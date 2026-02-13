El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

El primer teaser de "Avengers: Doomsday" muestra a Steve Rogers llegando en motocicleta y guardando simbólicamente el traje de Capitán América

El esperado regreso del Capitán América, interpretado por Chris Evans, en la próxima película Avengers: Doomsday ha sido confirmado para el 18 de diciembre. Según Sensacine, esta noticia ha reavivado la expectativa de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

El filme constituye la continuación natural de Avengers: Endgame, donde el personaje tuvo su última aparición, lo que, en su momento, marcó el cierre de una etapa para estos superhéroes.

El regreso de un ícono del Universo Marvel

Ocho años después de su despedida en Endgame, la reaparición de Chris Evans como Steve Rogers ha causado sorpresa y entusiasmo. Aunque el actor manifestó reiteradamente que había dejado atrás el manto del Capitán América, Marvel ha recuperado al personaje para este nuevo gran evento cinematográfico.

Tras la derrota de Thanos, Steve Rogers decide retirarse y vivir junto a Peggy Carter, cerrando su ciclo como Capitán América

No sólo Steve Rogers regresa en la nueva entrega. El reparto confirmado por Sensacine incluye también a Chris Hemsworth en el papel de Thor, así como a figuras como los X-Men y Los 4 Fantásticos; y el regreso de Robert Downey Jr., ahora en el rol de Doctor Doom.

Tras derrotar a Thanos en Endgame, Steve Rogers eligió retirarse para vivir junto a Peggy Carter. En esa cinta, el legado del escudo pasó a Sam Wilson, personaje interpretado por Anthony Mackie, estableciendo así una nueva etapa para el héroe.

Sin embargo, Sensacine destaca que gran parte del argumento de Avengers: Doomsday se mantiene bajo estricta reserva. La productora apenas ha dejado entrever algunos detalles a través de cuatro adelantos cortos centrados en diferentes personajes, sin publicar aún un tráiler completo ni imágenes oficiales de los nuevos protagonistas.

Motivaciones tras el regreso: la visión de los hermanos Russo

Los hermanos Russo consideran imprescindible el regreso de Steve Rogers para la trama del Universo Marvel

Los directores Joe y Anthony Russo han defendido la vuelta de Steve Rogers como esencial para la historia del Universo Marvel. Durante una entrevista recogida por Sensacine, Joe Russo señaló que “cada uno de esos tráilers es información narrativa. Todo forma parte de una historia más amplia... Así que diría que Doomsday ya ha comenzado”.

Joe Russo también subrayó la complejidad de la película, indicando la necesidad de dar espacio y protagonismo a cada personaje relevante. Por su parte, Anthony Russo explicó la afinidad especial que siente hacia Steve Rogers y por qué considera fundamental su presencia en la película.

“Tenemos una afinidad especial con el personaje. No podemos ver esta narrativa sin su papel central. El lugar especial que habita entre todo el equipo, de alguna forma lo mantiene de cara al futuro”, afirmó Anthony Russo a Sensacine.

El video destaca al personaje en un ambiente familiar, cargando a un bebé y mostrando su vida después de los héroes (RS)

Estas declaraciones refuerzan la idea de los hermanos Russo sobre el papel trascendental de Rogers en la cohesión del relato, incluso después de haber traspasado el título del Capitán América a otro personaje.

El papel de Steve Rogers en “Avengers: Doomsday”

El primer adelanto de los cuatro lanzados hasta el momento centró la atención en Steve Rogers. La escena inicial muestra la casa de Peggy Carter, evocando el desenlace de Endgame, y a un hombre —identificado después como el Capitán América original— que llega en motocicleta, deja su casco y guarda el traje en una caja. El video finaliza con el personaje en un entorno familiar, con un bebé en brazos, reflejando la felicidad alcanzada tras su decisión de quedarse con su esposa.

Un aspecto destacado es la elección de Marvel de anunciar el regreso bajo el nombre de “Steve Rogers” en lugar de “Capitán América”. Esta decisión, resalta Sensacine, apunta a reconocer el legado de Sam Wilson como el nuevo titular del escudo, permitiendo así la convivencia de ambos personajes en la narrativa del universo Marvel.

La decisión de nombrar a Steve Rogers enfatiza el legado de Sam Wilson como el actual Capitán América en el universo Marvel (Photo by Eli Adé. © 2024 MARVEL)

Hasta el momento, Marvel ha optado por reservar los momentos más impactantes y no ha mostrado el tráiler completo ni escenas de los nuevos personajes. La compañía mantiene en secreto detalles sobre la estructura y el desenlace del filme.

La anticipación sigue creciendo conforme se acerca la fecha anunciada por Sensacine, posicionando a Avengers: Doomsday como uno de los estrenos más relevantes para los aficionados a los superhéroes. El regreso de Steve Rogers deja claro que su historia en el universo Marvel continúa, ampliando su legado más allá del escudo que decidió dejar atrás.