Kanye West confirmó su ruptura con Bianca Censori en una nueva canción: “Mi bebé huyó”

Los rumores de separación circulan con fuerza desde febrero de este año (REUTERS/Daniel Cole)

¿Se acerca su segundo divorcio? El futuro es incierto para el matrimonio de Kanye West y Bianca Censori, luego de que el rapero confirmara en su nueva canción “BIANCA” que su esposa “lo dejó” debido a sus controversiales publicaciones en redes sociales.

En el tema filtrado este jueves —que estará incluido en su nuevo álbum WW3—, West revela que la arquitecta australiana sufrió una “crisis de ansiedad” tras sus explosivas declaraciones en X.

“Mi bebé huyó / Pero primero intentó hacer que me internaran / No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo”, rapea West en la pista.

Una relación en crisis

El romance entre Kanye West, de 47 años, y Bianca Censori, de 30, ha estado en el centro de la atención desde su boda en 2022. Sin embargo, los rumores de una crisis matrimonial se intensificaron en febrero de 2025 cuando Censori supuestamente decidió separarse.

En febrero, un vocero de la pareja desmintió que tuviesen planes de divorcio. (Backgrid/The Grosby Group)

“Ella tuvo suficiente”, afirmó una fuente cercana a la pareja a Page Six.

Poco antes, West y Censori habían dado que hablar en los Grammy 2025, ya que la mujer apareció en la alfombra roja con un vestido completamente transparente. Muchos criticaron la supuesta dinámica de control que habría en la relación.

A pesar de que la pareja intentó reconciliarse a finales de febrero, las apariciones conjuntas se redujeron drásticamente. Según Page Six, la arquitecta otra vez habría pensado en la separación. La última vez que se los vio en público fue el pasado 3 de marzo, en un estudio de grabación.

West también alimentó los rumores de ruptura al eliminar todas sus publicaciones en Instagram y dejar de seguir a Censori en redes sociales.

Días antes, había compartido un mensaje extraño: “Cuando miro esa lista de traiciones, me doy cuenta de que solo fui parte de las estrategias de otras personas. Tomé la palabra amor como amor cuando en realidad significaba ‘amo la oportunidad’”.

Por el tono de la letra escrita por Kanye, la situación empeoró tras los polémicos tuits del rapero (Backgrid/The Grosby Group)

Las alusiones en “BIANCA”

A través de este track, Kanye confirma que su esposa sí llegó a dejar su residencia en algún punto de la crisis. En el tema, alude a que intentó rastrear su ubicación por la ciudad con una app y se refiere a ella como “mi p**ra”.

Además, señala que la familia de Bianca quiere verlo encerrado: “Quieren que me internen / Quieren que me vaya a un retiro / Quieren que corra y me esconda”.

En la misma pista, West compara su relación con la de Sean “Diddy” Combs y Cassie Ventura, quienes estuvieron juntos más de una década antes de separarse en medio de acusaciones de abuso y violencia.

“Supongo que somos los nuevos Cassie y Diddy”, rapea West. El productor musical actualmente está en prisión mientras espera su juicio por cargos de tráfico sexual.

West hizo una controversial comparación de su relación con la que tuvieron Cassie y Diddy. EFE/Justin Lane

El tema concluye con una suplica desesperada del rapero: “Bianca, solo quiero que regreses / Regresa a mí / Sé lo que hice para enojarte”.

Polémicos tuits y declaraciones antisemitas

El detonante que menciona West son las publicaciones en X en la que emitió mensajes ofensivos hacia la comunidad judía y elogios a Adolf Hitler.

“Hitler era taaan genial”, escribió West en un tuit, seguido de “Soy un nazi” y “Amo a Hitler”.

Además, retiró una disculpa anterior por comentarios antisemitas y aseguró: “Nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos. Puedo decir lo que quiera para siempre”.

El rapero también ha atacado a otras celebridades, como Beyoncé y Jay-Z, llegando a insinuar que el músico quiere atentar contra su vida.

Beyoncé y Jay-Z habrían pensado tomar acciones legales contra West por sus mensajes ofensivos (Créditos:Jordan Strauss/Invision/AP, PictureGroup/Shutterstock)

“Sé que va a dolerle a Jay-Z matarme, pero alguien tiene que hacerlo”, escribió West en una de sus publicaciones. Posteriormente, eliminó los mensajes después de que su equipo le advirtiera sobre posibles sanciones en la plataforma.

Otro punto de tensión en la vida de West ha sido su relación con sus hijos, fruto de su matrimonio anterior con Kim Kardashian. En marzo, lanzó el álbum sorpresa Bully, en el que colaboraron su hijo Saint y su hija North.

Sin embargo, Kardashian no estuvo de acuerdo con la participación de North en la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, en la que también aparece Diddy. La socialité intentó bloquear esa colaboración con documentos, pero el rapero hizo caso omiso a esa solicitud.