La esposa de James Van Der Beek compartió un cover de “I Don’t Want to Wait”, la famosa canción de la serie ‘Dawson’s Creek’

La cantante compartió el cover en homenaje a James Van Der Beek, protagonista de la ficción juvenil

A menos de 48 horas de la muerte de James Van Der Beek, su esposa Kimberly Van Der Beek regresó brevemente a las redes sociales con un gesto nostálgico y de gratitud: compartió en sus Instagram Stories un cover acústico de “I Don’t Want to Wait”, la canción que marcó a toda una generación como tema central de Dawson’s Creek.

El homenaje musical fue interpretado por la cantante country Alana Springsteen, quien publicó la versión acústica un día después del fallecimiento del actor. En la grabación, Springsteen aparece acompañada por Sara Bares y Lauren LaRue, en una interpretación íntima que rápidamente se viralizó entre los seguidores del recordado protagonista de la serie juvenil.

“Descansa en paz James Van Der Beek. Esta pérdida me golpeó fuerte hoy. Mucho de mi adolescencia se vivió con su trabajo como telón de fondo”, escribió la artista de 25 años. En el mismo mensaje, la cantante agregó un llamado directo a la solidaridad: “Rezando por su hermosa familia. El enlace al GoFundMe que sus amigos iniciaron para ayudar con sus gastos está en mi biografía si sienten el deseo de apoyar”.

El homenaje musical llegó a días de la muerte de James Van Der Beek, ocurrida el 11 de febrero de 2026. (Composición/Instagram/The WB)

El cover también recibió el aval de la intérprete original del tema, Paula Cole, quien comentó la publicación emoción. “Tan hermoso. Lágrimas y más lágrimas. Gracias por honrar a James y a su familia”, escribió la vocalista.

Poco después, Kimberly Van Der Beek repostearía el video en sus propias Stories, en lo que fue su primera actividad pública tras anunciar la muerte de su esposo.

La campaña de recaudación y la difícil situación económica

En paralelo a los homenajes, los amigos cercanos de la familia Van Der Beek pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de asistir económicamente a Kimberly y a los seis hijos que tuvo con el actor.

Según la descripción en la página de crowdfunding, “a raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños enfrentan un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer dejaron a la familia sin fondos”.

El texto de la campaña agrega que la familia está “trabajando duro para permanecer en su hogar y para asegurar que los niños puedan continuar con su educación y mantener algo de estabilidad durante este momento increíblemente difícil”.

Fanáticos y celebridades se volcaron a apoyar económicamente a la familia del actor.. (Captura de video)

Page Six precisó que la meta inicial del GoFundMe era de 500.000 dólares y que, en apenas una hora, se habían recaudado más de 42.000. Para el viernes 13 de febrero por la mañana, el monto ya superaba los 2 millones de dólares, impulsado tanto por fanáticos como por celebridades.

Entre los aportes destacados se encuentra una donación de 25.000 dólares de Steven Spielberg, así como contribuciones de Zoe Saldaña, quien estableció una donación mensual, y del director Jon M. Chu, quien aportó 10.000 dólares.

En una actualización publicada en la plataforma, los organizadores agradecieron el apoyo recibido: “Gracias desde el fondo de nuestros corazones por estar presentes para James y su hermosa familia. Su amabilidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz”, señalaron.