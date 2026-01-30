Paris Hilton y el traumático pasado que la unió a Britney Spears: “Nos hizo fuertes a las dos”

La amistad entre Hilton y Spears se mantiene vigente más de dos décadas después de su primera aparición pública juntas. (Créditos: X/Paris Hilton)

Paris Hilton recordó el vínculo que la une hace más de dos décadas a Britney Spears, y habló con franqueza sobre el “trauma compartido” que ambas atravesaron al crecer bajo una fama feroz, especialmente durante los primeros años del 2000.

La empresaria y estrella de telerrealidad hizo tales declaraciones en el podcast I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario, al que fue invitada para promocionar su nuevo documental Infinite Icon: A Visual Memoir.

Durante la entrevista, Hilton reveló que estuvo con Spears apenas unas semanas atrás, cuando celebraron juntas el cumpleaños de la cantante en México. Ese reencuentro fue también una oportunidad para mirar hacia atrás y hablar de las heridas que dejó el acoso de los paparazzis cuando eran veinteañeras.

“Estábamos hablando de lo crueles y mezquinas que eran las personas en ese entonces”, contó. “Ella es alguien que puede entender eso. Muy pocas personas pueden. Nos hizo fuertes a las dos”.

Ambas estrellas tenían poco más de 20 años cuando se convirtieron en blanco constante de críticas y titulares sensacionalistas (Archivo/Redes sociales)

La heredera hotelera describió esos años como una experiencia solitaria. La crítica constante y la exposición mediática afectaban la salud emocional de quienes crecían frente a las cámaras. “En ese entonces, era entretenimiento destruir a las mujeres. Era muy alienante”, afirmó.

Al ser consultada sobre qué le diría hoy a su yo más joven, Hilton ofreció una reflexión que conecta ese sufrimiento con el sentido que le encontró con el paso del tiempo.

“Paris, vas a pasar por muchas cosas en la vida y a veces va a ser muy difícil, aterrador y duro, pero un día va a valer la pena”, expresó. “Porque vas a inspirar a millones de personas, vas a crear un camino y vas a convertir tu dolor en propósito, y vas a ayudar a salvar las vidas de niños, mujeres y sobrevivientes en todo el mundo”.

Hilton contó que también usó su personaje de “rubia tonta” como una especie de mecanismo de defensa.

“Creo que todos me veían como ese personaje porque así fue como el mundo me conoció [en The Simple Life]. Y yo también lo exageré aún más, algo que recién entendí después, como una respuesta traumática a todo lo que estaba atravesando”, confesó. “Era como una máscara para protegerme. Vivir ese nivel de fama a una edad tan joven es abrumador”.

Hilton habló del “trauma compartido” que pocas personas pueden comprender fuera del mundo del espectáculo (REUTERS/Eric Gaillard)

La empresaria explicó que, al separar su identidad real del personaje, lograba amortiguar los ataques. “Cuando la gente era cruel o decía cosas, yo pensaba: ‘No soy yo, es solo el personaje’”, señaló. Hilton cree que esa estrategia la “salvó de mucho dolor”.

Sin embargo, aunque Hilton reconoció que el contexto mediático ha cambiado en los últimos veinte años, sostuvo que la crueldad no ha desaparecido del todo. Por eso, aprovechó la entrevista para defender a Millie Bobby Brown, una de las jóvenes estrellas que hoy enfrenta críticas constantes.

“Ha cambiado mucho, pero todavía hay personas que no pueden evitarlo. Siento que no están felices consigo mismas si van a destruir a estas mujeres jóvenes”, afirmó. “Por eso sigo utilizando mi plataforma para marcar estas situaciones y generar un cambio. Ojalá las cosas mejoren cuanto más personas lo hagan”, dijo al podcast.

Hilton también elogió la actitud de la actriz de Stranger Things, por quien siente “muchísimo respeto”.

“La amo, hablamos todo el tiempo. Es brillante, una chica muy fuerte. Me sentí muy orgullosa de ella cuando se defendió. Pensé: ‘Ojalá yo hubiera podido hacer eso en aquella época’”, compartió al medio.

Hilton explicó que su personaje de “rubia tonta” en The Simple Life funcionó como una coraza frente a los ataques. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las declaraciones de Hilton se dieron en el marco de la promoción de su nuevo documental, Infinite Icon: A Visual Memoir, que se estrena en cines el 30 de enero. En entrevistas con PEOPLE, la empresaria explicó que el proyecto busca darle un nuevo significado a su vida pública y privada.

La película recorre su camino musical y personal, desde sus sueños de infancia hasta su reinvención artística, e incluye material de archivo, videos caseros inéditos y nuevas entrevistas. De acuerdo con la sinopsis oficial, el metraje muestra cómo la música “le salvó la vida” tras el abuso sufrido en centros de rehabilitación para adolescentes y el hostigamiento mediático de los años 2000.