Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

West vinculó sus episodios más polémicos a cambios en su medicación y a un cuadro depresivo profundo.(REUTERS/Daniel Cole)

La salud mental de Kanye West habría estado directamente relacionada con la crisis más profunda de su matrimonio con Bianca Censori. Según reveló PEOPLE en un informe exclusivo publicado el 30 de enero, la arquitecta australiana intentó poner fin a la relación en reiteradas oportunidades antes de que el rapero ingresara a una clínica de rehabilitación en Suiza.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja citada por la revista, el vínculo atravesaba un deterioro sostenido desde hacía tiempo. “Bianca había estado muy infeliz en su matrimonio durante bastante tiempo y trató de salir de ahí varias veces”, aseguró el allegado. Su versión coincide con los rumores de divorcio que comenzaron a circular en 2025 y el distanciamiento al que aludió el propio Kanye en su canción “BIANCA”.

“Ha estado en este ciclo vicioso durante años. Cuando no está en un buen momento mental, tiende a crear tanto drama que luego tiene consecuencias duraderas”, explicó. Y agregó: “Cuando está más estable, se vuelve muy consciente de los daños que ha causado a su familia, amigos y a sí mismo. Esa conciencia lo sumerge en una culpa y un arrepentimiento intensos, lo que hace que sea difícil mantenerse emocionalmente saludable”.

La internación de Kanye West en Suiza aparece como un punto clave en la crisis con su esposa (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group West)

En ese contexto, la relación con Censori se convirtió en una de las principales víctimas colaterales y quien llegó a considerar seriamente el divorcio si es que el rapero no accedía a buscar ayuda profesional.

El propio West, de 48 años, abordó este proceso en una entrevista por correo electrónico con Vanity Fair, publicada el 28 de enero.

Allí explicó su diagnóstico de bipolaridad tipo 1, que atribuyó a un accidente en el que tuvo una lesión neurológica. Además dijo que sus arrebatos mediáticos se relacionaron a un cambio en sus medicamentos.

“Hacia el final de mi episodio maníaco, que duró cuatro meses, me cambiaron la medicación”, relató. “En ese cambio, el antipsicótico me llevó a un episodio depresivo muy profundo”.

“Bianca reconoció eso, y buscamos lo que ha sido una corrección efectiva y estabilizadora en mi régimen desde una clínica de rehabilitación en Suiza”. La internación fue un intento de frenar el deterioro de su salud mental y, al mismo tiempo, de salvar un matrimonio que ya se encontraba al borde del colapso.

Las declaraciones del rapero se enmarcan en su reciente carta abierta publicada a página completa en The Wall Street Journal, en la que pidió disculpas por sus reiterados comentarios racistas y antisemitas.

El matrimonio enfrentó meses de tensión antes de que Kanye West decidiera iniciar un tratamiento (Europa Press)

“Lamento profundamente y me avergüenzo de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la responsabilidad, el tratamiento y un cambio significativo”, alegó. “No excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”.

La percepción sobre el estado actual del músico fue respaldada por John Monopoly, histórico colaborador y exmanager de West, quien también habló con PEOPLE.

En un comunicado, aseguró que el rapero atraviesa un momento de mayor conciencia y responsabilidad. “Por primera vez en mucho tiempo, realmente está abordando su salud mental de frente y haciendo un esfuerzo valiente para lidiar con ella”, afirmó.

En una carta abierta, Kanye West reconoció que su comportamiento afectó a su familia, amigos y entorno cercano (AP/Francois Mori, Archivo)

Monopoly, quien convive con el mismo diagnóstico desde hace más de tres décadas, dijo empatizar con la complejidad del proceso.

“La cordura es una línea muy delgada: estar del lado correcto o no”, expresó. “Ye está feliz y orgulloso de que esté intentando hacerlo mejor y mantenerse mejor por sí mismo y por todos los que lo rodean”.

Este 30 y 31 de enero, Kanye West completará presentaciones musicales en México. Dentro de unos meses, en marzo, lanzará su nuevo álbum, Bully.