Cierran el caso contra Daniel Stern, actor de “Mi pobre angelito”, por solicitud de prostitución

El caso se originó tras un operativo policial encubierto en Camarillo en diciembre de 2025. (Composición fotográfica)

El proceso judicial contra Daniel Stern (68), quien encarnó al ladrón Marv en la saga Mi pobre angelito (Home Alone), culminó esta semana con la desestimación del cargo de solicitud de prostitución. La decisión fue confirmada por los registros judiciales de Ventura County, California.

El incidente que derivó en la imputación inicial ocurrió el 10 de diciembre de 2025, tras un operativo policial encubierto en un hotel de Camarillo, según reportó TMZ.

Stern fue acusado formalmente en enero de 2026 de “participar o acordar participar en prostitución”, un delito menor que podía implicar hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 1.000 dólares si era hallado culpable.

Sin embargo, la situación nunca escaló a una detención. Stern solo recibió una citación en el lugar, y el proceso judicial avanzó sin necesidad de arresto.

El caso fue desestimado con perjuicio, cerrando cualquier posibilidad de reapertura judicial (@realdanielstern)

Tras conocerse la desestimación final de los cargos, la fiscalía de Ventura County explicó a Deadline que la respuesta de Stern fue la esperada para estos casos: “El acusado hizo lo que debía. Completó su clase educativa y logró la anulación del caso. Esta es nuestra resolución estándar para infracciones de prostitución cometidas por primera vez”.

La defensa del actor, a través de su abogada Blair Berk, celebró la decisión judicial: “El caso fue anulado con prejuicio, como debió ser desde el principio, y estamos muy satisfechos”, declaró Berk al California Post.

Vale recordar que la polémica tuvo consecuencias inmediatas en la carrera profesional de Stern. El actor de Mi pobre angelito había sido elegido como uno de los protagonistas de la comedia Do You Want Kids?, un nuevo piloto de ABC protagonizado por Rachel Bloom y Rory Scovel. En la trama, Stern iba a interpretar al patriarca Freddy, pieza central de la familia Zilbalodis.

La acusación y la exposición mediática forzaron a la producción a reemplazar al actor poco después de que se hiciera pública la imputación.

Stern mantiene un bajo perfil público pese a la vigencia mundial de “Mi pobre angelito” (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

Esta salida repentina representó un revés para Stern, quien recientemente había retomado papeles de relevancia en televisión, con apariciones en series como For All Mankind y Shrill.

Su estilo de vida fuera de Hollywood

Durante los últimos años, el actor se había dedicado principalmente a la escultura y la vida rural. En una entrevista reciente con PEOPLE, Stern contó que prefería la tranquilidad de su granja en Ventura County, donde cuida ganado y cítricos junto a su esposa. “No salgo de mi granja”, confesó entre risas, al explicar por qué no participará en los eventos por el 35º aniversario de Home Alone.

“No es por desaire a la película. Es solo que soy más bien hogareño”, explicó en la entrevista.

El vínculo con el clásico navideño, sin embargo, se mantiene de forma creativa. En diciembre, Stern trabajaba en una escultura inspirada en una de sus escenas más recordadas junto a una araña, por encargo de los actuales propietarios de la casa donde se filmó la película original.

El artista y su esposa cultivan cítricos y cuidan ganado en Ventura County (Instagram)

En esa ocasión, Stern además reflexionó sobre la vigencia del filme y el cariño del público: “Me encanta saber que todos la adoran, pero cuando la gente viene y me lo dice puede ser abrumador”, admitió. Sobre el rodaje, recordó el impacto del guion de John Hughes: “Era el guion más gracioso que he leído. Me moría de risa leyéndolo. Era tan divertido, pero también tenía mucho corazón”.