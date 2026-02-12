Entretenimiento

Zoe Saldaña donará 2500 dólares mensuales a la familia de James Van Der Beek tras la muerte del actor

La actriz decidió contribuir de manera constante para respaldar a la viuda y a los seis hijos que Van Der Beek dejó

Zoe Saldaña destacó como principal donante mensual en la campaña de GoFundMe para apoyar a la viuda y los seis hijos del actor (AFP/REUTERS)

La familia de James Van Der Beek enfrenta una situación económica difícil tras su muerte por cáncer colorrectal a los 48 años.

A propósito del pedido de apoyo, Zoe Saldaña se comprometió a realizar una donación mensual de USD 2.500 a la campaña de GoFundMe organizada para asistir a la viuda y a los seis hijos del intérprete de Dawson’s Creek.

La colecta, lanzada tras el anuncio de la muerte de Van Der Beek el 11 de febrero, recaudó más de USD 1,2 millones en menos de 24 horas, superando el objetivo inicial.

La página de GoFundMe describe la situación de la familia y señala que James Van Der Beek “fue un querido esposo, padre y amigo que tocó la vida de todos a su alrededor”.

Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, el actor falleció el 11 de febrero de 2026, dejando a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis hijos.

La página de GoFundMe resalta la importancia de cada donación para cubrir gastos esenciales en la familia del actor (GoFoundMe)

En ese mismo mensaje, los organizadores explican que, durante la enfermedad, la familia “enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante carga financiera mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y brindarle atención”.

El gesto de Zoe Saldaña destaca entre los donantes, con una contribución fija mensual que se suma a las de otras figuras del espectáculo como Derek Hough, Lydia Hearst y Ricki Lake.

La actriz figura en la plataforma como donante recurrente, en un contexto en el que la familia Van Der Beek, según la propia página, “está sin fondos” y lucha por “mantenerse en su hogar” en Texas.

La urgencia del apoyo queda evidenciada en la campaña, donde se afirma que “el respaldo de amigos, familiares y de la comunidad más amplia marcará una gran diferencia a medida que navegan el camino por delante”.

Además, los organizadores destacan la importancia de cada contribución: “Su generosidad ayudará a cubrir gastos esenciales de vida, pagar cuentas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”.

La familia de James Van Der Beek enfrenta dificultades económicas tras su muerte por cáncer colorrectal a los 48 años (Captura de video)

El propio James Van Der Beek expuso en redes sociales el deterioro económico provocado por su enfermedad, admitiendo que “la enfermedad me dejó incapaz de trabajar y de proveer para mi esposa y mis hijos” durante los momentos más duros del tratamiento.

La ausencia de ingresos residuales por su trabajo en Dawson’s Creek agravó la situación familiar.

En una entrevista con Today, lamentó: “Tenía 20 años. Fue un mal contrato. Casi no vi nada de eso”, en referencia a la falta de beneficios por retransmisión y streaming de la serie.

Para afrontar los gastos, el actor recurrió a la subasta de objetos emblemáticos de la serie.

Explicó a People que “guardé estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos”, al recordar cómo el legendario collar que su personaje regaló a Joey se vendió por USD 26.628.

La subasta de objetos emblemáticos de la serie permitió obtener fondos, como el legendario collar vendido por USD 26.628 (Captura de video)

La venta de recuerdos y la organización de eventos benéficos muestran el esfuerzo colectivo por mantener la estabilidad de la familia.

Las muestras de afecto de excompañeros y amigos llegaron rápidamente. Katie Holmes, coprotagonista en Dawson’s Creek, lo despidió con un mensaje conmovedor.

“James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es sagrado... Confío en que nuestros corazones están seguros en esa expresión”, escribió en redes sociales.

A Kimberly y los niños, aseguró, “siempre estaremos para ustedes. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de amor y compasión”.

En vida, Van Der Beek promovió mercancía solidaria vinculada al aniversario de Varsity Blues, destinando el “100% de mis ganancias netas” a familias afectadas por el cáncer, incluida la suya.

Kimberly Van Der Beek lidera los esfuerzos para garantizar que sus hijos mantengan su hogar y continúen con su educación tras la pérdida (Instagram/James Van Der Beek)

La viuda, Kimberly Van Der Beek, encabeza ahora el esfuerzo para que sus seis hijos puedan conservar su hogar y mantener su educación.

Temas Relacionados

James Van Der BeekZoe SaldañaGoFundMeDawson’s CreekCáncer Colorrectalestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

El regreso del grupo de k-pop se vivirá también en cines, con la proyección en vivo de los recitales inaugurales de su nuevo tour

A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

Luego de sus papeles en la saga galáctica, Jake Lloyd y Daniel Logan sorprendieron a los seguidores con una foto juntos. Cómo nació esta amistad dentro y fuera de la pantalla

El insólito ritual entre Tessa Thompson y Michael B. Jordan: “Él me videollama sin avisar, es lindo pero desafiante”

El vínculo entre ambos actores va más allá del set de filmación e incluye gestos espontáneos y rutinas fuera de lo común. Cómo, tras una década trabajando juntos en Creed, ambos generaron un vínculo único

Creador de ‘Dawson’s Creek’ rinde homenaje a James Van Der Beek: “Me faltan las palabras”

La muerte del actor a los 48 años por cáncer colorrectal generó emotivos mensajes de Kevin Williamson y sus excompañeras Katie Holmes y Busy Philipps

James Van Der Beek: ¿por qué el actor abandonó Beverly Hills antes de morir?

La estrella, junto a su esposa Kimberly y sus seis hijos, encontró en la vida rural un refugio después de duros golpes personales

