Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

Jada Pinkett Smith enfrenta demanda por presuntas amenazas para silenciar a un amigo de Will Smith (Composición: REUTERS/AP)

Jada Pinkett Smith presentó una ofensiva legal para frenar una demanda multimillonaria en su contra. La actriz solicitó formalmente a una corte de California que desestime en su totalidad la denuncia de 3 millones de dólares interpuesta por Bilaal Salaam, también conocido como Brother Bilaal, quien la acusa de haberlo amenazado tras realizar declaraciones públicas sobre la vida privada de Will Smith.

La demanda fue presentada por Salaam a finales de 2025. En ella, el músico afirma que Pinkett Smith lo habría confrontado en septiembre de 2021 en el lobby del hotel Regency Calabasas Commons, durante una celebración vinculada al cumpleaños de Will Smith. De acuerdo con su versión, la actriz le habría advertido que podría “desaparecer o recibir un balazo” si continuaba hablando sobre asuntos personales de la familia Smith.

Salaam, quien durante años se presentó públicamente como uno de los amigos más cercanos del actor, sostiene que el supuesto enfrentamiento ocurrió después de que él comenzara a relatar en varios medios que había presenciado a Will Smith manteniendo un encuentro sexual con el actor Duane Martin. Tanto Jada Pinkett Smith como el propio entorno del ganador del Oscar han negado de manera categórica esa afirmación.

La acusación se dio de parte de Brother Bilaal, quien dice haber sido su asistente y amigo (WireImage)

La estrategia legal de Pinkett Smith

En una moción presentada ante el tribunal, la actriz pidió que la demanda sea eliminada por completo al considerar que entra en conflicto con el estatuto anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) de California. Esta ley busca desestimar, en etapas tempranas, reclamos legales que se basan en actividades protegidas, como declaraciones públicas sobre temas de relevancia social o mediática.

“El demandante dio entrevistas voluntariamente a los medios afirmando —sin pruebas— que fue testigo de actos sexuales protagonizados por el esposo de la demandada”, señala el escrito judicial. La defensa agrega que las acusaciones de Salaam fueron “falsas, no corroboradas y formuladas para generar atención como parte de una campaña pública de acoso dirigida contra la demandada y su familia”.

La moción también subraya que Pinkett Smith se limitó a responder públicamente a esas versiones. Tras la difusión de las declaraciones de Salaam en el pódcast Unwine With Tasha K, la actriz dijo que tales relatos “no tenían sentido” en una entrevista con The Breakfast Club. Posteriormente, y consultada por TMZ, respondió con un escueto “Vamos a demandar’” al ser interrogada sobre los rumores.

Pinkett Smith niega todas las acusaciones y asegura que el caso carece de sustento legal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro de los puntos centrales de la respuesta de Pinkett Smith tiene que ver con la difusión pública de una carta de “cese y desistimiento” que Salaam recibió por parte de abogados vinculados a la familia Smith.

Según la moción, dicho documento constituye correspondencia legal confidencial enviada en anticipación a un posible litigio, y su divulgación estaría protegida de manera independiente por la ley de California.

Por otro lado, en su denuncia original, Salaam también afirmó que fue contactado por Duane Martin tras el escándalo protagonizado por Will Smith al abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Según su versión, se le habría pedido colaborar con tareas de “manejo de crisis” que él consideró “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

El músico sostiene que, tras negarse, fue objeto de amenazas, presiones y una supuesta “campaña de represalias”, la cual se habría intensificado cuando comenzó a trabajar en un libro de memorias que describiría su relación con la familia Smith. En su demanda, Salaam asegura haber sufrido daños a su reputación, problemas de salud, pérdidas financieras y un profundo impacto emocional.

El litigio se desarrolla en medio del constante escrutinio mediático sobre la vida privada de la familia Smith (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Jada Pinkett Smith y Will Smith están casados desde 1997 y son padres de Jaden y Willow. En 2023, la actriz reveló que la pareja llevaba siete años separada, aunque continuaban legalmente casados. Will Smith, además, es padre de Trey, fruto de su relación anterior con Sheree Zampino.