El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

La decisión de Emma Watson de no protagonizar La La Land, uno de los mayores éxitos musicales de los últimos años, marcó un cambio relevante en su carrera y en la del elenco final. Según recuerda Sensacine, Emma Stone asumió el papel principal y resultó galardonada con el Oscar, contribuyendo al éxito de la película dirigida por Damien Chazelle. Mientras, Watson enfocó sus esfuerzos en La Bella y la Bestia, consolidando su relación con Disney y orientando su trayectoria hacia nuevas direcciones en la industria cinematográfica.

El origen de “La La Land” y el proceso de selección de reparto

La La Land, dirigida por Damien Chazelle, nació como un proyecto pensado para renovar el cine musical contemporáneo. Desde su inicio, el cineasta contempló a Emma Watson como candidata principal para el personaje de Mia, una actriz en busca de su gran oportunidad en Hollywood.

Para el papel masculino de Sebastian, la opción inicial fue Miles Teller, aunque finalmente el rol fue interpretado por Ryan Gosling tras desmentir los rumores sobre desacuerdos económicos, según señala Sensacine. Ninguno de los dos protagonistas finales fue la primera elección del director.

La historia, centrada en Mia y Sebastian, terminó en manos de Stone y Gosling, una combinación que redefinió el género romántico-musical de la década y llevó a La La Land a convertirse en referente y fenómeno de crítica.

Emma Watson: decisión y justificación profesional

La negativa de Watson a interpretar a Mia tuvo relación directa con compromisos previos. Según Sensacine, la actriz británica ya había dado su palabra para trabajar en la versión de acción real de La Bella y la Bestia, lo que hizo inviable coordinar su agenda con el rodaje de La La Land.

En varias ocasiones, Watson remarcó la dificultad de compatibilizar varios proyectos internacionales. “Es frustrante que se asocien nombres a proyectos desde el principio para generar expectación o emoción por algo que está por venir, antes de que nada esté realmente acordado o decidido”, advirtió la actriz en declaraciones recogidas por Sensacine.

La intérprete explicó que debía someterse a un proceso exhaustivo de preparación física y artística para encarnar a Bella, incluyendo meses de entrenamiento en Londres: “Sabía que tenía que entrenar caballos, bailar, cantar durante tres meses y estar en Londres para hacerlo”, relató, una planificación incompatible con la filmación de La La Land en Estados Unidos.

Así, por motivos de agenda, se vio obligada a tomar una decisión. Como documenta Sensacine, Watson eligió continuar con el proyecto de Disney, definición que marcó el destino de las dos películas y el de sus respectivos repartos.

El éxito y las consecuencias para ambas películas

La elección de Emma Stone como Mia y Ryan Gosling como Sebastian impulsó a La La Land a un éxito formidable. La película obtuvo 6 premios Oscar, entre ellos los de Mejor Director para Chazelle y Mejor Actriz para Stone, cimentando su estatus como referente del género musical y reforzando la carrera de su director y protagonista.

En paralelo, La Bella y la Bestia, con Watson al frente, se posicionó como uno de los mayores éxitos de taquilla de Disney. La película superó los USD 1.264 millones en recaudación, de acuerdo con los datos de Sensacine, y fortaleció la visibilidad de la actriz en mercados internacionales, consolidando a los grandes estudios en la cartelera global.

La repercusión de ambas obras se extendió tanto a nivel artístico como comercial, marcando una época en el cine de Hollywood.

Reacciones y reflexión de Emma Watson

A pesar de dejar pasar uno de los papeles más aspirados de la década, Watson siempre expresó una postura profesional ante su decisión. En entrevistas, insistió en la importancia de ceñirse a los compromisos aceptados y criticó la costumbre de la industria de vincular nombres célebres a proyectos antes de firmar acuerdos.

Sobre su dedicación a La Bella y la Bestia, la intérprete indicó que el proyecto requería preparación intensiva y total implicación. “Sabía que tenía que hacer el trabajo y estar donde tenía que estar”, aseveró, enfatizando su compromiso profesional con el personaje. Ante rumores sobre un posible arrepentimiento, Watson reafirmó que su elección fue resultado de una evaluación honesta de sus prioridades y capacidades en ese momento.

La huella de La La Land en la crítica sigue siendo indiscutida, mientras que el desempeño en taquilla y la recaudación millonaria de La Bella y la Bestia mantienen a ambas cintas como referentes de la industria cinematográfica en la última década, concluye Sensacine.