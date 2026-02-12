Entretenimiento

Michelle Yeoh expresa su “verdadera decepción” por el desaire a ‘Wicked: For Good’ en los Premios Oscars

La actriz afirmó que la ausencia de nominaciones para la película la dejó “en shock” y destacó el trabajo en áreas como vestuario, fotografía y diseño de producción

Guardar
Michelle Yeoh se pronunció ante
Michelle Yeoh se pronunció ante la ausencia de 'Wicked: For Good' en los Oscars 2026. (REUTERS/Jack Taylor)

La ausencia de nominaciones al Oscar para Wicked: For Good marcó uno de los puntos centrales de las declaraciones recientes de Michelle Yeoh en Berlín, donde la actriz se encuentra para recibir el Oso de Oro honorífico.

Durante una entrevista, la artistaexpresó su reacción ante la exclusión de la película en las categorías de la Academia. “No estoy sorprendida. ¡Estoy en shock!”, afirmó al referirse a la decisión.

La estrella de Hollywood retomó su papel de Madame Morrible en la producción, compartiendo elenco con Ariana Grande y Cynthia Erivo, y señaló que consideraba que la película reunía méritos técnicos y artísticos suficientes para figurar entre las nominadas.

La actriz destacó distintos apartados del filme, entre ellos el diseño de vestuario, maquillaje y peinado, dirección de fotografía y diseño de producción. Mencionó específicamente el trabajo del diseñador de vestuario Paul Tazewell, así como el de la directora de fotografía Alice Brooks y el director Jon M. Chu.

Michelle Yeoh aseveró que "Wicked
Michelle Yeoh aseveró que "Wicked for Good" merecía participar en algunas categórías de los Premios Oscar. (Universal Pictures via AP)

Según explicó, Wicked: For Good amplía el universo de la primera entrega con nuevos escenarios y una propuesta visual más elaborada.

Por si fuera poco, Yeoh también hizo referencia a la posibilidad de que el reconocimiento previo a la franquicia haya influido en la recepción de esta nueva entrega.

“Es una verdadera decepción. A veces el problema es que la gente piensa: ‘Oh, ya recibieron mucho con la primera, dejemos que otros tengan una oportunidad’”, comentó. No obstante, sostuvo que, en su opinión, la película debía ser considerada por sus propios méritos.

En el contexto de la conversación sobre Wicked: For Good, Yeoh también recordó el proceso de sumarse a la franquicia. Explicó que uno de sus principales retos fue asumir un papel con partes cantadas, ya que no se considera cantante.

Michelle Yeoh afirmó que se
Michelle Yeoh afirmó que se preparó con un couch vocal para su personaje en "Wicked For God". (Captura de video)

Para ello trabajó con un entrenador vocal y describió la experiencia como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades.

Las declaraciones se producen tres años después de que Michelle Yeoh hiciera historia al convertirse en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz por Everything Everywhere All at Once.

En aquella ceremonia pronunció un discurso en el que dijo: “Señoras, nunca dejen que nadie les diga que ya han pasado su mejor momento”.

Michelle Yeoh señaló en su
Michelle Yeoh señaló en su discurso de aceptación de los Oscars que las mujeres no deben detenerse por su edad. (Foto AP/Vincent Thian)

En Berlín, la famosa señaló que ese mensaje continúa vigente y que las mujeres siguen enfrentando limitaciones vinculadas a la edad en la industria.

“No dejemos que nos definan como mujeres o nos encasillen y digan: ‘Bueno, porque ahora tienes esta edad, solo deberías interpretar a una abuela’. Yo digo: ‘Ni hablar. Voy a ser la mejor porque quiero, y todavía puedo’”, dijo.

Además de abordar la situación en los Oscar, Michelle Yeoh habló sobre los cambios en Hollywood en las últimas décadas y sobre la evolución en la representación de mujeres y comunidades asiáticas en pantalla.

“Espero que sigan así. Pero si observan las otras —lamento decirlo— películas caucásicas, siguen contando historias muy diferentes. Así que esto es lo que tenemos que hacer: contar muchas historias para seguir teniendo un lugar en la mesa”, indicó.

Michelle Yeoh expresó su interés
Michelle Yeoh expresó su interés porque exista más representación asiática en Hollywood. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Indicó que, tras el impacto de Crazy Rich Asians y Everything Everywhere All at Once, se han producido más proyectos con protagonistas asiáticos, aunque señaló que es necesario mantener una diversidad constante de historias.

Actualmente, la actriz se prera para nuevos proyectos, entre ellos el rodaje de The Wandering Earth 3 en China y Avatar 4, aunque aseguró que no ha comenzado su producción.

Temas Relacionados

Michelle YeohWicked: For GoodPremios Oscarsestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

“Los Simpson me salvó la vida”: la voz original de Lisa reveló impactante testimonio al celebrar los 800 episodios de la serie

Yeardley Smith, actriz detrás de Lisa Simpson, recordó el accidente que casi la mató algunos años atrás

“Los Simpson me salvó la

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

El documental Man on the Run explora los momentos de mayor incertidumbre en la vida del músico británico, resaltando el proceso de adaptación, el valor de los afectos y el papel fundamental de Linda durante uno de los períodos más desafiantes de su carrera

Paul McCartney y su confesión

Todo sobre “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, la serie sobre el hijo de Pablo Escobar

La ficción reconstruye la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del capo más temido de Colombia

Todo sobre “Dear Killer Nannies:

“Ingresé en la escuela de arte dramático cuando ya tenía 30 años”, confesó Mads Mikkelsen sobre sus inicios como actor

El protagonista de Hannibal contó en Inside of You with Michael Rosenbaum que su vocación artística surgió de manera tardía y destacó la importancia de atreverse a cambiar de rumbo, incluso en la adultez

“Ingresé en la escuela de

El lado oculto de Michael Douglas: el actor narra su rehabilitación y vida con Catherine Zeta-Jones en un libro

El actor expone adicciones, matrimonio y secretos familiares en unas memorias honestas que saldrán a la venta en octubre

El lado oculto de Michael
DEPORTES
El gol de Julián Álvarez

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Con Argentina clasificada, así se definen los últimos dos cupos para el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub 20

Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Valeria Mazza alentó a su

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

INFOBAE AMÉRICA

Creatina, más allá del gimnasio:

Creatina, más allá del gimnasio: mitos, hallazgos y advertencias sobre su impacto en el cerebro

Tras dos intentos fallidos, diputados independientes logran citar a la ministra del Mides por irregularidades en albergues de Panamá

El iceberg que puso en riesgo a la mayor colonia de pingüinos emperador y las claves del colapso de la Isla Coulman

Paul McCartney y su confesión más inesperada tras el final de The Beatles: “Pensé: ‘Nunca volveré a escribir otra nota de música’”

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador