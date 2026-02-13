Tras el éxito de Adolescencia, Stephen Graham y Erin Doherty sorprendieron con un reencuentro lleno de anécdotas

Stephen Graham y Erin Doherty celebran su Globo de Oro gracias a la serie Adolescencia, reconociendo el impacto internacional de su actuación (YouTube/Dish Podcast)

Stephen Graham y Erin Doherty, galardonados con el Globo de Oro en enero de este año por su trabajo en la serie Adolescencia, se reencontraron en un estudio de grabación para conversar en un ambiente distendido, lejos de Hollywood.

La celebración de los premios marcó el inicio del diálogo en el podcast Dish. Ambos recordaron la fiesta de premiación como el momento más memorable. “La mejor parte fue el baile, estar todos juntos y compartir con las figuras que siempre admiramos”, coincidieron.

Doherty expresó su asombro: “Sigo sin creer que Julia Roberts y George Clooney estuvieran en la misma sala que nosotros”. La impresión se acentúa al recordar que artistas como Queen Latifah o Sean Penn reconocen su trabajo.

Stephen Graham y Erin Doherty destacan la humildad y la espontaneidad como claves del éxito tras su paso por Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reconocimiento internacional no alteró la sencillez de su día a día. Doherty manifestó su sorpresa al ver que personalidades tan destacadas conocen su labor: “Me sigo sintiendo una niña viendo la tele”.

Para Graham, resulta desconcertante ser identificado por figuras de renombre. “Nunca preparo nada para los discursos. Pienso que no voy a ganar, así que prefiero que salga natural”, explicó. Entre ambos, resaltaron la espontaneidad y la humildad como sus mejores aliadas.

Un vínculo forjado en la autenticidad

El lazo profesional y personal se consolidó tras años de trabajo conjunto. Doherty evocó el primer contacto telefónico con Graham, una llamada inesperada que la dejó atónita. “Pensé que era una broma”, comentó al descubrir que habían elegido un reparto auténtico, de gente común.

El vínculo profesional entre Graham y Doherty se consolidó con la autenticidad y la elección de un reparto de gente común para la serie Adolescencia (REUTERS/Daniel Cole)

El entendimiento fue inmediato. “Ahora es una de las actrices más brillantes con las que trabajé”, reconoció Graham. Doherty respondió: “Nunca pensé en decir que no; es un lujo trabajar juntos”.

Vocaciones, formación y nuevos desafíos

La conversación incluyó sus inicios en la actuación. Graham mencionó la influencia de sus docentes en el teatro juvenil: “Un profesor transformó la manera en que los niños podían expresarse, ahí supe que quería dedicarme a esto”.

Doherty relató cómo un maestro la llevó a un festival de teatro en Bosnia, experiencia determinante para su vocación. “En ese viaje decidí que la actuación era mi camino”. Coincidieron en la importancia de la formación artística pública y la diversidad que ofrecen los escenarios.

Graham compartió detalles sobre la filmación de dos temporadas de 'A Thousand Blows', destacando el rigor y la atmósfera especial de los rodajes (Europa Press)

Respecto a sus proyectos actuales, la preparación de personajes en Mil golpes fue motivo de orgullo. Graham detalló la experiencia de filmar dos temporadas casi sin pausa, en escenarios que generaban una atmósfera singular.

Doherty destacó la investigación previa para construir su personaje, Mary Carr, y la importancia de conocer la historia real de las bandas femeninas que inspiran la serie.

Seguir siendo gente de barrio en medio de todo esto sigue siendo fundamental para ambos, pese al ritmo de los rodajes y la exigencia profesional. Graham señaló que aprendieron habilidades como el boxeo o el carterismo y que se apoyaron mutuamente para superar desafíos: “Nos ayudamos, nos reímos y seguimos adelante”.

Rutinas, juegos y la sencillez como motor

Erin Doherty subrayó la importancia de la investigación histórica para construir su personaje inspirado en mujeres reales de bandas femeninas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una sección de preguntas rápidas, Doherty eligió la pasta con atún como su plato reconfortante, mientras Graham mencionó el bocadillo de jamón ibérico con queso untable y las papas fritas de su madre. Estas respuestas reflejaron lo cercano y genuino de ambos, mostrando un perfil natural, alejado de la solemnidad de las grandes galas.

Al final, el tono relajado se mantuvo cuando Doherty aceptó el reto de mostrar su destreza con los malabares. “Me temblaban las manos, pero lo intenté”, confesó. Graham celebró su valentía.

Ese es el aprendizaje que ambos destacan de sus trayectorias: atreverse, probar cosas nuevas y no dejarse frenar por las exigencias del éxito. Para Stephen Graham y Erin Doherty, la clave está en lanzarse y vivir, manteniendo la sencillez que los llevó desde el vecindario hasta los grandes escenarios.