Ralph Fiennes respaldó a Cillian Murphy como el próximo Voldemort: ¿se convertirá en el nuevo villano de Harry Potter?

Los rumores sobre Cillian Murphy y su posible papel como Voldemort en la adaptación de HBO generaron debate entre los fanáticos en redes sociales (REUTERS/Mike Blake)

En los últimos meses, la posibilidad de que Cillian Murphy interpretara al villano más temido del universo de Harry Potter en la nueva adaptación de HBO capturó la atención de fanáticos y medios. Diversos portales especializados y redes sociales alimentaron las especulaciones sobre la incorporación del actor irlandés, conocido mundialmente por su papel en Peaky Blinders y Oppenheimer, como el nuevo rostro de Voldemort.

La expectativa creció especialmente porque HBO se encuentra en pleno proceso de reimaginar la saga, y la figura de Voldemort representa uno de los mayores desafíos de casting. El personaje, pieza clave de la narrativa creada por J.K. Rowling, exige una presencia escénica inconfundible y una capacidad interpretativa fuera de lo común. En este contexto, el nombre de Murphy surgió con fuerza en foros, discusiones en línea y columnas de opinión, donde se analizó su trayectoria y su potencial para asumir un papel tan complejo.

El rumor tomó tal fuerza que, durante semanas, numerosos seguidores compartieron montajes, teorías y hasta listas de deseos en las que Murphy figuraba como el candidato ideal para encarnar al nuevo Señor Oscuro. El entusiasmo no era menor: la idea de ver al actor de los ojos hipnóticos y el porte enigmático detrás de la piel pálida y la ausencia de nariz de Voldemort generó debates y expectativas que solo crecían con el paso de los días. Lejos de mostrar reticencia, Ralph Fiennes elogió a su colega: “Cillian es un actor fantástico. Es una sugerencia maravillosa. Estaría totalmente a favor”.

Cillian Murphy desmiente los rumores y rinde homenaje a Ralph Fiennes

Cillian Murphy aclara que no hay negociaciones con HBO para interpretarlo como el nuevo Voldemort en la serie de Harry Potter (REUTERS/Aude Guerrucci)

La expectativa en torno a Murphy terminó por llegar a oídos del propio actor. Durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused en septiembre, el intérprete abordó de manera directa la cuestión. En palabras de Cillian Murphy, “no, mis hijos me lo enseñan de vez en cuando, pero no, no sé nada al respecto”. Con esta afirmación, echó por tierra las suposiciones que lo vinculaban con el papel, dejando claro que no existía ningún acercamiento formal ni conversaciones con HBO para sumarse al universo de Harry Potter.

No obstante, Murphy no se limitó a desmentir la información, sino que aprovechó la ocasión para expresar su admiración por el trabajo realizado por Ralph Fiennes en la saga original. Según el actor, “es muy difícil seguir los pasos de Ralph Fiennes. Es una auténtica leyenda de la interpretación. Así que, buena suerte a quien se atreva a ocupar su lugar”. Sus palabras, cargadas de respeto profesional, resuenan como un reconocimiento al legado que Fiennes imprimió en el personaje desde su primera aparición en el cine.

La declaración de Murphy no solo apaciguó la ola de rumores, sino que también puso de manifiesto la presión que representa asumir un papel tan emblemático. La sombra de Fiennes y su interpretación magistral parecen pesar sobre cualquier posible sucesor, y el propio Murphy no dudó en señalar la dificultad de estar a la altura de semejante legado.

Ralph Fiennes: beneplácito ante la idea de Murphy como su sucesor

Ralph Fiennes, intérprete original de Voldemort, se mostró favorable a que Cillian Murphy pudiera asumir el papel en futuras versiones (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Mientras los rumores sobre Murphy circulaban, Ralph Fiennes se mostró abierto a la posibilidad de que el actor irlandés tomara las riendas del villano. Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live en diciembre, Fiennes fue consultado acerca de la sugerencia de Murphy como nuevo Voldemort. Lejos de mostrar reticencia, el actor británico elogió a su colega: “Cillian es un actor fantástico. Es una sugerencia maravillosa. Estaría totalmente a favor de Cillian”.

Esta aprobación pública de Fiennes añade un matiz relevante al debate sobre el futuro del personaje. Que el propio intérprete que dio vida al Señor Oscuro considere a Murphy digno de sucederlo es, en sí mismo, una muestra de respeto y confianza en el talento de la nueva generación de actores. Además, este gesto pone en relieve la voluntad del elenco original de ver cómo la franquicia evoluciona y se reinventa con nuevos rostros y perspectivas.

Las palabras de Fiennes no pasaron desapercibidas entre la comunidad de seguidores. Muchos interpretaron su respaldo como una bendición para cualquier proyecto que decida contar con Murphy u otro actor igualmente talentoso. La transición de un villano tan icónico, por lo tanto, no solo depende de los productores y del guion, sino también del visto bueno de quienes lo encarnaron en el pasado.

Fiennes y su disposición a volver como Voldemort: historia y legado en la saga

Ralph Fiennes expresó su disposición a volver como Voldemort en nuevas adaptaciones, confirmando su vínculo con el personaje

Más allá de su apertura hacia nuevos intérpretes, Ralph Fiennes no oculta su vínculo especial con Voldemort. En declaraciones recogidas por Variety durante el estreno en Nueva York de su película The Menu, el actor expresó: “Claro, por supuesto. Sin duda alguna”, al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a volver a interpretar el papel que lo consagró ante nuevas generaciones de espectadores.

Ralph Fiennes dio vida a Voldemort en cuatro películas clave de la franquicia: Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007), Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) y Harry Potter y las reliquias de la muerte (2010-2011). Su trabajo fue determinante para dotar al personaje de una presencia imponente, llena de matices y complejidad psicológica. Por este motivo, su nombre permanece asociado de manera indeleble al universo de Harry Potter.

El deseo de Fiennes de regresar al papel, aun en medio de reboots y nuevas adaptaciones, confirma la huella indeleble que dejó su interpretación. La franquicia, en su versión original y en los futuros proyectos de HBO, enfrenta así el reto de encontrar un nuevo Voldemort capaz de estar a la altura de un legado que, para la mayoría, resulta insuperable.