El lado oscuro de ‘America’s Next Top Model’ llega a Netflix en formato documental

La serie abordará los aspectos más controvertidos del famoso concurso de modelos, con testimonios inéditos de protagonistas y jueces, y escenas de situaciones que generaron críticas Crédito: Netflix

Las polémicas de America’s Next Top Model llegan a Netflix en formato documental.

La plataforma presentó el tráiler de Reality Check: Inside America’s Next Top Model y anunció que la serie estará disponible el 16 de febrero.

El adelanto deja claro el enfoque: exponer los aspectos más cuestionados del famoso concurso de modelos, mostrando testimonios inéditos de protagonistas y jueces, junto con escenas de las situaciones que desataron críticas severas.

La docuserie, compuesta por tres episodios, revisa desde dentro los temas que rodearon el programa.

Entre ellos se encuentran episodios de humillación corporal, estándares de belleza tóxicos, sesiones fotográficas insensibles con cuestiones raciales y denuncias sobre consentimiento en interacciones físicas durante las grabaciones.

La docuserie de Netflix expone las polémicas de "America’s Next Top Model" a través de testimonios inéditos de sus protagonistas (Netflix)

Todas estas situaciones, muy comentadas en redes sociales años después, se analizan bajo la mirada de figuras centrales como Tyra Banks, productora y presentadora, y los jueces principales Ken Mok, Jay Manuel, J. Alexander y Nigel Barker.

El tráiler se abre con el ya icónico grito de Banks: “¡Yo te apoyaba! ¡Todos te apoyábamos!”, seguido de sus declaraciones actuales.

La modelo admite que “sabía que fui demasiado lejos” y agrega que la audiencia “exigía más de las concursantes”.

Barker reconoce que “estuvo mal y, por alguna razón, nadie lo veía… nos sentimos traicionados”.

Entre los entrevistados aparecen modelos como Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart y Dani Evans, quienes relatan desde vivencias de discriminación hasta presiones extremas para modificar su imagen.

Las denuncias sobre racismo, acoso sexual y explotación en sesiones fotográficas cobran protagonismo en la revisión mediática del reality (Netflix)

Evans recuerda el procedimiento dental al que fue inducida para cerrar el espacio entre sus dientes, y define algunos momentos del show como “horribles” y “tan jodidamente mal”.

El documental no solo vuelve sobre la polémica por los cambios de etnia en las sesiones fotográficas, sino que recupera las voces de quienes participaron en esas decisiones.

Jay Manuel, director creativo de las sesiones y jurado, comenta que “me di cuenta de que Tyra haría cualquier cosa por el éxito de su programa”.

Ken Mok, productor, expresa que “hubo un momento en que pensé ‘Dios mío, creo que creamos un monstruo’”.

Tyra Banks, Jay Manuel, Ken Mok y Nigel Barker reflexionan sobre los errores y las críticas que marcaron el legado del famoso concurso de modelos (Netflix)

Por su parte, J. Alexander reacciona a uno de los escándalos con su característico “¡Niña, niña!”.

Además, el avance muestra a Keenyah Hill, finalista de la cuarta temporada, conmovida al recordar un episodio de acoso sexual.

La producción, a cargo de EverWonder Studio y Wise Child Studios bajo la dirección de Mor Loushy y Daniel Sivan, apuesta por una revisión en profundidad.

Uno de los productores, Jon Adler, afirma que America’s Next Top Model “fue una fuerza revolucionaria que marcó la cultura pop, pero su legado es más complejo de lo que parece”.

"Reality Check: Inside America’s Next Top Model" analiza episodios de humillación corporal, estándares de belleza tóxicos y consentimiento en el reality (Netflix)

Jason Beekman, de Wise Child Studios, describe la docuserie como “un viaje nostálgico veloz, que también examina cuestiones reales de género, raza, explotación y conflicto personal”.

Durante su mayor momento de popularidad, el programa llegó a 100 millones de espectadores a nivel global y tuvo 24 temporadas entre 2003 y 2018.

A pesar de su impacto, la propia Tyra Banks ha reconocido en entrevistas recientes que el show cometió errores graves.

“¿Lo hicimos bien? Para nada. Dije estupideces. Pero me niego a que mi legado se defina por un puñado de cosas fuera de contexto”, afirmó durante los Black Women in Hollywood Awards de Essence.

El recordado programa alcanzó a 100 millones de espectadores y 24 temporadas, pero su legado se vuelve objeto de debate social y mediático (Netflix)

Adrianne Curry rechazó el enfoque del documental

Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada, expresó públicamente su desacuerdo con el enfoque del documental.

La modelo y productora de cine, quien se negó a participar en la producción, escribió en sus redes sociales que “me parece absurdo que se psicoanalice el programa veinte años después con una mirada woke”.

En ese sentido, explicó que su decisión de no colaborar se debe a una falta de confianza en los productores y a su deseo de preservar su privacidad.

“No confío en que no manipulen lo que digo para la televisión, así que rechazo todo”, afirmó.

Además, Curry consideró que la exposición pública resulta hostil: “El público es como una secta y cruel, así que lo último que quiero es que todos los ojos estén sobre mí”.

En respuesta a un comentario que cuestionaba la actitud de Jay Manuel y J. Alexander, Curry opinó que “es una tapa, que sigan tejiendo sus telarañas”.