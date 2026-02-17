Entretenimiento

Jada Pinkett Smith va a la corte para frenar millonaria denuncia por amenazas

La artista busca que se desestime la demanda presentada por Brother Bilaal, en medio de versiones cruzadas sobre un tenso episodio vinculado al entorno de Will Smith

Guardar
Jada Pinkett Smith enfrenta demanda
Jada Pinkett Smith enfrenta demanda por presuntas amenazas para silenciar a un amigo de Will Smith (Composición: REUTERS/AP)

Jada Pinkett Smith presentó una ofensiva legal para frenar una demanda multimillonaria en su contra. La actriz solicitó formalmente a una corte de California que desestime en su totalidad la denuncia de 3 millones de dólares interpuesta por Bilaal Salaam, también conocido como Brother Bilaal, quien la acusa de haberlo amenazado tras realizar declaraciones públicas sobre la vida privada de Will Smith.

La demanda fue presentada por Salaam a finales de 2025. En ella, el músico afirma que Pinkett Smith lo habría confrontado en septiembre de 2021 en el lobby del hotel Regency Calabasas Commons, durante una celebración vinculada al cumpleaños de Will Smith. De acuerdo con su versión, la actriz le habría advertido que podría “desaparecer o recibir un balazo” si continuaba hablando sobre asuntos personales de la familia Smith.

Salaam, quien durante años se presentó públicamente como uno de los amigos más cercanos del actor, sostiene que el supuesto enfrentamiento ocurrió después de que él comenzara a relatar en varios medios que había presenciado a Will Smith manteniendo un encuentro sexual con el actor Duane Martin. Tanto Jada Pinkett Smith como el propio entorno del ganador del Oscar han negado de manera categórica esa afirmación.

La acusación se dio de
La acusación se dio de parte de Brother Bilaal, quien dice haber sido su asistente y amigo (WireImage)

La estrategia legal de Pinkett Smith

En una moción presentada ante el tribunal, la actriz pidió que la demanda sea eliminada por completo al considerar que entra en conflicto con el estatuto anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) de California. Esta ley busca desestimar, en etapas tempranas, reclamos legales que se basan en actividades protegidas, como declaraciones públicas sobre temas de relevancia social o mediática.

“El demandante dio entrevistas voluntariamente a los medios afirmando —sin pruebas— que fue testigo de actos sexuales protagonizados por el esposo de la demandada”, señala el escrito judicial. La defensa agrega que las acusaciones de Salaam fueron “falsas, no corroboradas y formuladas para generar atención como parte de una campaña pública de acoso dirigida contra la demandada y su familia”.

La moción también subraya que Pinkett Smith se limitó a responder públicamente a esas versiones. Tras la difusión de las declaraciones de Salaam en el pódcast Unwine With Tasha K, la actriz dijo que tales relatos “no tenían sentido” en una entrevista con The Breakfast Club. Posteriormente, y consultada por TMZ, respondió con un escueto “Vamos a demandar’” al ser interrogada sobre los rumores.

Pinkett Smith niega todas las
Pinkett Smith niega todas las acusaciones y asegura que el caso carece de sustento legal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro de los puntos centrales de la respuesta de Pinkett Smith tiene que ver con la difusión pública de una carta de “cese y desistimiento” que Salaam recibió por parte de abogados vinculados a la familia Smith.

Según la moción, dicho documento constituye correspondencia legal confidencial enviada en anticipación a un posible litigio, y su divulgación estaría protegida de manera independiente por la ley de California.

Por otro lado, en su denuncia original, Salaam también afirmó que fue contactado por Duane Martin tras el escándalo protagonizado por Will Smith al abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Según su versión, se le habría pedido colaborar con tareas de “manejo de crisis” que él consideró “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

El músico sostiene que, tras negarse, fue objeto de amenazas, presiones y una supuesta “campaña de represalias”, la cual se habría intensificado cuando comenzó a trabajar en un libro de memorias que describiría su relación con la familia Smith. En su demanda, Salaam asegura haber sufrido daños a su reputación, problemas de salud, pérdidas financieras y un profundo impacto emocional.

El litigio se desarrolla en
El litigio se desarrolla en medio del constante escrutinio mediático sobre la vida privada de la familia Smith (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Jada Pinkett Smith y Will Smith están casados desde 1997 y son padres de Jaden y Willow. En 2023, la actriz reveló que la pareja llevaba siete años separada, aunque continuaban legalmente casados. Will Smith, además, es padre de Trey, fruto de su relación anterior con Sheree Zampino.

Temas Relacionados

Jada Pinkett SmithWill Smith

Últimas Noticias

Kelly Osbourne genera preocupación por su extrema delgadez: “No es normal”

El cambio físico observado en la hija de Ozzy Osbourne durante el homenaje a su padre en los pasados premios Grammy suscitó diversos comentarios

Kelly Osbourne genera preocupación por

La hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin desmintió rumores de acoso escolar: “No soy ese tipo de persona”

A través de Instagram, Apple Martin salió a aclarar las versiones en torno a su expulsión universitaria

La hija de Gwyneth Paltrow

Olivia Wilde restringe los comentarios en sus redes sociales tras promover un costoso escaneo corporal que promete “detectar el cáncer”

La publicación, vinculada a un escaneo corporal integral valuado en casi 2500 dólares, reavivó el debate sobre la promoción de servicios médicos de lujo por parte de celebridades

Olivia Wilde restringe los comentarios

La increíble historia de Zoe Saldaña: millones en taquilla, sagas legendarias y un pedido de perdón

De romper todos los récords a pedir disculpas por su interpretación de Nina Simone, la estrella se reinventa y sigue en boca de todos

La increíble historia de Zoe

Shia LaBeouf fue arrestado después de un altercado en Nueva Orleans

Testigos y autoridades relatan cómo el controversial actor fue expulsado de un local y, poco después, se vio envuelto en una pelea

Shia LaBeouf fue arrestado después
DEPORTES
River Plate enfrentará a Ciudad

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La colección de camisetas de Paulo Dybala: las dos de Boca Juniors que atesora y cómo comprobó que tenía una “trucha” de Maradona

El video del hijo de 11 años de una leyenda de la Fórmula 1 manejando en la nieve que recorre el mundo

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

TELESHOW
Del reclamo legal a la

Del reclamo legal a la ironía: la contundente reacción de Ana Rosenfeld en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El carnaval de Wanda Nara con sus hijas y las de sus compañeras famosas: “Amigas, feriado y juegos en casa”

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

INFOBAE AMÉRICA

Chloé Zhao, directora de ‘Hamnet’:

Chloé Zhao, directora de ‘Hamnet’: “Me convertí en cineasta porque me costaba expresar mis emociones”

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

El arte surrealista de Leonora Carrington brilla en París con la mayor exposición dedicada a su obra

El régimen de Irán dijo que acordó con Estados Unidos las líneas generales para un posible pacto nuclear

El nuevo mercado de Santa Ana será un referente moderno en el occidente salvadoreño