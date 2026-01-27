Entretenimiento

Kanye West niega que su carta de disculpas sea un truco publicitario para “revivir su carrera”

El rapero defendió la publicación de su “mea culpa” en una página completa de The Wall Street Journal

El rapero había sido cuestionado
El rapero había sido cuestionado en 2025 por sus repetidas alusiones a símbolos nazi (Captura: Twitch)

Kanye West volvió a encender el debate tras la publicación de una carta abierta de disculpas en The Wall Street Journal, un gesto poco habitual que reavivó las discusiones sobre sus reiteradas controversias por antisemitismo.

El rapero, también conocido como Ye, rechazó de forma tajante que la iniciativa haya sido una maniobra de marketing vinculada al inminente lanzamiento de su nuevo álbum, Bully, y aseguró que la motivación detrás del texto fue sincera.

La carta, titulada “To Those I’ve Hurt” (“A quienes he lastimado”), apareció el lunes 26 de enero en forma de anuncio a página completa en el influyente diario estadounidense y fue financiada por su marca Yeezy.

Al día siguiente, en una entrevista concedida a Vanity Fair, West abordó la naturaleza de su mensaje. Como el anuncio se gestionó cerca a la publicación va de su próximo proyecto discográfico agendado para el 30 de enero, hubo críticos en redes que interpretaron el movimiento como una estrategia de relaciones públicas.

El músico afirmó que muchos
El músico afirmó que muchos de sus mensajes antisemitas fueron publicados durante un episodio maníaco.. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Frente a ello, Kanye descartó necesitar una maniobra de marketing, pues afirmó que en 2025 fue “uno de los 10 artistas más escuchados en general en Estados Unidos en Spotify” y que su próximo álbum “actualmente es uno de los más preguardados de cualquier lanzamiento en la plataforma”.

Esto, para mí, como se evidencia en la carta, no se trata de revivir mi potencial comercial”, afirmó el músico de 48 años en respuestas enviadas por correo electrónico a la revista.

Según sostuvo, la decisión estuvo impulsada por un proceso interno, pues "estos sentimientos de remordimiento pesaban tanto en mi corazón y sobre mi espíritu”.

“Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije y que lastimó a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos”, escribió. “Todo fue demasiado lejos. Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que este no soy yo”.

Kanye West aseguró en X
Kanye West aseguró en X que llevaba más de ocho años planeando el diseño de su polémica camiseta con una esvástica, retirada posteriormente de su tienda (Europa Press)

En el texto publicado el día previo en The Wall Street Journal, West atribuyó su conducta un episodio de salud mental no tratado. Dijo que su “estado fracturado” lo llevó “hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”, en referencia a la venta de mercancía con ese emblema y a declaraciones públicas en las que elogió a Adolf Hitler. También calificó esas decisiones como “mal juicio y comportamiento imprudente” y afirmó que “no puede recordar” muchos de esos momentos debido a su trastorno bipolar.

“Lamento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con tomar responsabilidad, seguir tratamiento y un cambio significativo”, escribió

Sin embargo, eso no justifica lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, resaltó Ye. En el mismo texto, se dirigió a la comunidad afroamericana, a la que definió como “la base de quién soy”, y se disculpó por haberla decepcionado.

El historial de polémicas de Kanye West y el antisemitismo es amplio. En 2022, Adidas puso fin a su lucrativa asociación con Yeezy luego de que el artista amenazara con ir “death con 3 on Jewish people”.

Las expresiones antisemitas de Ye
Las expresiones antisemitas de Ye tuvieron consecuencias legales y económicas (Créditos: X/@kanyewest)

Luego, en 2025, una ex empleada de Yeezy lo demandó al afirmar que se comparó con Hitler, la amenazó por ser judía y la despidió un día después de denunciar su conducta. En septiembre de ese año, un juez le ordenó pagar más de 76.000 dólares en honorarios legales a la denunciante, aunque el caso permanece en suspenso.

Ese mismo año, el exesposo de Kim Kardashian volvió a causar indignación con una serie de mensajes cargados de insultos antisemitas y elogios a Hitler. Tras ese episodio, perdió a su agente, Daniel McCartney, de la firma 33&West.

En diálogo con Vanity Fair, West explicó que comenzó a arrepentirse de dichos actos una vez que salió de un episodio maníaco de cuatro meses iniciado a comienzos de 2025.

Kanye West aseguró que su
Kanye West aseguró que su esposa, Bianca Censori, fue clave para que buscara tratamiento durante su crisis de salud mental (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

Todos los lazos familiares, las relaciones profundas y las amistades de toda la vida que trabajé tan duro para construir quedaron manchados por las declaraciones horribles que hice de forma tan impulsiva”, reconoció.

El músico también reveló que un cambio de medicación en esa época lo llevó a un episodio depresivo severo y que, con el apoyo de su esposa, Bianca Censori, fue ingresado por una temporada a un centro de rehabilitación en Suiza.

Estoy tratando de encontrar lo que funcione para mí para poder continuar por este camino positivo”, afirmó sobre su situación actual.

