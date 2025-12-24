Entretenimiento

Zoe Saldaña llama“racista” a Neytiri, su personaje en ‘Avatar’

Durante la promoción de “Avatar: fuego y cenizas”, las palabras de la actriz desencadenaron una ola de opiniones opuestas

Guardar
Las palabras de Zoe Saldaña
Las palabras de Zoe Saldaña sobre el supuesto racismo de Neytiri dividieron a los seguidores y generaron intensas discusiones en redes sociales (Disney/REUTERS)

Zoe Saldaña desató debate al calificar a Neytiri, su personaje en la franquicia Avatar, como “racista”. La afirmación, realizada durante la promoción internacional de Avatar: fuego y cenizas, coincidió con el estreno mundial del filme, que lideró la taquilla y generó reacciones diversas entre seguidores y críticos en redes sociales.

En una entrevista con CinemaBlend, la actriz de 47 años utilizó una frase directa para referirse a su personaje: “Seamos honestos, Neytiri es una racista”.

Saldaña afirmó que la hostilidad de Neytiri surgió de una furia que le hizo perder de vista su vínculo más cercano y agregó que “pierde de vista que la persona que más ama y respeta en su vida es su esposo, y él es humano, es un sky-person”, en referencia a la relación entre Neytiri y Jake Sully, interpretado por Sam Worthington.

La intérprete también compartió su experiencia al encarnar a Neytiri y expresó que no puede describir lo liberador que resultaba dejar el personaje cada noche y regresar a casa sin la carga que suponía llevarla encima.

Los fanáticos de "Avatar" defendieron
Los fanáticos de "Avatar" defendieron a Neytiri, resaltando el contexto de colonialismo en la saga y rechazando la etiqueta de “racista” (Disney)

Zoe Saldaña, quien interpretó a Neytiri desde 2009 y se comprometió con el rol en cinco películas, resaltó la fuerza y la necesidad del recorrido emocional del personaje Na’vi. En sus palabras, “fue poderoso. Realmente creo que necesitábamos explorar ese lugar”, al referirse al desarrollo de Neytiri en Avatar: fuego y cenizas.

Las declaraciones de la actriz se viralizaron en TikTok y generaron opiniones opuestas entre la audiencia. Algunos comentarios rechazaron la etiqueta de “racista” para Neytiri y pusieron énfasis en el contexto de colonialismo en la saga.

Un usuario opinó que “no es una racista, se opone al colonialismo”, mientras otro sostuvo que “su odio no tiene nada que ver con la raza, simplemente está cansada de que su hogar y cultura sean atacados y colonizados”.

Varios seguidores insistieron en que el verdadero conflicto de Neytiri fue la invasión de Pandora y consideraron inapropiada la calificación de Saldaña, con frases como “llamar racista a Neytiri es exagerado, odia a los colonizadores y tiene razones para hacerlo” o “‘Racista’ no era la palabra adecuada”.

"Avatar: Fuego y Cenizas" se consolidó como líder de taquilla mundial con más de USD 450 millones en su primera semana (Disney)

En contraste, algunos apoyaron a Saldaña. Un admirador afirmó que “Zoe Saldaña interpretó a Neytiri durante más de 15 años, la conoce mejor que nadie”. Otro comentó: “Ella literalmente es Neytiri. No hay discusión posible cuando la fuente directa lo afirma”. Parte del público valoró la sinceridad y la objetividad de la actriz al referirse a su personaje.

Mientras tanto, Avatar: fuego y cenizas reforzó su éxito comercial. La película recaudó USD 450 millones en su primera semana a nivel mundial; de ese total, USD 119 millones provinieron de la taquilla doméstica en Norteamérica y USD 331 millones de mercados internacionales.

El martes posterior al estreno, el filme sumó USD 16,5 millones adicionales en Estados Unidos y USD 34,3 millones fuera del país, lo que mostró una demanda sostenida en vísperas de las fiestas de fin de año.

Las proyecciones estimaron un objetivo de USD 75 millones a USD 80 millones para el largo fin de semana festivo, cifras que permitirían conservar el primer lugar en las salas.

La carrera de Zoe Saldaña
La carrera de Zoe Saldaña en la franquicia abarca casi dos décadas y tres películas hasta el momento (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

La trayectoria de Saldaña en la franquicia resultó extensa e implicó cambios personales y profesionales. Comenzó a interpretar a Neytiri a los 28 años y, en la actualidad, con más edad y experiencia, expresó en varias ocasiones el valor de regresar a Pandora y encarnar a un personaje con tanta proyección internacional.

Para la actriz, volver al universo de Neytiri implicó mucho más que continuar una historia. Representó la posibilidad de seguir conectando con públicos de todo el mundo y mantener viva una experiencia cinematográfica tan intergeneracional.

Temas Relacionados

Zoe SaldañaAvatar: fuego y cenizasAvatarestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

James Cameron reflexiona sobre la broma de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Fue demasiado lejos”

Más de una década después de una gala televisada, un reconocido realizador cuestiona el uso del humor personal en ceremonias que buscan celebrar el trabajo creativo

James Cameron reflexiona sobre la

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae cómo construyó su enigmático papel en ‘Pluribus’, la aclamada serie de Apple TV

El actor colombiano detalla el origen de Manousos, su enigmático personaje en la serie de Vince Gilligan, y cómo esa decisión influyó en su interpretación

Carlos-Manuel Vesga comparte con Infobae

Macaulay Culkin reveló la verdadera razón por la que abandonó Hollywood desde joven

El actor priorizó una vida común lejos de los sets después del éxito y la soledad de la infancia

Macaulay Culkin reveló la verdadera

“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix

Horarios de estreno coordinados en Latinoamérica permitirán que los fanáticos disfruten el cierre de manera sincronizada en la región

“Stranger Things 5”: fecha y

“Papeles de chica gorda”: el comentario que marcó a Kate Winslet y la persiguió durante años

La actriz británica relató cómo la frase de una profesora de teatro influyó en su autoestima y en su percepción de la belleza

“Papeles de chica gorda”: el
DEPORTES
¿Se viene un amistoso internacional

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

TELESHOW
La impactante reacción alérgica que

La impactante reacción alérgica que sufrió Catalina Gorostidi: “Miren cómo tengo los ojos”

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos por

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro