El secreto mejor guardado de Hogwarts: así es la batalla secreta por quedarse con el legado de Voldemort

La serie de Harry Potter en desarrollo para HBO Max despierta gran expectativa entre los fanáticos y el sector audiovisual

La expectativa aumenta ante la nueva serie de Harry Potter que HBO prepara para la plataforma Max. El relevo en el papel de Lord Voldemort es ahora el epicentro de las especulaciones, tanto entre fanáticos como en el sector audiovisual internacional.

El proyecto, según recoge Fotogramas, tendrá un debut previsto para 2027 y contará con un elenco completamente renovado. Aunque se han confirmado ya a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout en el rol de Ron Weasley, el nombre del próximo Voldemort sigue sin anunciarse.

El proyecto contará con un elenco completamente renovado, marcando un cambio respecto a las películas originales de Harry Potter (HBO Max)

El suspenso en torno a esta figura clave mantiene activo el debate sobre el perfil idóneo para el antagonista principal, hasta ahora interpretado por Ralph Fiennes.

El reparto adulto también incluirá a Paapa Essiedu (Severus Snape), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid) y Warwick Davis como el profesor Flitwick. Sin embargo, la producción aún no designa oficialmente al nuevo actor que asumirá el desafío de encarnar al mago oscuro.

Ralph Fiennes interpretó hasta ahora al principal antagonista de la historia, considerado uno de los villanos más icónicos del cine

Cillian Murphy, favorito de los fans

Entre los posibles candidatos que lideran las apuestas, destaca Cillian Murphy como principal favorito gracias al respaldo de Ralph Fiennes.

En una reciente entrevista citada por Fotogramas a través de Variety, Fiennes manifestó: “Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Es una muy buena elección”. Este aval explícito ha impulsado los rumores sobre la elección del actor irlandés, aunque Murphy ha aclarado públicamente que no ha recibido información ni confirmación acerca del papel.

Cillian Murphy emerge como favorito entre los candidatos gracias al respaldo de Ralph Fiennes, según Variety y Fotogramas (REUTERS/Isabel Infantes)

El recorrido artístico de Murphy, que va de la sensibilidad en Desayuno en Plutón hasta la fuerza contenida de Peaky Blinders, es considerado ideal para un Voldemort más psicológico y sofisticado. Su capacidad para transitar entre la vulnerabilidad y el terror contenido alimenta la idea de una nueva interpretación con mayores matices dramáticos.

Tom Hiddleston, equilibrio entre elegancia y amenaza

La figura de Tom Hiddleston también cobra fuerza entre los rumores difundidos por Fotogramas. Se especula que el actor británico habría mantenido conversaciones iniciales respecto al papel, aunque no existe confirmación oficial por parte del estudio.

Tom Hiddleston suena con fuerza entre los actores considerados para el nuevo proyecto, según informa Fotogramas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Reconocido globalmente por su representación de Loki en el universo Marvel, Hiddleston ha demostrado un dominio sobresaliente de personajes complejos y carismáticos.

Su participación en títulos como High-Rise y la adaptación teatral de Coriolanus amplía el abanico de posibilidades, perfilándolo como una opción capaz de dotar al villano de una dimensión estratégica y elegante. Esta característica diferenciaría su versión de Voldemort de encarnaciones previas en la saga.

Alexander Skarsgård, una opción internacional

Entre las alternativas sugeridas destaca la de Alexander Skarsgård, quien aportaría a la franquicia una perspectiva internacional poco común hasta la fecha.

La elección de Alexander Skarsgård como candidato a Voldemort aporta una perspectiva internacional a la franquicia Harry Potter (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El actor sueco figura entre los favoritos de los seguidores y analistas, según indica Fotogramas. Su presencia física, combinada con un magnetismo notable y la frialdad que traslada a sus papeles en Succession y Big Little Lies, sugiere una visión de Voldemort silenciosa y amenazante.

Skarsgård se ha movido con soltura tanto en el cine de autor como en superproducciones, lo que respalda su capacidad para reinventar al antagonista con una postura contenida y poderosa. El debate sobre una posible variante no británica para el papel sigue abierto, pero la opción del actor sueco se mantiene vigente entre las posibilidades actuales.

Matthew Macfadyen, de la voz al rostro

El nombre de Matthew Macfadyen ha tomado protagonismo tras su destacada labor prestando la voz a Voldemort en los audiolibros en inglés de Harry Potter. Este hecho, recogido por Fotogramas, ha impulsado las expectativas sobre su posible salto a la serie, aunque hasta el momento su perfil figuraba menos entre los favoritos.

Matthew Macfadyen se posiciona como relevante tras prestar su voz a Voldemort en los audiolibros en inglés de Harry Potter (REUTERS/Caitlin Ochs)

Macfadyen ha sido ampliamente reconocido por su interpretación de Tom Wambsgans en Succession, personaje imagen de ambición y complejidad moral.

Su habilidad para proyectar villanos perturbadores desde la sobriedad le permitiría aportar al mago oscuro un enfoque menos monstruoso en lo físico, centrado en la psicología y la ética.

Matt Smith, el giro imprevisible

Por último, Matt Smith representa una opción imprevisible y sugerente para el rol de Voldemort. Su historial abarca desde figuras excéntricas hasta personajes sombríos, como demuestra su trabajo en La Casa del Dragón, Última noche en el Soho y Morbius. Estas experiencias han consolidado su reputación como intérprete de personajes capaces de dejar una marca inquietante.

Matt Smith se perfila como una opción imprevisible y sugerente para interpretar al villano Voldemort en la nueva adaptación (REUTERS/Stephani Spindel)

No obstante, de acuerdo a declaraciones recogidas por Fotogramas, Smith ha negado recientemente cualquier implicación en el proyecto. Aunque su desmentido y la falta de confirmación oficial dejan abiertas las especulaciones, su perfil sigue siendo analizado entre los escenarios posibles mientras la selección del reparto permanece activa.

Más nombres a la lista

Otros nombres se han sumado a las listas de posibles candidatos gracias al interés de los fanáticos, entre ellos Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Cynthia Erivo, Paul Bettany, Andrew Scott y Mads Mikkelsen. Al cierre de esta edición y según lo informado por Fotogramas, no existe confirmación oficial de movimientos para el papel, cuyo futuro sigue siendo incierto.

El desafío de suceder a Ralph Fiennes exige mucho más que talento: implica la responsabilidad de reinventar un icono ante la industria y millones de seguidores atentos al próximo capítulo del universo mágico.