción a la que se expone

Los gestos de Icardi ante los ojos de la China Suárez que dispararon las especulaciones sobre su futuro

El impresionante accidente que sufrió el padre de Max Verstappen en el Rally de Valonia

Entre la Copa del Mundo y la ilusión de volver: Mauricio Pochettino deja abierta la puerta al Tottenham Hotspur

Los mejores memes del histórico Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: argentinidad, el sueño llamado Fórmula 1 y Boca

TELESHOW
Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

El dolor de Daniela Cardone por la muerte de su padre: “Hoy me toca despedirte, viejo”

Maia Reficco confirmó su romance con Franco Colapinto: su foto juntos en la exhibición de Buenos Aires

La despedida a Adolfo Aristarain: Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y el mundo artístico homenajean al director en las redes

Murió Adolfo Aristarain, emblemático director argentino, a los 82 años

INFOBAE AMÉRICA

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos

Valeria Castro: “Estoy orgullosa de haber puesto un límite a lo que el capitalismo exige”

A 120 años del milagro de la Virgen Dolorosa: la imagen que “parpadeó” y conmocionó Ecuador

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestiona corrupción y uso indebido de fondos públicos en Honduras durante homilía dominical