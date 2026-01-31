Entretenimiento

Carlos Baute a los 51 años: “Tengo una bendita genética, rompo el ayuno intermitente con huevos fritos y bacon”

El actor venezolano reveló cómo la pasión por el deporte, la familia y el optimismo lo mantienen vigente y creativo, combinando disciplina con un toque de disfrute en cada aspecto de su rutina diaria

Carlos Baute celebra 51 años
Carlos Baute celebra 51 años y treinta décadas de éxitos en la música latina con un nuevo sencillo vibrante (@carlos_baute)

A sus 51 años, Carlos Baute celebra no solo un cumpleaños, sino también tres décadas ininterrumpidas de éxitos en la música latina. El artista venezolano, conocido por su energía y carisma, afirma seguir disfrutando “como en los inicios”, y atribuye este presente a una combinación de pasión, disciplina y lo que él llama una “bendita genética”.

En plena celebración personal y profesional, Baute estrena su nuevo sencillo "Quién mejor que tú", una canción pensada para dedicar y compartir. Definida por el propio cantante como un tema con “afro beat y tonos muy alegres”, la pieza invita a valorar “las cosas pequeñas” de la vida: un baile, una tarde en la playa o una conversación entre amigos.

En ese sentido, Baute revela que, como en todas sus composiciones, el amor estuvo presente desde el primer momento: “Siempre amor, me encanta amar, y ser amado. El amor es el motor de la vida”.

El romanticismo, de hecho, es una constante en su vida y carrera. Baute confiesa que la llegada de sus hijos lo ha vueltomás romántico todavía”, y subraya el papel fundamental que su núcleo familiar juega tanto en su bienestar emocional como en su creatividad.

Compartir tiempo con sus hijos y esposa, disfrutar de actividades al aire libre y las cenas tempranas en familia forman parte de su rutina diaria.

El cantante venezolano presenta 'Quién
El cantante venezolano presenta 'Quién mejor que tú', una canción con afro beat y mensajes sobre valorar los pequeños momentos de la vida (@carlos_baute)

La vigencia de Carlos Baute tras treinta años en la industria musical no es fruto del azar. El cantante reconoce que mantenerse relevante exige “trabajar mucho, esforzarte muchísimo, tener mucha disciplina”. Más allá del talento, para él la clave está en nunca dejar de crear: “Somos canciones, y así seguimos estando presentes”. Este espíritu incansable lo lleva a componer constantemente y a lanzar nueva música siempre que siente que una pieza conecta con su esencia, aunque no estuviera planeada para publicación.

Baute también es un convencido de los beneficios de la actividad física regular. Su pasión por el surf, deporte que practica desde los 13 años, se combina con la equitación familiar y una rutina de calistenia cinco veces a la semana. La flexibilidad es parte de su método: “Aunque esté de viaje, necesito un gimnasio, con dos metros cuadrados me vale, no tengo excusa”.

El artista atribuye su longevidad
El artista atribuye su longevidad artística y bienestar físico a la pasión, disciplina, genética positiva y actividad deportiva regular (@carlos_baute)

En cuanto a la alimentación, el artista asegura disfrutar de todos los placeres de la mesa gracias a lo que define como una “bendita genética delgada”. Sin embargo, en los últimos años ha optado por una dieta más ligera y por el ayuno intermitente.

Su rutina comienza con una cena temprana junto a sus hijos y, después de llevarlos al colegio y entrenar, recién desayuna. El menú para romper el ayuno es variado, aunque Baute confiesa su predilección por los “huevos fritos con bacon y pan”. La flexibilidad y el disfrute moderado son, para él, claves para mantener el equilibrio.

Sobre la gestión de la fama, Baute se muestra agradecido y reconoce no haber atravesado crisis personales ni haber necesitado ayuda profesional para gestionarla. Destaca mantener siempre “el optimismo adelante” como herramienta fundamental para sobrellevar la exposición y las exigencias del medio.

En sus propias palabras, nunca ha tenido que lidiar con depresiones o etapas complicadas, y atribuye su bienestar a la gratitud y a saber disfrutar del viaje.

El surf, la equitación y
El surf, la equitación y la calistenia forman parte de la rutina de ejercicios que ayudan a Carlos Baute a mantener su energía y salud (@carlos_baute)

A lo largo de su carrera, Baute ha compartido escenario y estudios con mujeres como Marta Sánchez, Chenoa y Ana Mena, a quienes define como “súper profesionales, buenas amigas y buenas mujeres”. Sostiene que de cada colaboración ha aprendido algo distinto y mantiene una relación cercana con todas ellas. El cantante no descarta repetir duetos en el futuro, señalando el aprecio y la admiración que siente por sus compañeras.

Mirando hacia adelante, Carlos Baute revela que ya está trabajando en su próximo disco, un proyecto “con unos cuantos duetos” que requiere mayor preparación logística. Aunque no pone fecha concreta, adelanta que podría llegar para el verano.

La creatividad espontánea sigue guiando sus pasos: “La canción que salió yo no tenía pensado sacarla, nació hace menos de dos meses y me gustó tanto que dije vamos para afuera, que está fresquita”.

Así, el artista se muestra abierto a lanzar sencillos cuando siente que una nueva obra merece ver la luz, manteniendo la frescura y la conexión con su público tras tres décadas de carrera.

