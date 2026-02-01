“La música me permitió soñar”: Mariah Carey habló del costo de la fama y del legado que la llevó a ser Persona del Año

Mariah Carey recibirá el reconocimiento MusiCares Persona del Año 2026 por su impacto en la música y la filantropía

Mariah Carey será homenajeada como MusiCares Persona del Año 2026, un reconocimiento que resalta tanto su influencia musical como su labor filantrópica. En entrevista exclusiva con Billboard, la artista subrayó el valor de la educación, la diversidad y el desarrollo personal para jóvenes en situación vulnerable.

El evento se celebrará el 30 de enero y pondrá en relieve la doble faceta de Carey como referente artístico y promotora de iniciativas sociales vinculadas a la música.

Trayectoria artística: récords y premios

La cantante, compositora y productora cuenta con casi cuatro décadas de carrera, 16 álbumes de estudio y 19 sencillos que alcanzaron el primer puesto en el Billboard Hot 100. Recibió cinco premios Grammy y está considerada una de las artistas más influyentes del pop.

El evento MusiCares destacará la trayectoria artística y el compromiso social de Mariah Carey con los jóvenes vulnerables

Entre sus galardones recientes figuran el Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards, el Ultimate Icon Award en los BET Awards y el Icon Award en los iHeartRadio Music Awards de 2025. Este año, su tema All I Want for Christmas Is You logró su vigésima semana en la cima del Hot 100.

Filantropía: Camp Mariah y proyectos sociales

La labor social de Carey destaca por iniciativas como Camp Mariah, lanzada en 1994 junto a la Fresh Air Fund, dirigida por Lisa Gitelson. Este programa, enfocado en jóvenes de comunidades vulnerables en Nueva York, brinda experiencias de desarrollo personal y orientación profesional.

En ese sentido, Carey realizó un aporte inicial de USD 1 millón y mantiene su apoyo logístico y económico, además de involucrarse activamente.

Además, Carey colaboró en campañas solidarias tras desastres naturales y respaldó organizaciones como la Make-A-Wish Foundation. Su trabajo social abarca derechos humanos, educación, salud y diversidad.

Carey suma cinco premios Grammy, 16 álbumes de estudio y 19 éxitos número uno en el Billboard Hot 100 a lo largo de su carrera (AP/Damian Dovarganes)

Recientemente, organizó una subasta junto a GLAAD para beneficiar a la comunidad trans, fortaleciendo su respaldo al empoderamiento juvenil y la inclusión.

Reconocimiento internacional y legado

La elección de Carey como Persona del Año de MusiCares la ubica en la lista de artistas que no solo dejaron huella en la industria musical, sino que también pusieron su voz y recursos al servicio de las causas sociales.

Este galardón tiene un significado especial para la artista, quien relató en su conversación con Billboard cómo su infancia estuvo marcada por desafíos económicos y familiares. Esa experiencia, según explicó, la impulsó a crear espacios donde los jóvenes puedan acceder a oportunidades que ella misma no tuvo en sus primeros años.

Mariah Carey impulsó iniciativas en educación, diversidad e inclusión, beneficiando a comunidades vulnerables y respaldando organizaciones como Make-A-Wish Foundation (REUTERS/Mario Anzuoni)

Carey mencionó que la música, más allá de ser su vocación, se convirtió en una herramienta para tender puentes y generar cambios concretos. “Me permitió soñar y salir adelante cuando todo parecía difícil”, señaló.

Por eso, parte fundamental de sus esfuerzos filantrópicos consiste en facilitar el acceso al arte y la cultura para adolescentes de contextos vulnerables.

Declaraciones y nuevos proyectos

Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares, subrayó: “Mariah Carey empleó su plataforma para brindar apoyo tangible a comunidades y crear sistemas de ayuda que impulsan a las personas a progresar”.

“Intenté siempre incorporar mensajes para amar, sanar e inspirar en mis canciones”, afirmó la propia Carey en entrevista con Billboard.

Además de nuevos proyectos musicales y audiovisuales, Carey será parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 junto a Andrea Bocelli (REUTERS/Steve Marcus)

La artista se prepara para nuevos desafíos: compartirá escenario con Andrea Bocelli en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y colabora con Sony Pictures en la producción de un documental y una biopic inspirada en sus memorias.

El esfuerzo constante y la autenticidad continúan siendo, para Carey, los motores de su carrera artística y social, más allá de los reconocimientos obtenidos y la trascendencia de su trayectoria. Con este homenaje, MusiCares reconoce no solo su voz, sino también su capacidad para inspirar y transformar realidades desde la música y la acción social.