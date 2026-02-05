Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

El Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots y Seattle Seahawks el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. (Kirby Lee-Imagn Images)

El Super Bowl LX reunirá a los New England Patriots y los Seattle Seahawks el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una jornada que se proyecta como una de las transmisiones deportivas de mayor alcance del año en Estados Unidos, según reportó ABC News. El encuentro definirá al campeón de la National Football League (NFL) y moviliza tanto a la industria televisiva como a los sectores del entretenimiento, la logística y la seguridad en el país.

De acuerdo con información confirmada por la NFL, NBC será la cadena encargada de la transmisión principal del partido en todo el territorio estadounidense, con alternativas de streaming disponibles en Peacock y en la aplicación NFL+ para dispositivos móviles. Las audiencias hispanohablantes podrán seguir el evento a través de Telemundo, detalló Parade. El inicio del juego está previsto para las 18:30 (hora del Este) y 15:30 (hora del Pacífico), lo que asegura cobertura en los principales husos horarios del país.

El Super Bowl es considerado el evento deportivo más visto en Estados Unidos. La edición anterior alcanzó una audiencia superior a los 115 millones de televidentes, según datos de la NFL difundidos por CBSSports.com. Además del partido, el evento incluye espectáculos musicales y una serie de actividades paralelas que influyen en la economía local de la Bahía de San Francisco y en los patrones de consumo de los espectadores.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en Estados Unidos?

La transmisión oficial del Super Bowl LX estará a cargo de NBC, que ofrecerá la señal para todo el país, precisó la cadena en su calendario de eventos. Los usuarios de plataformas digitales tendrán acceso al partido por medio de Peacock, mientras que la aplicación NFL+ brindará la cobertura en dispositivos móviles para quienes cuenten con suscripción, según lo indicado por CBSSports.com. La señal en español será provista por Telemundo, una opción que amplía el alcance del evento hacia las comunidades hispanohablantes, de acuerdo con Parade.

Para garantizar la mayor cobertura posible, la organización ha implementado un esquema multiplataforma que responde al crecimiento del consumo digital. Según la NFL, el tráfico en plataformas digitales vinculadas al Super Bowl aumentó un 12% entre 2024 y 2025, tendencia que se espera continúe durante la edición de 2026.

La transmisión en vivo del Super Bowl 2026 estará a cargo de NBC para público angloparlante y de Telemundo para audiencias hispanohablantes en Estados Unidos. (Kirby Lee-Imagn Images)

¿Quién se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

El espectáculo de medio tiempo tendrá como figura central a Bad Bunny, el artista puertorriqueño que encabezará la presentación patrocinada por Apple Music, reportó ABC News. La selección del cantante responde a la estrategia de la NFL de captar públicos diversos y reforzar la proyección internacional del evento.

La programación musical incluye además la interpretación del himno nacional a cargo de Charlie Puth, y una actuación especial de Green Day durante la ceremonia de apertura, según confirmó la NFL en declaraciones recogidas por Parade. Estas presentaciones se suman a la tradición de espectáculos musicales que han caracterizado al Super Bowl en las últimas décadas y contribuyen a mantener el interés más allá del ámbito deportivo.

¿Qué equipos juegan y cuál es el contexto de la final?

El Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots (AFC) y los Seattle Seahawks (NFC). Ambos equipos llegan a la final tras imponerse en sus respectivas conferencias. El enfrentamiento constituye un reencuentro entre dos franquicias que disputaron el Super Bowl XLIX en 2015, recordó CBSSports.com. La demanda de entradas para este partido se mantiene alta y suele superar la capacidad del estadio, según datos de la NFL.

La NFL confirmó que los Patriots jugarán con uniforme blanco, mientras que los Seahawks utilizarán azul marino, en línea con la tendencia de atuendos monocromáticos utilizada en recientes finales.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX, acompañado de la interpretación del himno nacional por Charlie Puth y participación de Green Day. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

¿Cuáles son los horarios y actividades previas al partido?

El inicio del partido está programado para las 18:30 (hora del Este, UTC-5) y 15:30 (hora del Pacífico, UTC-8), de acuerdo con el cronograma oficial de la NFL. Las actividades previas incluirán la Super Bowl Experience, un evento interactivo que tendrá lugar del 3 al 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, detalló CBSSports.com. Esta feria ofrece a los aficionados la oportunidad de participar en actividades recreativas, conocer a exjugadores y acceder a exhibiciones temáticas relacionadas con la liga.

Como parte de la ceremonia inaugural, se realizará un sobrevuelo conjunto de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de las Fuerzas Armadas, informó la organización del evento.

¿Cómo será la publicidad durante el Super Bowl 2026?

La edición LX del Super Bowl mantiene su posición como uno de los espacios más codiciados para la industria publicitaria. Parade reportó que NBC estableció el precio de 7 millones de dólares por cada 30 segundos de publicidad durante la transmisión, cifra que refleja la competencia por la exposición en el evento. El partido coincide con otras coberturas de alto impacto, como los Juegos Olímpicos de Invierno y el NBA All-Star Game, lo que incrementa el interés de los anunciantes.

De acuerdo con estimaciones de la NFL, la inversión total en publicidad vinculada al Super Bowl podría superar los 500 millones de dólares, considerando tanto los anuncios televisivos como las campañas digitales y en redes sociales.

La Super Bowl Experience ofrecerá a los aficionados actividades interactivas y exhibiciones temáticas del 3 al 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco. (Joe Nicholson-USA TODAY Sports)

¿Qué medidas de seguridad y logística se aplicarán?

El desarrollo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium implica la coordinación de un amplio dispositivo de seguridad y logística, en colaboración con autoridades locales, estatales y federales. ABC News adelantó que el despliegue incluye controles de acceso, utilización de tecnología para revisión rápida y restricciones en la entrada de objetos no autorizados.

La NFL aseguró que se mantendrán los protocolos implementados en ediciones anteriores, en coordinación con agencias gubernamentales, para proteger la integridad de los asistentes y participantes. La zona de Santa Clara y los alrededores del estadio contarán con operativos adicionales de vigilancia y monitoreo.

¿Cuál será el impacto en el transporte y el turismo en la Bahía de San Francisco?

La realización del Super Bowl LX prevé un incremento en la demanda de alojamiento y servicios de transporte en la región de Santa Clara y la Bahía de San Francisco, según datos de CBSSports.com. La organización estima la llegada de más de 150.000 visitantes vinculados a actividades oficiales o eventos paralelos al partido.

Autoridades locales, en coordinación con la NFL, anunciaron la habilitación de rutas especiales de transporte público y refuerzos en la movilidad urbana, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar congestiones en las proximidades del estadio.

La demanda de entradas para el Super Bowl LX supera la capacidad del estadio, reflejando el alto interés por el evento deportivo más visto de Estados Unidos. (Kirby Lee-Imagn Images)

¿Cómo afecta esto a los aficionados y qué se puede esperar?

La audiencia podrá seguir el Super Bowl LX a través de televisión abierta, plataformas de streaming y aplicaciones móviles, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país. La NFL reiteró su apuesta por la innovación tecnológica y la mejora en la experiencia del usuario, por medio de herramientas interactivas y cobertura en tiempo real.

Para los aficionados, el evento representa una oportunidad de presenciar uno de los encuentros más relevantes del calendario deportivo y de acceder a espectáculos musicales y actividades complementarias, según la organización.