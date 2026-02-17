“Cuando eres parte de una banda con cuatro personas más, puedes esconderte”: Harry Styles habló sobre su paso por One Direction

Harry Styles revela detalles inéditos de su vida privada en una entrevista con The Times tras el fin de su gira mundial (Foto AP/Jae C. Hong)

Harry Styles abre las puertas de su vida privada en una entrevista exclusiva con The Times, donde relata cómo el encuentro con el fotógrafo británico Martin Parr y su tiempo de descanso en Italia marcaron un período de transformación personal y creativa.

Después de casi dos años de gira mundial y de cumplir 30 años, Styles reflexiona sobre desacelerar el ritmo, sus vínculos familiares y el impacto en su trabajo artístico, cuando anticipa el lanzamiento de su nuevo álbum como solista.

Vida privada y redescubrimiento en Italia

Styles relata que, tras finalizar la gira mundial, experimentó su primer descanso largo en más de 10 años de carrera: “Al terminar la gira, la idea de parar me parecía una locura. No sabía si podría lograrlo. Pero era el momento adecuado, la gira acabó en julio y yo iba a cumplir 30 en febrero. Era hora de detenerme y enfocar otras áreas de mi vida”.

Italia fue esencial en ese proceso de transformación. “Italia se volvió muy especial para mí estos años. Viajé en auto de Londres a Roma durante la pandemia, cuando viajar era posible. Antes, entre giras, si tenía una semana libre jamás hubiera manejado; solo llegaba y me iba lo más rápido posible. Esta vez decidí disfrutar el trayecto”, relata a The Times.

Harry Styles disfruta de su primer descanso prolongado tras una década de intensa carrera musical, según revela en una reciente entrevista (REUTERS/Daniel Cole)

En Roma, Styles redescubrió la calma cotidiana: “La ciudad me enseñó a bajar el ritmo. Recuerdo estar en un café, sentado tomando un café, y pensar: ‘no recuerdo la última vez que hice eso’. Aprendí, con mis amigos, que compartir una comida es mucho más que recargar energía. Hay placer en estar presente. Los romanos son expertos en eso: su ritmo me enseñó mucho”.

La familia cobró un nuevo significado en esa etapa: “En ese tiempo, mi hermana tuvo una hija, y, en otro momento, me habría perdido mucho de eso. Poder conocer a mi sobrina mientras crece me hizo ver con claridad qué es lo que realmente importa. Era evidente que ahí es donde quería estar”.

Carrera y presiones tras la separación de “One Direction”

Harry Styles describe la vulnerabilidad y presión sentidas tras iniciar su carrera en solitario después de "One Direction" (@onedirection)

Sobre sus inicios en solitario, Styles admite haber sentido vulnerabilidad y presión: “Cuando eres parte de una banda con cuatro personas más, puedes esconderte. No tienes toda la responsabilidad encima. Al subirme solo al escenario, pensaba: ‘¿qué hago con mis manos?’ De golpe, me sentí muy solo”.

Styles agradece la oportunidad, pero confiesa la exigencia interna: “Fue importante para mí desear hacerlo bien. Con el primer álbum quería explorar qué música haría solo, pero también sentía que mucha gente confiaba en mí y no quería decepcionar”.

Sobre las imágenes icónicas que marcan una carrera, evoca un momento particular: “Para mí fue el mono con corazones rojos y la camiseta blanca que llevé en Wembley. Cuando vas tan rápido, siempre te preguntas si lo estás disfrutando. Ese día, el miedo se fue y sentí mucha calma. Ver a mis padres bailar juntos, ese final con ‘Sign of the Times’ bajo la lluvia... parecía que habíamos pagado por el clima perfecto. Sonreía de verdad y pensé: ‘¿Cómo pedir más felicidad?’”.

Harry Styles valora la confianza depositada por su público y expresa su temor a decepcionar con su nuevo trabajo individual

Cambios personales: familia, salud mental y maratones

El tiempo lejos de los escenarios permitió a Styles reconectarse con él mismo y con su entorno cercano.

“Siempre pensé que no dependía de la dopamina que da esta profesión. Pero no me había alejado realmente. Vivir de una forma en la que pudiera aceptarme fuera de ese universo ha sido muy valioso”, señala a The Times.

La desconexión digital resultó fundamental en este periodo de introspección: “He hecho pequeños cambios, como no tener Instagram en el teléfono. Me siento mucho más sano al regresar a este mundo del que me había apartado”.

Entre los mayores aprendizajes destaca haber adoptado nuevas actividades, como las maratones. “Desde los 16 siempre tuve alguna rutina. Ahora aprendí que ni estar ocupado todo el tiempo ni hacer nada son estados naturales. Quería un objetivo que me diera estructura y fuera ajeno al trabajo”, revela.

El cantante destaca la importancia de introducir rutinas nuevas, como participar en maratones, para redescubrirse (REUTERS)

“Empecé a correr en mis 20 con ganas de hacer un maratón, pero entonces no cuidaba mi cuerpo. Cerca de los 30 supe que la única forma era comenzar de nuevo y cuidarme más”, cuenta en la entrevista con The Times.

“Me dio estructura en una época en la que estaba mucho tiempo solo. Me demostró que podía lograr cosas difíciles en soledad. Correr no era acerca de ser perfecto ni el mejor; se convirtió en algo realmente gratificante”.

Reflexiones artísticas y nuevo álbum

La calma encontrada en Italia influyó directamente en la música de Styles.

“Sin duda, todo esto influyó en el trabajo actual, porque surgió desde un lugar de libertad absoluta”, sostiene.

Señala la importancia de tomar distancia de la imagen pública: “Siempre he visto esa versión de mí que los demás perciben, sobre todo con el uso de redes sociales. Alejarme de eso me permitió conversar conmigo mismo en otro nivel”.

Harry Styles atribuye su nueva fase musical a la influencia del entorno italiano y la búsqueda de autenticidad personal

El álbum próximo, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, es presentado como reflejo de ese diario personal. “Las grabaciones funcionan como versiones documentadas de estos años”.

Sobre el futuro inmediato, Styles muestra entusiasmo: “Estoy muy emocionado con la próxima gira”.