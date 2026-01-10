Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, fue citado por la policía en un presunto caso de prostitución

La policía confirmó que el intérprete no fue detenido y que el caso se tramitó mediante una citación formal. (Créditos: Instagram/realdanielstern)

Daniel Stern, actor estadounidense que encarnó a Marv Merchants en la exitosa comedia navideña Mi pobre angelito (Home Alone, 1990), fue citado por la policía en California en relación con un presunto caso de solicitud de prostitución.

La información fue reportada inicialmente por el portal TMZ el viernes 9 de enero. De acuerdo con el tabloide, Stern fue abordado por agentes del orden el pasado 10 de diciembre de 2025 en un hotel ubicado en la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura, California.

Según fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, el actor habría sido notificado por una presunta solicitud de servicios sexuales, motivo por el cual se le extendió una citación formal.

La policía le dijo a TMZ que el actor no fue arrestado ni fichado, por lo que no existe registro fotográfico de su presencia en la comisaría. Solo se le habría emitido su ticket para presentarse próximamente ante un juez.

Stern fue abordado por la policía en un hotel de California en un presunto caso de solicitud de prostitución (Captura: 20th Century Studios)

Este procedimiento se debería a que la solicitud de prostitución en el estado de California está tipificada como un delito menor, explicó el New York Post. En caso de una eventual condena, la legislación contempla penas que pueden incluir hasta seis meses de cárcel o una multa máxima de 1.000 dólares, aunque las sanciones finales dependen de diversos factores, como antecedentes previos y las circunstancias específicas del caso.

El medio se contactó con los representantes del actor para solicitar su versión; sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido declaraciones oficiales por parte de Stern.

En diciembre, Daniel Stern había concedido entrevistas a PEOPLE para hablar sobre el impacto de Mi pobre angelito y su trabajo en la emblemática casa donde se hicieron tomas exteriores para la película.

El actor explicó que los dueños de la residencia ubicada en Winnetka, un suburbio de Chicago, lo llamaron para encargarle una pieza decorativa inspirada en su personaje.

Stern, de 68 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre la citación policial hasta el momento (@realdanielstern)

“Soy escultor, entonces me preguntaron si podía hacer una pieza para la casa. Así que estoy preparando una escultura de mí y la tarántula”, relató. “Es bastante loco y estará en la casa de la película, así que esa araña, sea cual sea su nombre, será inmortalizada en bronce”.

El actor describió la obra como su primer autorretrato escultórico, señalando además que el proyecto busca rendir homenaje a una de las secuencias más icónicas del filme.

Asimismo, el nombre de Daniel Stern ya había aparecido en los titulares meses antes, cuando en octubre de 2025 fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica.

Según informó TMZ, el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura acudió el 7 de octubre a una residencia en Somis, California, donde una persona fue evaluada y trasladada a un hospital cercano.

Daniel Stern se ha dedicado en los últimos años a la escultura y a proyectos artísticos fuera de Hollywood (Instagram)

Posteriormente se confirmó que se trataba del actor, quien fue dado de alta y se encontraba “bien”, de acuerdo con declaraciones de su representante. No hubo más actualizaciones sobre aquel percance de salud.

En los últimos años, Stern ha hablado con franqueza sobre su decisión de alejarse de la industria cinematográfica para llevar una vida más tranquila. Actualmente vive en un rancho en California, y ha priorizado su trabajo como escultor, además de su vida familiar junto a su esposa y sus hijos. En entrevistas previas, Stern explicó que el éxito de sus películas previas sostiene su estilo de vida frugal, y eso bastó para tomar distancia de Hollywood. Su propósito era “desconectarse” de la atención constante en la industria.