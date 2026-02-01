Entretenimiento

“Defying Gravity” de Cynthia Erivo y Ariana Grande se impone a “APT.” y “Golden” en los Grammy 2026

La inesperada victoria de las protagonistas de "Wicked" en la categoría Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo sorprendió al público

"Defying Gravity", interpretada por Cynthia
“Defying Gravity”, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, gana el Grammy a Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo (Universal Pictures via AP)

La edición más reciente de los Premios Grammy dejó a la audiencia con una de las sorpresas más comentadas del año: “Defying Gravity”, interpretada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, se alzó como la Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo, imponiéndose ante propuestas como “APT.” de Rosé junto a Bruno Mars y “Golden” de HUNTR/X.

El anuncio, realizado durante la ceremonia Grammy Premiere por Darren Criss, marcó uno de los momentos más celebrados de la tarde.

Aunque la emoción por el triunfo fue palpable, tanto Cynthia Erivo como Ariana Grande no acudieron personalmente a recibir el galardón.

El público, que esperaba la presencia de ambas artistas tras el anuncio, se encontró con la ausencia de las ganadoras en el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles.

La ceremonia, celebrada horas antes del evento televisado principal, avanzó sin la tradicional imagen de las premiadas sosteniendo la estatuilla.

Bruno Mars y Rosé estaban
Bruno Mars y Rosé estaban nominados a la misma categoría por "APT." (Atlantic Records)

La Grammy Premiere se desarrolló en el Peacock Theater de Los Ángeles desde las 12:30 p.m. (hora del Pacífico), y no solo entregó la mayoría de los galardones fuera del horario televisivo principal, sino que también ofreció actuaciones en vivo de figuras como Zara Larsson y Tasha Cobbs Leonard.

El evento pudo seguirse gratuitamente en las plataformas oficiales de la Academia de la Grabación.

El triunfo de “Defying Gravity” no solo representa un reconocimiento a la calidad vocal y el magnetismo de sus intérpretes.

La canción, pieza clave del musical Wicked, mantuvo su vigencia durante más de dos décadas tras su estreno en Broadway, revitalizándose con el reciente estreno de la adaptación cinematográfica.

La presencia de Ariana Grande y Cynthia Erivo como protagonistas de la película impulsó el tema hacia nuevas audiencias, consolidándolo como un himno de empoderamiento.

"Golden" se hizo viral en
"Golden" se hizo viral en 2025 tras la popularidad de la película animada "Las guerreras K-Pop" (Netflix)

En la trama del film, “Defying Gravity” simboliza el momento en que Elphaba, la protagonista, decide romper con las expectativas ajenas y abrazar su individualidad, aun a costa de perder la amistad con Glinda.

La canción emerge tras descubrir Elphaba las verdaderas intenciones del Mago de Oz y de Madame Morrible, quienes buscan explotar sus habilidades mágicas para fines oscuros.

El enfrentamiento entre Elphaba y Glinda, y la decisión de la primera de no someterse, marcan un quiebre irreversible en su relación.

El significado de “Defying Gravity” trascendió los límites del teatro musical. Para parte de la comunidad LGBTQ+, la letra se ha transformado en un refugio y una declaración de identidad.

De hecho, Ariana Grande y Cynthia Erivo reconocieron la potencia simbólica del tema, especialmente para quienes se han sentido marginados.

Ariana Grande y Cynthia Erivo
Ariana Grande y Cynthia Erivo reconocen la fuerza simbólica de “Defying Gravity” para quienes se sienten marginados o no aceptados (Foto AP/Fernando Llano)

“Inmediatamente entendí lo que significaba que la gente te viera como alguien no bello, no aceptable, porque yo también he caminado por el mundo así”, reflexionó Erivo sobre su conexión con Elphaba.

La canción culmina con Elphaba literalmente “desafiando la gravedad”, volando sobre una escoba y afirmando su derecho a decidir por sí misma.

Esta escena, tanto en el escenario como en la nueva película, se ha convertido en uno de los momentos más icónicos y celebrados por el público.

La interpretación conjunta de Erivo y Grande en la gala de los Grammy sumó una nueva capa de emoción y vigencia al clásico, a pesar de que no estuvieron presentes para recibir el premio en persona.

Mientras tanto, la gala principal de los Grammy reservó sus espacios para nombres como Lady Gaga, Justin Bieber, Tyler, The Creator y una esperada colaboración entre Rosé y Bruno Mars, quienes también figuraron entre los nominados de la noche.

El galardón fue anunciado durante
El galardón fue anunciado durante la Grammy Premiere Ceremony por Darren Criss en el Peacock Theater de Los Ángeles (REUTERS/Carlo Allegri)

El evento incluyó segmentos de homenaje a figuras recientes y leyendas como Roberta Flack y Ozzy Osbourne, reafirmando la diversidad y el alcance global de la ceremonia.

