Entretenimiento

Paris Hilton revive el trauma de su video filtrado y exige justicia: “Ni siquiera había palabras para lo que me hicieron”

La empresaria y celebridad puso voz a su doloroso pasado para impulsar leyes que protejan a víctimas de deepfakes

Guardar
Paris Hilton llegó al congreso
Paris Hilton llegó al congreso de EEUU para compartir su dura experiencia con la intención de que no se repita en nuevas generaciones REUTERS/Kylie Cooper

El regreso de Paris Hilton al Capitolio evidenció una transformación personal y una misión pública: modificar leyes tras su experiencia como víctima de la explotación digital. Frente al Congreso y acompañada por Alexandria Ocasio-Cortez, la empresaria y figura televisiva de 44 años expuso: “Cuando tenía 19 años, un video privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso. No existían leyes entonces que me protegieran. Ni siquiera había palabras para lo que me hicieron”, afirmó Hilton en una comparecencia.

Hilton describió cómo la respuesta mediática y pública hacia aquel video filtrado de 2004, donde aparecía con su entonces pareja Rick Salomon, ignoró completamente su trauma: “Me insultaron, se rieron y me convirtieron en el chiste. Vendieron mi dolor solo por visitas, y luego me dijeron que guardara silencio, que siguiera adelante, que incluso debería estar agradecida por la atención. No me vieron como una joven que había sido explotada. Nadie preguntó qué perdí: perdí el control sobre mi cuerpo, sobre mi reputación. Me arrebataron la seguridad y mi autoestima”, narró Hilton al mismo medio.

Pasados los años y tras haber impulsado normativas en defensa de jóvenes institucionalizados, Hilton sostuvo ante los legisladores que pensó haber recuperado parte de ese control. Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial la llevó a reconocer una amenaza aún mayor. “Creí que lo peor había quedado atrás, pero no fue así. Lo que me sucedió entonces, ahora les ocurre a millones de mujeres y niñas de una forma más aterradora. Antes, alguien tenía que traicionar tu confianza y robar algo real. Ahora, basta una computadora y la imaginación de un desconocido. La pornografía de deepfake se ha convertido en una epidemia”, enfatizó Hilton.

Paris Hilton es uno de
Paris Hilton es uno de los principales rostros a favor de THE DEFIANCE ACT, un proyecto de ley que permitiría a víctimas demandar por la creación y distribución de pornografía deepfake generada por IA REUTERS/Kylie Cooper

Durante la sesión para defender la aprobación del DEFIANCE Act —proyecto de ley que permitiría a víctimas demandar por la creación y distribución de pornografía deepfake generada por IA—, la socialité reveló la magnitud de la agresión digital que enfrenta actualmente: “Hay más de 100.000 imágenes deepfake explícitas mías hechas por IA. Ninguna es real, ninguna es consensuada. Y cada vez que aparece una nueva, vuelve ese sentimiento horrible, ese miedo de que alguien en algún lugar la está viendo ahora mismo y piensa que es real. Ningún abogado ni cantidad de dinero puede detenerlo ni protegerme de más”, afirmó ante la audiencia y People.

Hilton recalcó el carácter masivo de la victimización digital, advirtiendo: “Es la forma más reciente de victimización a gran escala, que afecta a tus hijas, tus hermanas, tus amigas y vecinas”.

Con su marido Carter Reum presente para mostrarle apoyo, Hilton planteó el alcance social del problema al citar una cifra que consideró alarmante: “Una de cada ocho niñas sufre las consecuencias de la pornografía deepfake”, declaró.

"Las víctimas merecemos más que
"Las víctimas merecemos más que disculpas tardías. Merecemos justicia”, declaró Paris ante el congreso REUTERS/Kylie Cooper

Hilton también expuso el impacto emocional de la violencia digital sobre las mujeres: “Demasiadas mujeres tienen miedo de existir en internet o, a veces, de existir en absoluto, y yo sé lo que es eso, porque lo viví”.

En un plano familiar, la empresaria vinculó su activismo a la maternidad: “Ahora tengo una hija de dos años y medio, y daría lo que fuera por protegerla. Pero de esto no puedo protegerla, al menos todavía. Por eso estoy aquí. Esto no trata solo de tecnología, es una cuestión de poder. Es usar la imagen de una persona para humillarla, silenciarla y quitarle la dignidad. Las víctimas merecemos más que disculpas tardías. Merecemos justicia”, agregó Hilton, según los registros de People.

