“El erotismo está en lo que no se muestra”, afirmó la directora de Cumbres Borrascosas sobre la atmósfera romántica del film

Emerald Fennell defiende su apuesta por la sugerencia y los detalles visuales como ejes para transmitir deseo y pasión. Cómo logró esta directora una conexión única entre los personajes, según explicó en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused

Cumbres Borrascosas reinterpreta el clásico de Emily Brontë bajo la dirección de Emerald Fennell, con Margot Robbie y Jacob Elordi al frente del elenco, en una versión gótica que explora la obsesión, la venganza y las tensiones sociales en los páramos de Yorkshire (Créditos: YouTube/Warner Bros)

La directora y guionista Emerald Fennell compartió en el Happy Sad Confused podcast su visión sobre la adaptación cinematográfica de “Cumbres Borrascosas”, abordando su enfoque para la construcción de mundos narrativos y la forma en que utiliza el erotismo y la emoción en pantalla.

Según Fennell, la clave de su trabajo es partir de la experiencia personal, el deseo y la libertad creativa, elementos fundamentales para reimaginar un clásico desde una perspectiva contemporánea.

Construcción de universos cinematográficos

“La manera en la que escribo consiste en vivir al mismo tiempo en varios universos imaginarios”, explicó Fennell a Josh Horowitz, conductor del podcast. Al describir su método creativo, relató que cada historia surge desde “pequeños lugares de la imaginación”, donde compiten entre sí, impulsadas por la fuerza emotiva del momento en que las aborda.

Entre sus influencias destacan películas de su adolescencia como “Romeo + Julieta” de Baz Luhrmann y “Titanic”. La cineasta de 40 años subrayó: “Esas dos películas nos cambiaron a todos... me hicieron pensar que era posible hacer cosas desafiantes y que el cine podía convertirse en parte de quien eres”.

Fennell señaló que su aspiración
Fennell señaló que su aspiración es que sus propias películas lleguen a formar parte de la vida de quienes las ven (Captura de video: YouTube)

Respecto al proceso de investigación para la adaptación, detalló que revisó todas las versiones anteriores de “Cumbres Borrascosas”, así como una gran cantidad de ilustraciones, objetos y canciones inspirados en la novela original. “Cuando algo es tan antiguo, tiene vida propia; hay que responder a toda esa historia”, añadió.

Visión personal sobre “Cumbres Borrascosas”

Fennell aclaró que nunca buscó una adaptación literal del libro de Emily Brontë. “Siempre quise hacer una versión que hablara desde mi yo de 14 años y cómo ese libro me cambió la vida”, afirmó. Su proceso comenzó con un ejercicio singular: “Escribí de memoria todo lo que recordaba de la novela. Algunas cosas eran exactas, otras eran fantasía y deseo”.

Reconoció que su interpretación se basa en un equilibrio entre fidelidad y libertad artística, lo que dio lugar a una obra de “ficción emocional”. Fennell aceptó que era imposible abarcar todo lo que aman los lectores del original, por lo que optó por ser transparente sobre el carácter experimental de su propuesta.

Jacob Elordi y Margot Robbie
Jacob Elordi y Margot Robbie lideran el elenco por su magnetismo y vulnerabilidad, centrales en la visión de la directora para los personajes icónicos (EFE/ Warner Bros)

La elección del elenco, encabezado por Jacob Elordi y Margot Robbie, respondió más a la capacidad de evocar vulnerabilidad y magnetismo que a cuestiones físicas. Sobre Elordi, comentó: “Lo insólito de Jacob es la ternura inusual que transmite. Eso era imprescindible para encarnar a alguien tan difícil de amar como Heathcliff”.

Erotismo y emoción en pantalla

La directora abordó el erotismo sugerido en sus películas a través de la insinuación y la conexión emocional, evitando la explicitud. “El erotismo está en lo que no se muestra. En el cine, muchas veces lo sugerente es más potente que lo explícito”, expresó.

Recalcó que las escenas románticas y sexuales en sus películas giran en torno a “dinámicas de poder, ira o vulnerabilidad”, no solo al sexo en sí.

El erotismo en la adaptación
El erotismo en la adaptación de Fennell se construye a partir de la insinuación y la emoción, más que de la explicitud o los desnudos en pantalla (Captura de video)

Acerca de la ausencia de desnudos en la adaptación cinematográfica, confirmó: “No hay ninguna desnudez. Me interesa que el público sienta que ha visto más de lo que realmente ocurre”. Fennell trasladó la sensualidad del texto de Brontë a la pantalla por medio de detalles: “La mano en el tobillo es la imagen más desgarradora y apasionada del film”.

Referencias, ironía y el rol del gótico

Durante el podcast, la directora británica defendió el valor del género gótico y el uso del humor en relatos cargados de dolor y exceso emocional. Se refirió a películas como “Drácula, de Bram Stoker” y a la obra de Mel Brooks para ilustrar cómo el género gótico es inseparable de la ironía y la autoconciencia.

El diseño de producción y el vestuario, a cargo de Suzy Davies y Jacqueline, se planificaron como elementos simbólicos, destinados a provocar sensaciones físicas y remarcar la incomodidad de los personajes.

Emerald Fennell destacó a directoras
Emerald Fennell destacó a directoras como Greta Gerwig y Kathryn Bigelow como referentes clave para la ambición creativa en el cine femenino actual (REUTERS)

Sobre ello, explicó: “Cumbres Borrascosas está construido demasiado pequeño para Heathcliff; los escenarios generan repulsión y deseo al mismo tiempo”.

Cine de mujeres y ambición creativa

También resaltó la importancia de los referentes femeninos en el cine y su deseo de inspirar a otras mujeres a asumir grandes desafíos. Expresó su admiración por directoras como Greta Gerwig y Kathryn Bigelow, celebrando la diversidad de voces y géneros que hoy pueden explorar las realizadoras.

Sobre los retos de dirigir un proyecto de gran escala como “Cumbres Borrascosas”, Fennell reconoció que le resultó alentador ver a colegas liderar romances monumentales. “Ver a Greta dirigir ‘Barbie’ en esa escala fue revelador. Cuando yo tenía 14 años, eso no existía. Es fundamental que las jóvenes de hoy lo puedan ver”, opinó.

