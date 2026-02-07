El vínculo entre Harry Styles y Zoë Kravitz cambia las reglas del amor mediático

Los comentarios de los usuarios destacaban la sencillez y complicidad de la pareja, en contraste con la atención que suelen rodear a figuras de alto perfil

Harry Styles y Zoë Kravitz, dos figuras consolidadas de la música y el cine, sorprendieron al público internacional al iniciar una relación amorosa que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Los primeros rumores comenzaron en el verano de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en distintas ciudades como Roma, Londres y Nueva York. Con trayectorias mediáticas y antecedentes de relaciones con celebridades, su historia no tardó en acaparar titulares, según detalló Glamour México.

La confirmación pública de la relación se produjo en agosto de 2025, cuando una fan difundió un video en el que se les ve tomados del brazo en las calles de Roma. Esa misma semana, asistieron juntos al estreno de la película Caught Stealing en Londres.

Harry Styles cantante, compositor y actor británico que alcanzó la fama como integrante de la banda One Direction

Más tarde, fueron vistos en una cita en un restaurante de la ciudad. Testigos citados por Glamour México describieron la escena: la pareja compartía besos y se mantenía relajada ante la presencia de curiosos, lo que alimentó los rumores sobre el inicio de este romance.

Poco después, Kravitz viajó nuevamente a Roma para reencontrarse con Styles, demostrando que la relación iba más allá de una sola cita.

Fuentes próximas a la pareja explicaron que, si bien ambos mantenían una postura discreta, había química y compatibilidad entre “personas muy parecidas y de espíritu libre”. Un insider citado por Glamour México afirmó: “Es muy fácil enamorarse de Zoë”, dejando entrever la intensidad de la conexión entre la pareja.

Según Glamour México, tanto Styles como Kravitz optaban por vestimenta similar —jeans y camisetas negras— y paseos de la mano por Nueva York y Brooklyn.

Zoë Kravitz actriz, directora y modelo estadounidense. Hija del reconocido cantante Lenny Kravitz

En uno de esos encuentros, Kravitz acomodó el brazo del cantante sobre su hombro, gesto que llamó la atención de los observadores y evidenció la naturalidad con la que vivían su vínculo.

El entorno de ambos confirmó que la relación alcanzó mayor profundidad al incluir a la familia. Styles fue visto compartiendo un almuerzo en Nueva York con Lenny Kravitz, padre de la actriz.

Posteriormente, la pareja celebró las fiestas de diciembre en Cheshire, Inglaterra, junto a la familia del cantante. Fuentes consultadas por Glamour México destacaron el apoyo de Lenny, quien consideró que “realmente se hacen felices el uno al otro” y calificó la relación como “fácil de llevar”.

La dinámica entre Styles y Kravitz ha sido comparada con sus relaciones anteriores. Allegados señalaron que, aunque ella suele resguardar su independencia y cierto misterio, con Styles “está operando de manera diferente”.

Lenny Kravitz, reconocido cantante y padre de Zoe

Las referencias anteriores incluyen nombres como Kendall Jenner, Olivia Wilde y Camila Cabello en el caso de Styles, así como Karl Glusman y Channing Tatum en la historia sentimental de Kravitz.

La presencia pública de la pareja tuvo eco inmediato en redes sociales, donde se compartieron fotos de sus salidas en Los Ángeles. Los comentarios de los usuarios destacaban la sencillez y complicidad de la pareja, en contraste con la atención que suelen rodear a figuras de alto perfil.

Fuentes cercanas al círculo de Kravitz indicaron que la actriz considera a Styles una persona fundamental en su vida y que esta relación resalta por su autenticidad frente a etapas previas, marcando un giro en la historia del romance de ambos.