Entretenimiento

Steve Lillywhite confiesa cómo fue producir “Dirty Work” con The Rolling Stones: “Fue un infierno”

El proceso creativo del álbum se vio marcado por la falta de diálogo entre los líderes del grupo, obligando al productor a desempeñar un rol diplomático y a resolver conflictos internos

Guardar
El productor Steve Lillywhite relató
El productor Steve Lillywhite relató la tensa grabación de 'Dirty Work', enfrentando la ruptura total de comunicación entre Mick Jagger y Keith Richards (The Grosby Group)

El productor Steve Lillywhite reveló recientemente los detalles de uno de los episodios más complejos de su carrera profesional: la grabación de Dirty Work, el álbum número 18 de The Rolling Stones.

Durante ese proceso, la tensión entre Mick Jagger y Keith Richards alcanzó tal punto que ambos dejaron de comunicarse casi por completo, generando un clima que obligó a Lillywhite a adoptar estrategias de mediación inéditas en su trayectoria.

Un entorno de trabajo fracturado

Entre 1985 y 1986, el ambiente dentro de la banda se caracterizó por conflictos internos persistentes. Las discusiones y desacuerdos constantes no solo afectaron las relaciones personales, sino que también condicionaron la dinámica laboral en el estudio.

El enfrentamiento entre Jagger y Richards, dos de las figuras centrales del grupo, empujó al productor a desempeñar funciones que excedían la labor musical habitual, priorizando la gestión de equipos y la resolución de conflictos.

Las disputas internas entre Mick
Las disputas internas entre Mick Jagger y Keith Richards condicionaron la dinámica del estudio, forzando nuevas estrategias de gestión de equipos en los Rolling Stones (Crédito: Reuters)

Según relató el propio Lillywhite en el podcast Word in Your Ear, la comunicación entre ambos músicos era prácticamente inexistente. El productor recordó: “Trabajé con Keith y Mick cuando no se hablaban en absoluto”.

Esta falta de diálogo directo se tradujo en una rutina marcada por la frialdad y la distancia, con conversaciones que, de acuerdo a Lillywhite, no superaron los 60 minutos durante toda la producción.

El rol diplomático del productor

La tensión creciente forzó a Lillywhite a adoptar un papel de mediador y mensajero. En sus palabras, su función se asemejaba a la de un diplomático internacional. “Digamos que yo era Henry Kissinger”, comentó, haciendo referencia al célebre negociador.

Su tarea diaria consistía en recibir instrucciones, opiniones o críticas de uno de los músicos y trasladarlas al otro de manera indirecta, evitando así el contacto directo entre las partes enfrentadas.

Steve Lillywhite asumió el rol
Steve Lillywhite asumió el rol de mediador y mensajero, actuando como un diplomático para facilitar la grabación del álbum 'Dirty Work' (Credit Image: © Billy Bennight via ZUMA Press Wire)

Este esquema dificultó el desarrollo fluido del trabajo en el estudio. La necesidad de actuar como intermediario ralentizaba los procesos creativos y limitaba la espontaneidad que caracteriza a las grabaciones de bandas consolidadas.

En ese sentido, Lillywhite mencionó que, en ocasiones, debía interpretar los mensajes para suavizar el tono o facilitar la comprensión, una labor agotadora que se sumaba a sus responsabilidades como productor musical.

Impacto en el álbum y la promoción

La falta de comunicación no solo marcó el proceso de grabación, sino que también tuvo consecuencias en la etapa posterior al lanzamiento. Dirty Work se publicó en marzo de 1986 y logró cifras de ventas aceptables, aunque lejos de los grandes éxitos anteriores de la banda.

La distancia entre los miembros se reflejó en la imposibilidad de organizar una gira de presentación, una decisión inusual para un grupo de la magnitud de The Rolling Stones.

El distanciamiento en la banda
El distanciamiento en la banda impactó de forma negativa en la promoción de 'Dirty Work', dificultando entrevistas y la proyección internacional del disco (The Grosby Group)

La promoción del disco también se vio afectada. Los integrantes apenas coincidieron en entrevistas y presentaciones públicas, lo que dificultó la proyección internacional del álbum. A pesar de estos obstáculos, el disco se posicionó en las listas de ventas y permitió a la banda mantener su vigencia en una etapa especialmente turbulenta de su historia.

