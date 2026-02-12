Michelle Yeoh expresa su “verdadera decepción” por el desaire a ‘Wicked: For Good’ en los Premios Oscars

Michelle Yeoh se pronunció ante la ausencia de 'Wicked: For Good' en los Oscars 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

La ausencia de nominaciones al Oscar para Wicked: For Good marcó uno de los puntos centrales de las declaraciones recientes de Michelle Yeoh en Berlín, donde la actriz se encuentra para recibir el Oso de Oro honorífico.

Durante una entrevista, la artistaexpresó su reacción ante la exclusión de la película en las categorías de la Academia. “No estoy sorprendida. ¡Estoy en shock!”, afirmó al referirse a la decisión.

La estrella de Hollywood retomó su papel de Madame Morrible en la producción, compartiendo elenco con Ariana Grande y Cynthia Erivo, y señaló que consideraba que la película reunía méritos técnicos y artísticos suficientes para figurar entre las nominadas.

La actriz destacó distintos apartados del filme, entre ellos el diseño de vestuario, maquillaje y peinado, dirección de fotografía y diseño de producción. Mencionó específicamente el trabajo del diseñador de vestuario Paul Tazewell, así como el de la directora de fotografía Alice Brooks y el director Jon M. Chu.

Michelle Yeoh aseveró que "Wicked for Good" merecía participar en algunas categórías de los Premios Oscar. (Universal Pictures via AP)

Según explicó, Wicked: For Good amplía el universo de la primera entrega con nuevos escenarios y una propuesta visual más elaborada.

Por si fuera poco, Yeoh también hizo referencia a la posibilidad de que el reconocimiento previo a la franquicia haya influido en la recepción de esta nueva entrega.

“Es una verdadera decepción. A veces el problema es que la gente piensa: ‘Oh, ya recibieron mucho con la primera, dejemos que otros tengan una oportunidad’”, comentó. No obstante, sostuvo que, en su opinión, la película debía ser considerada por sus propios méritos.

En el contexto de la conversación sobre Wicked: For Good, Yeoh también recordó el proceso de sumarse a la franquicia. Explicó que uno de sus principales retos fue asumir un papel con partes cantadas, ya que no se considera cantante.

Michelle Yeoh afirmó que se preparó con un couch vocal para su personaje en "Wicked For God". (Captura de video)

Para ello trabajó con un entrenador vocal y describió la experiencia como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades.

Las declaraciones se producen tres años después de que Michelle Yeoh hiciera historia al convertirse en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz por Everything Everywhere All at Once.

En aquella ceremonia pronunció un discurso en el que dijo: “Señoras, nunca dejen que nadie les diga que ya han pasado su mejor momento”.

Michelle Yeoh señaló en su discurso de aceptación de los Oscars que las mujeres no deben detenerse por su edad. (Foto AP/Vincent Thian)

En Berlín, la famosa señaló que ese mensaje continúa vigente y que las mujeres siguen enfrentando limitaciones vinculadas a la edad en la industria.

“No dejemos que nos definan como mujeres o nos encasillen y digan: ‘Bueno, porque ahora tienes esta edad, solo deberías interpretar a una abuela’. Yo digo: ‘Ni hablar. Voy a ser la mejor porque quiero, y todavía puedo’”, dijo.

Además de abordar la situación en los Oscar, Michelle Yeoh habló sobre los cambios en Hollywood en las últimas décadas y sobre la evolución en la representación de mujeres y comunidades asiáticas en pantalla.

“Espero que sigan así. Pero si observan las otras —lamento decirlo— películas caucásicas, siguen contando historias muy diferentes. Así que esto es lo que tenemos que hacer: contar muchas historias para seguir teniendo un lugar en la mesa”, indicó.

Michelle Yeoh expresó su interés porque exista más representación asiática en Hollywood. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Indicó que, tras el impacto de Crazy Rich Asians y Everything Everywhere All at Once, se han producido más proyectos con protagonistas asiáticos, aunque señaló que es necesario mantener una diversidad constante de historias.

Actualmente, la actriz se prera para nuevos proyectos, entre ellos el rodaje de The Wandering Earth 3 en China y Avatar 4, aunque aseguró que no ha comenzado su producción.