Hilton sostuvo que su presencia en el Congreso representa a quienes carecen de recursos o visibilidad: “Tuve la plataforma para recuperar mi historia, pero muchas otras no la tienen. Lo que aprendí es que, cuando violan tu imagen, eso no desaparece. Vive dentro de ti, pero también tu fuerza. Decir la verdad me ayudó a sanar, y estoy orgullosa de estar aquí hoy sin sentir vergüenza”.

Al cerrar su testimonio ante el Congreso, Hilton concluyó: “Soy Paris Hilton, una mujer, una esposa, una madre, una sobreviviente, y lo que me hicieron estuvo mal. Seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, cada niña, cada sobreviviente, ahora y en el futuro”.

Temas Relacionados

Pornografía deepfakeParis HiltonCongresoDEFIANCE ActCapitolioEstados UnidosExplotación digitalInteligencia artificialAlexandria Ocasio-CortezRick SalomonEntretenimiento

Últimas Noticias

La emotiva reacción de Elle Fanning a la nominación al Oscar: “¿Esto es real? ¿Esto es un sueño? No puedo recuperar el aliento”

La celebración familiar y el ambiente conmovedor acompañaron el hito profesional de la artista, mientras la película Sentimental Value alcanzó un lugar destacado en la temporada de premios

La emotiva reacción de Elle

“Hollywood te arruina moralmente”: la dura confesión de Antonio Banderas sobre fama, presión y deshumanización

El actor repasó su experiencia en la industria estadounidense, habló de la pérdida de intimidad y explicó cómo ese recorrido lo llevó a replantear su carrera y sus prioridades personales

“Hollywood te arruina moralmente”: la

La familia de Marty Reisman alza la voz tras ‘Marty Supreme’: “Eso no era nuestro abuelo”

Los descendientes del verdadero Marty Reisman reprochan la versión ficticia presentada en la película, acusando a los creadores de omitir la ética y la autenticidad que caracterizaban al famoso campeón de tenis de mesa

La familia de Marty Reisman

El DJ de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comparte la verdad detrás del “incómodo” baile de Victoria

DJ Fat Tony rompió el silencio y aclaró lo que realmente sucedió en la fiesta, sumando detalles sobre el incómodo momento familiar y cómo Marc Anthony terminó siendo parte clave de esa noche inolvidable

El DJ de la boda

Sophie Turner marcó un límite en su carrera después de Game of Thrones: “No quiero más papeles de época”

En una entrevista con Los Angeles Times, la actriz británica habló del momento personal y profesional que atraviesa, explicó qué busca hoy en los personajes femeninos y cómo ese cambio de mirada se refleja en Steal, la miniserie con la que regresa como protagonista

Sophie Turner marcó un límite
DEPORTES
En Avellaneda, Independiente arrancará el

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

Tomás Etcheverry dio batalla contra el 10° del mundo, pero cayó y se despidió en la tercera ronda del Australian Open

Franco Colapinto habló tras la presentación del nuevo Alpine para la temporada 2026 de la F1: “Hay nuevos trucos que aprender”

Shock en la Fórmula 1: Williams anunció que no participará de las primeras prácticas por “retrasos” en el desarrollo del nuevo coche

TELESHOW
Esteban Mirol denunció maltratos en

Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

El Día Nacional del Músico celebra el legado de Luis Alberto Spinetta en Argentina

Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

Facundo Arana habló con Teleshow sobre su relación con María Susini: “Nuestras idas y vueltas, como en toda familia”

Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

INFOBAE AMÉRICA

No todo el sedentarismo es

No todo el sedentarismo es igual: descubren que el cerebro responde distinto según la actividad

Las imágenes del dictador Kim Jong-un observando a las bañistas entre el vapor de un centro de aguas termales

El auge de los servicios redefine el perfil exportador de la economía panameña

Ralph Fiennes sorprende con una desbordante interpretación “lip sync” de un clásico de Iron Maiden

La última dedicatoria de Ernest Hemingway, escrita días antes de su suicidio, pasa al acervo del Museo del Nobel