Lecciones para el futuro profesional

De aquella experiencia, Steve Lillywhite extrajo una enseñanza fundamental. El productor sostiene que la apertura del estudio a personas externas puede favorecer resultados más honestos y enriquecedores. Considera que recibir opiniones ajenas al núcleo del grupo permite analizar las decisiones desde diferentes perspectivas y detectar detalles que podrían pasar inadvertidos en un entorno cerrado.

Steve Lillywhite concluyó que abrir
Steve Lillywhite concluyó que abrir el estudio a miradas externas favorece grabaciones más sólidas y decisiones creativas enriquecidas (Credit Image: © Billy Bennight via ZUMA Press Wire)

Según el propio Lillywhite, mantener el estudio abierto le ayuda a ajustar aspectos técnicos y creativos, logrando así grabaciones más sólidas. Desde entonces, aplica esta filosofía en nuevos proyectos, convencido de que la diversidad de miradas contribuye a la calidad final del producto.

El legado de una experiencia difícil

El episodio vivido durante la grabación de Dirty Work dejó huellas profundas en la carrera del productor. La obligación de ejercer como mediador entre dos figuras centrales del rock internacional representó un desafío inédito, pero también consolidó su capacidad para gestionar equipos en situaciones adversas. Sin radares, ni comunicación por radio, Lillywhite debió recurrir a la intuición y la diplomacia para mantener a flote el proyecto.

La experiencia en la grabación
La experiencia en la grabación de 'Dirty Work' consolidó a Lillywhite como un referente en gestión emocional y liderazgo en contextos musicales adversos

A día de hoy, el productor recuerda aquel periodo como uno de los más exigentes de su trayectoria. La experiencia, aunque difícil, fortaleció su convicción sobre la importancia de la flexibilidad y la gestión emocional en el trabajo creativo.

La grabación de Dirty Work se convirtió en una lección irrepetible sobre liderazgo y resiliencia, sumando un capítulo singular a la historia de The Rolling Stones y dejando una marca indeleble en la memoria de quienes participaron en aquel proceso.

Temas Relacionados

The Rolling StonesSteve LillywhiteDirty WorkMick JaggerKeith RichardsConflictos en bandas musicalesProducción musicalNewsroom BUE

Últimas Noticias

15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

Un repertorio variado invita a redescubrir amores transformadores, sueños compartidos y escenarios inolvidables. Grandes títulos de todas las épocas para revivir emociones en pareja y entre amigos

15 películas clásicas románticas para

El mito de la “maldición” que une a ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’ tras la muerte de James Van Der Beek

El lazo entre los actores de ambos elencos estuvo marcado por tragedias, enfermedades graves y desenlaces dolorosos a lo largo de los años

El mito de la “maldición”

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

La confirmación del trabajo terminado generó especulaciones sobre los próximos pasos de la banda y sumó intriga alrededor de la llegada de nuevas canciones al universo del rock internacional

El próximo disco de Slash

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

Con la expectativa en aumento, la nueva entrega de la franquicia promete sorpresas con figuras legendarias y despierta interrogantes sobre el destino de los protagonistas del universo Marvel

El regreso de Chris Evans

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

La artista responsable del maquillaje en la película explica las claves de la caracterización que permitió a Chalamet alejarse de su imagen habitual y conectar con la ambición y el carisma únicos de Marty Mauser

“Convertir a Timothée en un
DEPORTES
El argentino que es fanático

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

Con un golazo de Matías Abaldo, Independiente le ganó 2-0 a Lanús y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura

Histórico triunfo de la Selección Sub 20 femenina frente a Brasil en el Sudamericano

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reunirá con Marco

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

El dictador Kim Jong-un elogió a los soldados norcoreanos que luchan por Rusia contra Ucrania y dio su “apoyo incondicional” a Putin

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería