Zoe Saldaña llama“racista” a Neytiri, su personaje en ‘Avatar’

Las palabras de Zoe Saldaña sobre el supuesto racismo de Neytiri dividieron a los seguidores y generaron intensas discusiones en redes sociales (Disney/REUTERS)

Zoe Saldaña desató debate al calificar a Neytiri, su personaje en la franquicia Avatar, como “racista”. La afirmación, realizada durante la promoción internacional de Avatar: fuego y cenizas, coincidió con el estreno mundial del filme, que lideró la taquilla y generó reacciones diversas entre seguidores y críticos en redes sociales.

En una entrevista con CinemaBlend, la actriz de 47 años utilizó una frase directa para referirse a su personaje: “Seamos honestos, Neytiri es una racista”.

Saldaña afirmó que la hostilidad de Neytiri surgió de una furia que le hizo perder de vista su vínculo más cercano y agregó que “pierde de vista que la persona que más ama y respeta en su vida es su esposo, y él es humano, es un sky-person”, en referencia a la relación entre Neytiri y Jake Sully, interpretado por Sam Worthington.

La intérprete también compartió su experiencia al encarnar a Neytiri y expresó que no puede describir lo liberador que resultaba dejar el personaje cada noche y regresar a casa sin la carga que suponía llevarla encima.

Los fanáticos de "Avatar" defendieron a Neytiri, resaltando el contexto de colonialismo en la saga y rechazando la etiqueta de “racista” (Disney)

Zoe Saldaña, quien interpretó a Neytiri desde 2009 y se comprometió con el rol en cinco películas, resaltó la fuerza y la necesidad del recorrido emocional del personaje Na’vi. En sus palabras, “fue poderoso. Realmente creo que necesitábamos explorar ese lugar”, al referirse al desarrollo de Neytiri en Avatar: fuego y cenizas.

Las declaraciones de la actriz se viralizaron en TikTok y generaron opiniones opuestas entre la audiencia. Algunos comentarios rechazaron la etiqueta de “racista” para Neytiri y pusieron énfasis en el contexto de colonialismo en la saga.

Un usuario opinó que “no es una racista, se opone al colonialismo”, mientras otro sostuvo que “su odio no tiene nada que ver con la raza, simplemente está cansada de que su hogar y cultura sean atacados y colonizados”.

Varios seguidores insistieron en que el verdadero conflicto de Neytiri fue la invasión de Pandora y consideraron inapropiada la calificación de Saldaña, con frases como “llamar racista a Neytiri es exagerado, odia a los colonizadores y tiene razones para hacerlo” o “‘Racista’ no era la palabra adecuada”.

"Avatar: Fuego y Cenizas" se consolidó como líder de taquilla mundial con más de USD 450 millones en su primera semana (Disney)

En contraste, algunos apoyaron a Saldaña. Un admirador afirmó que “Zoe Saldaña interpretó a Neytiri durante más de 15 años, la conoce mejor que nadie”. Otro comentó: “Ella literalmente es Neytiri. No hay discusión posible cuando la fuente directa lo afirma”. Parte del público valoró la sinceridad y la objetividad de la actriz al referirse a su personaje.

Mientras tanto, Avatar: fuego y cenizas reforzó su éxito comercial. La película recaudó USD 450 millones en su primera semana a nivel mundial; de ese total, USD 119 millones provinieron de la taquilla doméstica en Norteamérica y USD 331 millones de mercados internacionales.

El martes posterior al estreno, el filme sumó USD 16,5 millones adicionales en Estados Unidos y USD 34,3 millones fuera del país, lo que mostró una demanda sostenida en vísperas de las fiestas de fin de año.

Las proyecciones estimaron un objetivo de USD 75 millones a USD 80 millones para el largo fin de semana festivo, cifras que permitirían conservar el primer lugar en las salas.

La carrera de Zoe Saldaña en la franquicia abarca casi dos décadas y tres películas hasta el momento (REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo)

La trayectoria de Saldaña en la franquicia resultó extensa e implicó cambios personales y profesionales. Comenzó a interpretar a Neytiri a los 28 años y, en la actualidad, con más edad y experiencia, expresó en varias ocasiones el valor de regresar a Pandora y encarnar a un personaje con tanta proyección internacional.

Para la actriz, volver al universo de Neytiri implicó mucho más que continuar una historia. Representó la posibilidad de seguir conectando con públicos de todo el mundo y mantener viva una experiencia cinematográfica tan intergeneracional.