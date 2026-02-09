Celebridades reaccionan al show de Bad Bunny que celebró a la comunidad latina en el Super Bowl

Bad Bunny impacta en el Super Bowl 2026 con un show que despierta elogios y críticas en redes sociales (Europa Press)

La presentación de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl 2026 superó expectativas y provocó una oleada de reacciones en redes sociales, desde celebraciones efusivas hasta críticas intensas.

Al finalizar su espectáculo de 13 minutos, el artista puertorriqueño pronunció dos frases que sintetizaron el mensaje central de la noche: “Lo único más poderoso que el odio es el amor” y “Juntos, somos América”.

Estas palabras, transmitidas ante millones de televidentes, cerraron una puesta en escena que reunió a figuras como Lady Gaga y Ricky Martin, seguida con atención dentro y fuera de Estados Unidos.

La avalancha de comentarios de celebridades no tardó en inundar las plataformas digitales.

Kerry Washington celebró la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 como una muestra del poder del amor en el escenario internacional (Threads/@kerrywashington)

Kerry Washington, actriz reconocida por la serie Scandal, recurrió a Threads para compartir su entusiasmo, calificando la actuación como “la máxima expresión del amor”.

Washington retomó la reflexión de Bad Bunny sobre el poder del sentimiento positivo frente al odio y reforzó el carácter inclusivo y esperanzador del mensaje.

La cantante Camila Cabello se sumó a las muestras de apoyo desde Instagram, donde publicó un extracto del show junto a un mensaje en español: “¡Que viva nuestra hermosa cultura latina! Felicitaciones, Benito”.

Camila Cabello expresó su orgullo latino tras el espectáculo de Bad Bunny, destacando la importancia de la representación cultural en el evento deportivo (Instagram/@camila_cabello)

Entre los mensajes de respaldo institucional, el gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció públicamente al músico con la frase: “Estados Unidos, hermoso. GRACIAS, BAD BUNNY”.

Por su parte, el exjugador de fútbol americano JJ Watt compartió su impresión sobre el evento al admitir que no comprendió la letra de las canciones, pero enfatizó: “Fue una vibra”.

En la previa del Super Bowl, la cantante Jennifer Lopez, quien encabezó el espectáculo de medio tiempo en ediciones anteriores, envió muestras de cariño y respaldo a Bad Bunny a través de X (antes Twitter).

Jennifer Lopez envió un mensaje de apoyo y cariño a Bad Bunny antes del Super Bowl, reconociendo la conexión entre artistas latinos en escenarios globales (Instagram/@jlo)

“Benito, te envío todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo”, expresó desde su perfil oficial. “Estoy aquí contigo de la misma forma en que tú estuviste conmigo. Orgullosa de ser boricua. ¡Dale fuerte, Benito!”.

En esa misma línea, el mundo del entretenimiento también envió felicitaciones. El actor Adam Sandler, quien compartió elenco con Bad Bunny en la próxima película Happy Gilmore 2, elogió el show en declaraciones a Entertainment Tonight.

El actor lo describió como “increíble” y agregó: “Fue suelto, alegre, hizo feliz a todo el mundo. Lo amé y felicidades al Bunny. Es una gran persona”.

Jennifer Lopez envió un mensaje de apoyo y cariño a Bad Bunny antes del Super Bowl, reconociendo la conexión entre artistas latinos en escenarios globales (Instagram/@jimmyfallon)

El humorista Jimmy Fallon imitó el estilo característico del cantante y publicó una foto alusiva a su álbum ganador del Grammy, luciendo una pava, sombrero puertorriqueño elaborado con hojas de palma del “yarey”.

Por otro lado, el personaje infantil Elmo sorprendió a sus seguidores al escribir: “Ese Bunny fue INCREíBLE. ¡Elmo piensa que debería llamarse Good Bunny!”.

Elmo sorprendió a sus seguidores al elogiar con humor la presentación de Bad Bunny en el entretiempo, celebrando la energía del artista (X/@elmo)

No obstante, la presentación también recibió cuestionamientos. El expresidente Donald Trump se manifestó en Truth Social calificando el show como “absolutamente terrible” y “repugnante”.

Trump objetó el uso del español y criticó las coreografías, señalando que no eran apropiadas para menores que seguían la transmisión.

El influencer Jake Paul también expresó su desacuerdo, instando a sus seguidores a apagar la televisión durante la actuación y sugiriendo que la participación del artista correspondía a “un ciudadano americano falso que odia públicamente a Estados Unidos”.

En contraste, su hermano Logan Paul tomó distancia de esa postura y defendió la presencia puertorriqueña en el evento.

Los hermanos Paul protagonizaron una polémica en redes tras la actuación de Bad Bunny, mostrando posturas opuestas sobre la presencia del puertorriqueño en el Super Bowl (REUTERS/Marco Bello)

“Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegro de que hayan tenido la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla”, afirmó el creador de contenido.

La respuesta de la comunidad musical incluyó un comentario de la cantante Kacey Musgraves, quien, en alusión a un show alternativo encabezado por Kid Rock, escribió: “Eso me hizo sentir más orgullosa de ser estadounidense que cualquier cosa que Kid Rock haya hecho”.

La actuación de Bad Bunny se distinguió tanto por el despliegue musical como por la colaboración con artistas internacionales.