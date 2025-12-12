México

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

La cantante de pop estuvo en Baja California Sur

No es la primera vez
No es la primera vez en que la cantante visita México (Foto: captura de pantalla/Instagram)

La reciente estancia de Britney Spears en las playas de México coincidió con la celebración de su cumpleaños número 44.

La visita de la cantante a Baja California Sur se produjo en un contexto de distanciamiento con su entorno más cercano, según información publicada por el Daily Mail.

La princesa del pop fue vista disfrutando de unas vacaciones en México, donde se la fotografió a bordo de un yate junto a un hombre cuya identidad generó especulaciones en redes sociales.

Durante el fin de semana, imágenes difundidas por el portal Page Six mostraron a Spears subiendo a una embarcación de lujo, vestida con una camiseta rosa de hombros descubiertos, shorts blancos, un bikini rosado y lentes de sol grandes.

La cantante compartió en sus redes sociales varios videos y fotografías de su paseo marítimo, en los que aparece bailando y disfrutando del mar.

La cantante suele tomar vacaciones en playas del país Crédito: (Instagram/@britneyspears)

En uno de los clips, que posteriormente eliminó, aclaró que el hombre que la acompañaba no era una pareja sentimental, sino uno de sus primos, aunque no ofreció más detalles sobre su identidad.

Britney Spears y su conflicto familiar

Estas vacaciones breves se desarrollaron mientras la intérprete de Toxic enfrenta una nueva polémica familiar. Según el Daily Mail, Spears lleva semanas sin comunicarse con sus familiares y amigos

Esto ha generado preocupación entre sus allegados. Una persona cercana declaró al medio: “No responde mensajes ni llamadas”, lo que ha incrementado las alarmas sobre su bienestar.

El distanciamiento de la cantante se produce tras las recientes declaraciones de Kevin Federline, su exesposo, quien afirmó que Spears consumía alcohol durante sus embarazos y relató un episodio en el que la sorprendió observando a sus hijos dormir mientras sostenía un cuchillo.

Estas afirmaciones, según el Daily Mail, impactaron negativamente en el estado anímico de la artista. Spears negó rotundamente las acusaciones de Federline y expresó su pesar por la relación distante que mantiene actualmente con sus hijos adolescentes.

Britney Spears preocupa por quitarse parte del bikini

La reciente publicación de un video en Instagram por parte de Britney Spears ha intensificado la inquietud entre sus seguidores y allegados, en un contexto marcado por rumores persistentes sobre su salud y bienestar.

En las imágenes, la artista de cuarenta y cuatro años aparece celebrando su cumpleaños a bordo de un yate en México, quitándose la parte superior de un bikini rosa y posando ante la cámara, lo que ha generado una oleada de reacciones y especulaciones sobre su estado emocional y social.

(REUTERS/Instagram/@britneyspears)
(REUTERS/Instagram/@britneyspears)

El video, que fue subido el siete de diciembre y posteriormente eliminado de su perfil, muestra a Britney Spears con gafas oscuras y extensiones rubias, bailando y posando en la proa de la embarcación.

