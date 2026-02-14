Steve Lillywhite confiesa cómo fue producir “Dirty Work” con The Rolling Stones: “Fue un infierno”

El productor Steve Lillywhite relató la tensa grabación de 'Dirty Work', enfrentando la ruptura total de comunicación entre Mick Jagger y Keith Richards (The Grosby Group)

El productor Steve Lillywhite reveló recientemente los detalles de uno de los episodios más complejos de su carrera profesional: la grabación de Dirty Work, el álbum número 18 de The Rolling Stones.

Durante ese proceso, la tensión entre Mick Jagger y Keith Richards alcanzó tal punto que ambos dejaron de comunicarse casi por completo, generando un clima que obligó a Lillywhite a adoptar estrategias de mediación inéditas en su trayectoria.

Un entorno de trabajo fracturado

Entre 1985 y 1986, el ambiente dentro de la banda se caracterizó por conflictos internos persistentes. Las discusiones y desacuerdos constantes no solo afectaron las relaciones personales, sino que también condicionaron la dinámica laboral en el estudio.

El enfrentamiento entre Jagger y Richards, dos de las figuras centrales del grupo, empujó al productor a desempeñar funciones que excedían la labor musical habitual, priorizando la gestión de equipos y la resolución de conflictos.

Las disputas internas entre Mick Jagger y Keith Richards condicionaron la dinámica del estudio, forzando nuevas estrategias de gestión de equipos en los Rolling Stones (Crédito: Reuters)

Según relató el propio Lillywhite en el podcast Word in Your Ear, la comunicación entre ambos músicos era prácticamente inexistente. El productor recordó: “Trabajé con Keith y Mick cuando no se hablaban en absoluto”.

Esta falta de diálogo directo se tradujo en una rutina marcada por la frialdad y la distancia, con conversaciones que, de acuerdo a Lillywhite, no superaron los 60 minutos durante toda la producción.

El rol diplomático del productor

La tensión creciente forzó a Lillywhite a adoptar un papel de mediador y mensajero. En sus palabras, su función se asemejaba a la de un diplomático internacional. “Digamos que yo era Henry Kissinger”, comentó, haciendo referencia al célebre negociador.

Su tarea diaria consistía en recibir instrucciones, opiniones o críticas de uno de los músicos y trasladarlas al otro de manera indirecta, evitando así el contacto directo entre las partes enfrentadas.

Steve Lillywhite asumió el rol de mediador y mensajero, actuando como un diplomático para facilitar la grabación del álbum 'Dirty Work' (Credit Image: © Billy Bennight via ZUMA Press Wire)

Este esquema dificultó el desarrollo fluido del trabajo en el estudio. La necesidad de actuar como intermediario ralentizaba los procesos creativos y limitaba la espontaneidad que caracteriza a las grabaciones de bandas consolidadas.

En ese sentido, Lillywhite mencionó que, en ocasiones, debía interpretar los mensajes para suavizar el tono o facilitar la comprensión, una labor agotadora que se sumaba a sus responsabilidades como productor musical.

Impacto en el álbum y la promoción

La falta de comunicación no solo marcó el proceso de grabación, sino que también tuvo consecuencias en la etapa posterior al lanzamiento. Dirty Work se publicó en marzo de 1986 y logró cifras de ventas aceptables, aunque lejos de los grandes éxitos anteriores de la banda.

La distancia entre los miembros se reflejó en la imposibilidad de organizar una gira de presentación, una decisión inusual para un grupo de la magnitud de The Rolling Stones.

El distanciamiento en la banda impactó de forma negativa en la promoción de 'Dirty Work', dificultando entrevistas y la proyección internacional del disco (The Grosby Group)

La promoción del disco también se vio afectada. Los integrantes apenas coincidieron en entrevistas y presentaciones públicas, lo que dificultó la proyección internacional del álbum. A pesar de estos obstáculos, el disco se posicionó en las listas de ventas y permitió a la banda mantener su vigencia en una etapa especialmente turbulenta de su historia.

Lecciones para el futuro profesional

De aquella experiencia, Steve Lillywhite extrajo una enseñanza fundamental. El productor sostiene que la apertura del estudio a personas externas puede favorecer resultados más honestos y enriquecedores. Considera que recibir opiniones ajenas al núcleo del grupo permite analizar las decisiones desde diferentes perspectivas y detectar detalles que podrían pasar inadvertidos en un entorno cerrado.

Steve Lillywhite concluyó que abrir el estudio a miradas externas favorece grabaciones más sólidas y decisiones creativas enriquecidas (Credit Image: © Billy Bennight via ZUMA Press Wire)

Según el propio Lillywhite, mantener el estudio abierto le ayuda a ajustar aspectos técnicos y creativos, logrando así grabaciones más sólidas. Desde entonces, aplica esta filosofía en nuevos proyectos, convencido de que la diversidad de miradas contribuye a la calidad final del producto.

El legado de una experiencia difícil

El episodio vivido durante la grabación de Dirty Work dejó huellas profundas en la carrera del productor. La obligación de ejercer como mediador entre dos figuras centrales del rock internacional representó un desafío inédito, pero también consolidó su capacidad para gestionar equipos en situaciones adversas. Sin radares, ni comunicación por radio, Lillywhite debió recurrir a la intuición y la diplomacia para mantener a flote el proyecto.

La experiencia en la grabación de 'Dirty Work' consolidó a Lillywhite como un referente en gestión emocional y liderazgo en contextos musicales adversos

A día de hoy, el productor recuerda aquel periodo como uno de los más exigentes de su trayectoria. La experiencia, aunque difícil, fortaleció su convicción sobre la importancia de la flexibilidad y la gestión emocional en el trabajo creativo.

La grabación de Dirty Work se convirtió en una lección irrepetible sobre liderazgo y resiliencia, sumando un capítulo singular a la historia de The Rolling Stones y dejando una marca indeleble en la memoria de quienes participaron en aquel proceso.