Cynthia Erivo explicó su reacción al defender a Ariana Grande durante un incidente en Singapur

La actriz explicó el impulso que la llevó a proteger a su co-estrella de “Wicked”

El vínculo entre las protagonistas
El vínculo entre las protagonistas de "Wicked: For Good" se consolidó tras un incidente en Singapur (X/REUTERS)

Durante el estreno en Singapur de Wicked: For Good, Cynthia Erivo protagonizó un acto de protección a su compañera de reparto Ariana Grande tras un incidente con un influencer que se acercó de forma inesperada.

El incidente se registró en uno de los eventos promocionales de la película, cuando un hombre identificado como Johnson Wen (Pyjama Man) se aproximó a Ariana Grande en la alfombra roja.

Cynthia Erivo intervino de inmediato y separó al fan de su colega mientras Michelle Yeoh, otra integrante del elenco, rodeó a Grande para alejarla del lugar. La situación concluyó con la intervención del personal de seguridad, que retiró a Wen del espacio.

En entrevista exclusiva con TODAY, Cynthia Erivo explicó: “No estaba pensando realmente. Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”.

Cynthia Erivo reaccionó en defensa de Ariana Grande luego de que un hombre rompiera el cerco de seguridad en la premiere de la secuela (X)

“Estoy segura de que no tenía intención de hacernos daño, pero nunca se sabe en estas circunstancias, y yo solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”, añadió en su declaración.

El comportamiento de la actriz fue descrito como una acción espontánea surgida de la preocupación y la cercanía con su compañera.

La secuencia fue registrada en video y en ella se observa que Ariana Grande no percibió el peligro hasta que el fanático la abrazó.

Tras la rápida separación llevada a cabo por Erivo y la llegada de seguridad, el intruso fue identificado como Wen, un influencer conocido por irrumpir en eventos de celebridades.

"Solo quise asegurarme de que
“Solo quise asegurarme de que mi amiga estuviera bien”, declaró Erivo respecto a su reacción inmediata (REUTERS/Daniel Cole)

Wen diría posteriormente a NBC News que era un “megafán” feliz de haber conocido a Grande. Las autoridades determinaron una condena de nueve días de cárcel para Wen, después de que admitiera el cargo de alteración al orden público.

La reacción de los seguidores de Ariana Grande fue inmediata en redes sociales, en parte por los antecedentes de la cantante, víctima del atentado en Manchester en 2017.

“Después de todo el trauma que Ari ha vivido, esto es más que una falta de respeto. No solo para ella, sino también para el elenco y los seguidores. Es enfurecedor. Debería darte vergüenza”, escribió un cibernauta en Instagram.

El video viral del evento
El video viral del evento muestra cómo Cynthia Erivo interviene de inmediato al notar el riesgo para Ariana Grande en la alfombra roja (@tacotrvck_vb via X/via REUTERS)

Ariana Grande y su habitual contacto físico con Cynthia Erivo

En un episodio del podcast Good Hang de Amy Poehler, Ariana Grande abordó la curiosidad viral acerca del toque constante entre ella y Cynthia Erivo durante la promoción de Wicked: For Good.

La artista ofreció una respuesta directa sobre la naturaleza de este comportamiento. “Canalizo mucha energía a través de mis manos”, explicó.

Y añadió: “Siempre estoy tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo cuando comparto espacio con otras personas”.

Grande, de 32 años, precisó que esa necesidad de contacto se profundizó durante el rodaje y en la amistad con Erivo, de 38, quien interpreta a Elphaba.

Ariana Grande reveló que canaliza
Ariana Grande reveló que canaliza su energía a través del contacto físico (AP/Chris Pizzello)

La relación construida en el set llevó a ambas a mantener la cercanía emocional más allá de la filmación, incluso en los meses de gira de prensa.

“Hay mucho tiempo que pasa entre terminar la filmación y el inicio de la gira de prensa”, explicó Grande, “por eso tratamos de estar en contacto en cuanto es posible y de cuidarnos mutuamente para honrar el proyecto lo más humanamente posible”.

La cantante reconoció que no fue consciente de lo notorio que resultaban estos gestos hasta que uno de los videos virales, grabado en noviembre de 2024, la mostraba tomando el dedo de Cynthia Erivo en plena entrevista.

“No sabía qué demonios estaba pasando”, recordó entre risas en el podcast, añadiendo que su reacción fue instintiva ante un momento emocional.

Elphaba y Glinda regresan en
Elphaba y Glinda regresan en la segunda parte de la saga "Wicked", libremente inspirada en la película "El Mago de Oz" (Universal Pictures via AP)

Posteriormente, en diálogo con Variety, Ariana Grande amplió la explicación sobre esa escena particular, al comentar que sujetó la mano de Erivo porque pensó que su amiga “podría necesitar algo” frente a la intensidad de las preguntas.

