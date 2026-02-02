El día que Pedro Pascal sorprendió a Matt Damon con una actuación de diez segundos: “Es jodidamente bueno, más tarde descubrí quién era”

El breve papel de Pedro Pascal en “The Adjustment Bureau” sorprendió a Matt Damon y Emily Blunt por su autenticidad

Un encuentro fugaz en el set de una gran producción puede marcar la memoria de quienes ya tienen una carrera consolidada. Así sucedió cuando Matt Damon, durante la filmación de The Adjustment Bureau en 2011, coincidió por primera vez con Pedro Pascal.

En ese momento, el actor chileno apenas era conocido en la industria, pero su breve aparición frente a la cámara dejó una huella que Damon y su coprotagonista, Emily Blunt, no olvidaron.

El papel de Pascal en esa película era mínimo: interpretó a un maître con una intervención de apenas 10 segundos, un personaje secundario que ni siquiera llegó al corte final de la cinta. A pesar de la brevedad, su actuación captó la atención de los actores principales.

Damon, en una entrevista reciente en The Howard Stern Show, recordó con claridad ese instante. Tras ver a Pascal alejarse una vez terminada la escena, tanto él como Blunt quedaron sorprendidos por la naturalidad y fuerza que el joven actor transmitía en su pequeño papel.

Emily Blunt fue la primera en reaccionar, mirando a Damon y señalando: “Ese tipo es jodidamente bueno”. El propio Damon recordó su respuesta: “Sí, qué mierda. Ese tipo era realmente bueno”.

Incluso después de los años, esa impresión permaneció, y Damon contó: “Había algo increíblemente interesante, pero real y natural... Y años más tarde, descubrí que era Pedro Pascal”.

Matt Damon recordó años después la fuerza y naturalidad que transmitió Pedro Pascal en apenas 10 segundos de escena (Captura de video)

Ninguno de los dos sabía, en ese momento, quién era ese actor ni imaginaba que, años más tarde, ese recuerdo cobraría un nuevo sentido cuando Pedro Pascal comenzara a hacerse un nombre en Hollywood.

El impacto de ese encuentro fue tan marcado que Damon lo mantuvo presente durante años, incluso después de que el rostro de Pascal se hiciera cada vez más familiar en la industria. El actor de Good Will Hunting llegó a describir la interpretación de Pascal con palabras como “increíblemente interesante, pero real y natural”, una combinación que no siempre se encuentra en los papeles secundarios ni en las primeras oportunidades de un intérprete.

En aquellos años, la carrera de Pedro Pascal transitaba aún sus primeros pasos. Sus participaciones en películas y series eran esporádicas, con papeles secundarios en títulos como Sisters y I Am That Girl. La industria, todavía, no lo había posicionado en los grandes protagónicos ni lo había reconocido como una de las nuevas caras de la actuación internacional. Sin embargo, ese instante en The Adjustment Bureau fue apenas una muestra de lo que el futuro le tenía reservado.

El reencuentro entre Pedro Pascal y Matt Damon en “The Great Wall” marcó el ascenso del chileno-estadounidense como estrella internacional (Captura de video)

La trayectoria de Pascal se forjó con esfuerzo y perseverancia. Tras años de papeles menores y apariciones breves, su nombre comenzó a resonar con fuerza en Hollywood. El actor chileno-estadounidense fue ganando terreno hasta convertirse en protagonista de grandes producciones, demostrando que el talento es capaz de abrirse paso incluso desde los lugares más discretos del set. Su camino fue ascendente, consolidando una reputación como uno de los intérpretes más versátiles y buscados de la actualidad.

El tiempo volvió a reunir a Matt Damon y Pedro Pascal en un contexto completamente diferente: la superproducción The Great Wall, dirigida por Zhang Yimou. En esta ocasión, Pascal ya no era un secundario desconocido, sino que compartía cartel con Damon en un relato de aventuras y fantasía ambientado en la Gran Muralla China. Ambos dieron vida a dos mercenarios —el español Pero Tovar y el irlandés William Garin— que, tras ser capturados por las fuerzas imperiales, terminan luchando junto a los soldados chinos contra una amenaza alienígena.

El reencuentro en el set fue significativo para ambos actores. Para Pascal, volver a trabajar con Damon representó un paso importante en su carrera.

En ese sentido, el propio Pascal relató a Access Hollywood cómo fue ese momento: “Es uno de los mejores tipos que he conocido”, dijo sobre Damon. Mientras se preparaba para la filmación, sentado en la silla de maquillaje y caracterizándose con peluca y barba, Damon se acercó de manera cordial para saludarlo y presentarse; el gesto, aunque sencillo, impresionó a Pascal.

Pedro Pascal valoró la calidez y el compañerismo de Matt Damon durante la filmación de la superproducción dirigida por Zhang Yimou (Captura de video)

Durante la conversación, Damon le recordó a Pascal que había logrado hacerlo reír en el set años atrás, a pesar de que apenas tuvo dos frases en la película. “Me hiciste reír, me hiciste reír cuando me senté. Y me hiciste una broma cuando me sentaste, y bebí agua, y dijiste algo, y yo escupí...”, rememoró. Este tipo de anécdotas demuestran cómo un talento puede trascender el tamaño del rol y dejar una marca en quienes lo rodean, incluso en contextos donde apenas hay tiempo para el lucimiento.

La historia compartida entre Matt Damon y Pedro Pascal es testimonio de cómo los caminos en Hollywood pueden cruzarse de formas inesperadas y cómo el talento genuino se reconoce incluso en los momentos más fugaces.

De aquel maître sin nombre a coprotagonista de una superproducción internacional, el recorrido de Pascal resume la perseverancia y el carisma necesarios para sobresalir en una de las industrias más competitivas del mundo.