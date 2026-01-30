México

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Después de 16 años, el rapero estadounidense vuelve a la capital mexicana con dos conciertos que han generado gran expectativa

Los seguidores de Kanye West
Los seguidores de Kanye West en México no han olvidado la energía y despliegue visual que marcó su única visita al país, la cual sigue inspirando altas expectativas para su retorno en 2026. (Instagram/ @st.cntrl)

Los conciertos de Kanye West el 30 y 31 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México continúan generando gran expectativa entre sus seguidores.

En este sentido, vale la pena mencionar que la memoria colectiva de la música urbana en México aún conserva con fuerza la última visita de Kanye West al país.

La noche del 17 de octubre de 2008 marcó la única vez que el rapero estadounidense se presentó en la Ciudad de México. En aquella jornada, el Palacio de los Deportes vibró con una de las giras internacionales más influyentes de la década.

Kanye West ofreció su única
Kanye West ofreció su única presentación en la Ciudad de México el 17 de octubre de 2008 dentro de la gira Glow in the Dark Tour. (Palacio de los Deportes)

La presentación formó parte de la gira Glow in the Dark Tour, que llevó al rapero por los principales recintos de América, Europa y Asia. El evento, que agotó todas las localidades, reunió a más de seis mil asistentes en la capital mexicana y contó con una producción que fusionó luces, sonido y efectos visuales.

El contexto de la visita a México en 2008

La visita de Kanye West a México se produjo cuando el artista atravesaba una de las etapas más influyentes de su carrera. En ese momento, promocionaba Graduation, su tercer álbum de estudio.

  • El concierto tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, el 17 de octubre de 2008.
  • La gira Glow in the Dark Tour fue una de las más ambiciosas de la época, con una producción que incluía efectos especiales, proyecciones y una narrativa visual.
  • Graduation, el disco que motivó la visita, incluía éxitos como Stronger, Good Morning y Flashing Lights.
  • El público asistente estuvo compuesto, en su mayoría, por jóvenes seguidores que replicaron el estilo característico del artista.
La gira Glow in the
La gira Glow in the Dark Tour destacó por su innovadora producción, con efectos especiales, proyecciones y una elaborada narrativa visual. (X/ @Archikenzzzzz)

Al cierre de ese fin de semana, la gira continuó en Monterrey, donde el artista se presentó en la Arena Monterrey el 18 de octubre, cerrando así su breve pero significativa visita al país.

El espectáculo de Kanye West en el Palacio de los Deportes

La noche en el Palacio de los Deportes no sólo destacó por la presencia de Kanye West, sino por el despliegue escénico y la selección musical preparada especialmente para el público mexicano.

La escenografía incluyó efectos de iluminación sincronizados con la música que simulaban escenas cinematográficas, además de una puesta en escena que buscó transformar el recinto en un entorno inmersivo. En aquella ocasión, West abrió el show con el tema Good Morning.

Setlist del concierto:

  • Stronger Intro (From Japan)
  • Good Morning Album Version
  • Intro (I Wonder)
  • I Wonder (Into)
  • Heard ‘Em Say
  • Thru the Wire (Into)
  • Champion
  • Get Em High
  • Swagger
  • Put On
  • Can’t Tell Me Nothing (Into)
  • Diamonds (DJ, Full Intro)
  • Flashing Lights (Into)
  • Homecoming
  • All Falls Down (DJ)
  • Love Lockdown
  • American Boy
  • Touch the Sky
  • Gold Digger (Into)
  • Good Life
  • Jesus Walks (DJ)
  • Stronger
El setlist del show en
El setlist del show en Ciudad de México abarcó 22 canciones, permitiendo al público disfrutar de la evolución musical del rapero estadounidense. (Foto Instagram)

Los testimonios en redes de aquella velada se centran primordialmente en momentos destacados durante canciones como American Boy y Homecoming, que fueron recibidas con entusiasmo y coreadas por los asistentes.

Invitados y recepción del público

Aquel 17 de octubre de 2008, West atrajo a un público mayoritariamente joven, muchos de ellos vestidos con el estilo que el artista popularizó en sus primeros años.

El repertorio seleccionado para la ocasión abarcó 22 canciones, lo que permitió al público disfrutar de una panorámica completa de la carrera del artista hasta ese momento.

Además, el evento contó con la participación de Pato Machete, quien abrió la noche como telonero, y de Milkman, rapero, productor y quien además fuera director creativo de J Balvin años después.

Las redes sociales y los
Las redes sociales y los asistentes continúan recordando la velada en la que el cantante congregó a miles de jóvenes seguidores en el Palacio de los Deportes. REUTERS/Mike Blake (UNITED STATES)/File Photo

En aquella época, la reacción en redes sociales y foros fue inmediata, consolidando al país como una plaza relevante para la música internacional. Los comentarios se centraron en la magnitud del espectáculo y la euforia que generó la visita de una figura que ya era referente mundial.

