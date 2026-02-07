Entretenimiento

El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

Los rumores de la relación comenzaron en el verano de 2025, pero fue su complicidad en público y el apoyo familiar lo que consolidó el nuevo romance favorito de la industria

Guardar
Los comentarios de los usuarios
Los comentarios de los usuarios destacaban la sencillez y complicidad de la pareja, en contraste con la atención que suelen rodear a figuras de alto perfil

Harry Styles y Zoë Kravitz, dos figuras consolidadas de la música y el cine, sorprendieron al público internacional al iniciar una relación amorosa que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Los primeros rumores comenzaron en el verano de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en distintas ciudades como Roma, Londres y Nueva York. Con trayectorias mediáticas y antecedentes de relaciones con celebridades, su historia no tardó en acaparar titulares, según detalló Glamour México.

La confirmación pública de la relación se produjo en agosto de 2025, cuando una fan difundió un video en el que se les ve tomados del brazo en las calles de Roma. Esa misma semana, asistieron juntos al estreno de la película Caught Stealing en Londres.

Harry Styles cantante, compositor y
Harry Styles cantante, compositor y actor británico que alcanzó la fama como integrante de la banda One Direction

Más tarde, fueron vistos en una cita en un restaurante de la ciudad. Testigos citados por Glamour México describieron la escena: la pareja compartía besos y se mantenía relajada ante la presencia de curiosos, lo que alimentó los rumores sobre el inicio de este romance.

Poco después, Kravitz viajó nuevamente a Roma para reencontrarse con Styles, demostrando que la relación iba más allá de una sola cita.

Fuentes próximas a la pareja explicaron que, si bien ambos mantenían una postura discreta, había química y compatibilidad entre “personas muy parecidas y de espíritu libre”. Un insider citado por Glamour México afirmó: “Es muy fácil enamorarse de Zoë”, dejando entrever la intensidad de la conexión entre la pareja.

Según Glamour México, tanto Styles como Kravitz optaban por vestimenta similar —jeans y camisetas negras— y paseos de la mano por Nueva York y Brooklyn.

Zoë Kravitz actriz, directora y
Zoë Kravitz actriz, directora y modelo estadounidense. Hija del reconocido cantante Lenny Kravitz

En uno de esos encuentros, Kravitz acomodó el brazo del cantante sobre su hombro, gesto que llamó la atención de los observadores y evidenció la naturalidad con la que vivían su vínculo.

El entorno de ambos confirmó que la relación alcanzó mayor profundidad al incluir a la familia. Styles fue visto compartiendo un almuerzo en Nueva York con Lenny Kravitz, padre de la actriz.

Posteriormente, la pareja celebró las fiestas de diciembre en Cheshire, Inglaterra, junto a la familia del cantante. Fuentes consultadas por Glamour México destacaron el apoyo de Lenny, quien consideró que “realmente se hacen felices el uno al otro” y calificó la relación como “fácil de llevar”.

La dinámica entre Styles y Kravitz ha sido comparada con sus relaciones anteriores. Allegados señalaron que, aunque ella suele resguardar su independencia y cierto misterio, con Styles “está operando de manera diferente”.

Lenny Kravitz, reconocido cantante y
Lenny Kravitz, reconocido cantante y padre de Zoe

Las referencias anteriores incluyen nombres como Kendall Jenner, Olivia Wilde y Camila Cabello en el caso de Styles, así como Karl Glusman y Channing Tatum en la historia sentimental de Kravitz.

La presencia pública de la pareja tuvo eco inmediato en redes sociales, donde se compartieron fotos de sus salidas en Los Ángeles. Los comentarios de los usuarios destacaban la sencillez y complicidad de la pareja, en contraste con la atención que suelen rodear a figuras de alto perfil.

Fuentes cercanas al círculo de Kravitz indicaron que la actriz considera a Styles una persona fundamental en su vida y que esta relación resalta por su autenticidad frente a etapas previas, marcando un giro en la historia del romance de ambos.

Temas Relacionados

Harry StylesRomaZoë KravitzLenny KravitzRelación Amorosa PúblicaCultura PopAmorParejaNewsroom BUE

Últimas Noticias

“The Last Of Us 3″: este actor reemplazará a Danny Ramirez como Manny en la nueva temporada

Tras la salida de Ramirez por conflictos de agenda, la serie de HBO suma a un actor dominicano al elenco

“The Last Of Us 3″:

Exintegrantes de CNCO sorprenden con el estreno de un sencillo en conjunto

Erick Brian Colón y Christopher Vélez se reencuentran en “Bajo cero” para una nueva aventura musical que mezcla nostalgia, madurez y autenticidad

Exintegrantes de CNCO sorprenden con

El llamativo atuendo de Travis Kelce en la gala NFL Honors generó una ola de reacciones en redes sociales

El original look del deportista acaparó los focos de la premiación, mientras su futuro con los Chiefs sigue generando especulación entre aficionados y prensa

El llamativo atuendo de Travis

Cierran el caso contra Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, por solicitud de prostitución

El actor evitó juicio y antecedentes penales tras cumplir con los requisitos legales establecidos por la fiscalía para este tipo de infracciones

Cierran el caso contra Daniel

Halle Berry confirmó que no será Tormenta en “Vengadores: Doomsday”, pero no cerró la puerta a su regreso

La protagonista de los X-Men aclaró que su personaje no aparecerá en la próxima entrega de los Vengadores, aunque dejó abierta la posibilidad de volver al universo Marvel en proyectos futuros si las circunstancias lo permiten

Halle Berry confirmó que no
DEPORTES
La formación de Boca Juniors

La formación de Boca Juniors para visitar a Vélez, con la vuelta de Miguel Merentiel y ocho bajas

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil

El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

TELESHOW
Carmen Barbieri a corazón abierto

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos registra 733 casos

Estados Unidos registra 733 casos de sarampión en 2026 y alerta por la caída en la vacunación infantil

La Caravana del Zorro reúne a más de 80 mil motociclistas en peregrinación a Esquipulas, Guatemala

Siria y Arabia Saudita afianzan la cooperación bilateral: crearán una aerolínea conjunta y desarrollarán las telecomunicaciones

El día que la moral destruyó el arte: la historia de la hoguera de las vanidades

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno