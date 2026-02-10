Entretenimiento

Identidad, premios y compromiso social: Octavia Spencer habló de su carrera y su rol fuera de la pantalla

En una entrevista en The Rich Eisen Show, la actriz ganadora del Óscar repasó sus papeles más emblemáticos, reflexionó sobre el valor de las nominaciones y explicó por qué hoy prioriza proyectos con impacto social

Octavia Spencer destacó la importancia de elegir papeles que rescatan historias silenciadas de mujeres afroamericanas en el cine de Hollywood (YouTube: The Rich Eisen Show)

La presencia de Octavia Spencer en The Rich Eisen Show no pasó desapercibida y despertó una fuerte expectativa entre los seguidores del cine. Ganadora del Óscar y referente indiscutida de Hollywood, la actriz se ha distinguido por dotar a sus personajes de una profundidad poco habitual y por apostar, a lo largo de su carrera, por historias que suelen quedar al margen de los grandes focos.

Durante la charla, Spencer compartió revelaciones poco conocidas sobre su recorrido profesional y dejó reflexiones contundentes sobre lo que implica sostenerse en una industria exigente y cambiante.

Con una mirada honesta, subrayó el valor de la constancia, el compromiso y la lealtad con uno mismo como pilares para construir una carrera duradera en el cine.

Identidad sureña, papeles históricos y eligiendo historias con impacto

“Nací en Alabama, y aunque pasé más años en California, siempre llevaré una parte sureña dentro de mí”, expresó Spencer en The Rich Eisen Show. “Me siento orgullosa de ser egresada de Auburn. Debo aclararlo: soy de Auburn, no del Crimson Tide de Alabama”, bromeó, subrayando su identidad universitaria.

Historias cruzadas marcó un antes y después en la carrera de Spencer al retratar vivencias reales de mujeres valientes del sur de Estados Unidos (Dreamworks)

Al referirse a Historias cruzadas, Spencer explicó: “Era una ficción histórica, pero tomaba inspiración de varias mujeres reales”. Asimismo, destacó que interpretar a mujeres del sur de Estados Unidos la marcó profundamente: “Creo que la fuerza de esas historias viene de que, aunque sean ficción, recogen vivencias auténticas de lucha”.

Talentos ocultos y la reivindicación de mujeres en la ciencia

La conversación se trasladó a Talentos ocultos, el filme que visibilizó el papel de matemáticas afroamericanas y blancas en la carrera espacial. “Cuando escuché sobre Talentos ocultos, pensé que era ficción”, comentó. “Si tantas mujeres hubieran sido clave en el programa espacial, lo habríamos estudiado en la escuela”, reconoció.

Talentos ocultos visibilizó el papel fundamental de matemáticas afroamericanas y blancas en el programa espacial, una historia desconocida revelada por Spencer (Hopper Stone/Twentieth Century Fox)

“Pero al investigar, supe que era verdad, que mujeres negras y blancas hicieron cálculos esenciales. Comprendí que debía unirme a ese homenaje. Me alegra que la película mantenga su vigencia y siga educando”, destacó.

En tanto, Spencer subrayó la solidez del elenco: “Teníamos una riqueza de talento: Taraji, Janelle, yo... También Jim Parsons, Kevin Costner, Glen Powell, Kirsten Dunst. Fue extraordinario. Kevin es un actor y director brillante, y el hecho de que aceptara un papel de apoyo habla de su generosidad”.

Del cine de terror al documental: éxito comercial y compromiso social

Sobre la cinta de terror Ma, la actriz ofreció una perspectiva directa sobre su fenómeno comercial: “Filmamos con apenas $5 millones y llegó a recaudar cerca de 80 millones. Funcionó porque, durante la pandemia, la audiencia pudo verla en casa y se encontró con otra faceta de mi trabajo”, detalló en The Rich Eisen Show.

La película de terror Ma, protagonizada por Spencer, alcanzó un éxito comercial inesperado al recaudar cerca de 80 millones de dólares durante la pandemia (Blumhouse)

Admiro el género de terror y, con Blumhouse, renovamos la propuesta”, resaltó.

En el ámbito del documental y el true crime, Spencer resaltó su rol como narradora y productora ejecutiva en series de alto perfil. “Me apasiona el documental Lost Women of Alaska. Como narradora y productora ejecutiva, mi objetivo es dar cierre a las familias y hacer visibles historias ignoradas”, señaló. Y añadió: “Colaborar con el FBI y acceder a casos de alto perfil fue muy revelador”.

Premios, salud y visibilidad: la influencia de Spencer fuera de la pantalla

Además, la actriz reflexionó sobre su posición como figura de referencia en Hollywood: “He descubierto el valor de la nominación. Cuando gané mi primer Óscar, entendí que llegar a la final equivale a haber triunfado. Es como el Super Bowl: si llegaste, ya eres digno de reconocimiento”.

Octavia Spencer impulsa campañas de salud junto a Sofia Vergara, promoviendo la detección temprana de enfermedades renales en el marco del Super Bowl (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su involucramiento social trascendió la actuación. “Padezco hipertensión y diabetes tipo dos, igual que muchos en mi comunidad”, explicó en relación con la campaña Detecta la señal de alerta, que protagonizó junto a Sofia Vergara durante el Super Bowl.

“Queremos educar e impulsar la realización de un sencillo análisis de orina que puede detectar riesgos renales. La salud es fundamental”, afirmó.

Spencer expresó su entusiasmo por haber filmado con Vergara el anuncio para la campaña, emitido en el tercer cuarto del partido: “Nunca me sentí como James Bond hasta ese rodaje. Sofía estará en el estadio; yo prefiero disfrutar el partido desde casa, gritar con amigos y vivir cada jugada”.

